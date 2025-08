Jak bude vypadat práce v budoucnosti?

Je jasné, že i přes návrat zaměstnanců do firemních pracovišť mnoho lidí bude i nadále pracovat alespoň po část pracovní doby na dálku. Avšak s jinými nástroji, u kterých bude hrát prim umělá inteligence (AI), která se stala nejžhavějším trendem v oblasti podnikových technologií dnešních dní.





Nejnovější zpráva „The Future of Work” společnosti GlobalData ukazuje, že neustálý nedostatek talentů bude pravděpodobně hnacím motorem investic do technologií a jejich zavádění, zejména v oblasti AI.

Automatizace podle analytiků přetvoří kanceláře i výrobny a změní dosavadní povahu práce. Bude to ale vyžadovat rozšířené nároky na školení stávajících i nových zaměstnanců, aby měli potřebné dovednosti.

Mnoho společností dnes požaduje, aby její zaměstnanci pracovali pět dní v týdnu z kanceláře, avšak řada zaměstnanců i nadále pracuje vzdáleně.

V důsledku toho se nástroje pro spolupráci, jako jsou videokonference a instant messaging, staly základními kameny nového hybridního pracovního modelu, vysvětluje Laura Petrone, vedoucí analytička společnosti GlobalData.

Podle ní budou mít tyto produkty také zásadní význam při prevenci toho, aby nevznikaly tzv. dvouúrovňové pracovní síly, kdy pracovníci na dálku jsou oproti svým kolegům v kanceláři nějakým způsobem znevýhodněni.

Rámec budoucnosti práce (future of work framework), který vypracovali výzkumníci GlobalData, upozorňuje na technologie, které mění způsob naší práce. Zároveň ale změní i podobu kanceláří, podpoří větší spolupráci mezi lidmi a technologiemi a poskytne pracovníkům nové digitální dovednosti.

Na pozadí technologií se navíc v současné době dějí hluboké politické, ekonomické a sociální změny, které jsou patrné zejména v měnící se demografii a otázkách, které s ní souvisejí – to vede k debatě o větší automatizaci a nasazení nástrojů umělá inteligence.

Každá kategorie ve zmíněném frameworku se zaměřuje na konkrétní roli, kterou mohou technologie hrát. Ve reálném životě však bude budoucnost práce zahrnovat průnik více technologií do té míry, že se hranice mezi těmito kategoriemi budou v podstatě stírat.

Podle Petrone se umělá inteligence stala klíčovým trendem v budoucí práci. Ačkoli je známá už delší dobu, teprve s nástupem GenAI se o ní začal více zajímat komerční sektor a také vlády, které začal více zajímat dopad aplikací AI na společnost.

Vzhledem k tomu, že GenAI se stále více prosazuje na pracovištích, musí společnosti zajistit, aby jejich systémy AI byly v souladu s etickými a regulačními normami, jako je například AI Act, který nedávo schválila Evropská unie, dodává Petrone.

Vliv GenAI na týmovou spolupráci

Jak uvádějí analytici GlobalData, generativní umělá inteligence už vloni významně ovlivnila platformy pro týmovou spolupráci a dá se očekávat, že letos bude její vliv ještě sílit.

Pro tento rok předvídají, že se začne ve větší míře uplatňovat agentní AI, dojde k transformaci prostředí kontaktních center, měnit se budou ceny funkcí GenAI a poroste i obliba mobilních řešení týmové spolupráce.

„Když se GenAI objevila na platformách pro týmovou spolupráci, vznikly všeobecné obavy, že vytlačí zaměstnance s jejich těžce nabytými dovednostmi. Tyto obavy jsou ale stále nižší, protože se ukázalo, že GenAI spíše zvyšuje produktivitu současných pracovníků,“ říká Gregg Willsky, analytik společnosti GlobalData.

Zvýšení produktivity se přitom dosáhlo převážně prostřednictvím rozšíření virtuálních asistentů. Ty představují ústřední prvek, kterým se v produktovém portfoliu rozprostírají funkce GenAI.

V tomto roce se budou kontaktní centra dále transformovat s větším důrazem na zákaznickou zkušenost (CX) a přecházet od orientace na agenta k samoobslužným funkcím, od transakcí směrem ke vztahům, od obecných k personalizovaným a od multikanálů k omnikanálům.

Dodavatelé se budou také snažit co nejrychleji zavádět funkce agentní umělé inteligence, která se ze současného, rodícího se stavu velice brzy vyšplhá na úroveň, kdy se objeví v celé platformě.

Příplatky, které si někteří dodavatelé účtují za funkce GenAI, se, zdá se, rychle budou z ceníků vytrácet, ale zpravidla tak, že se promítnou do vyšších cen předplatného platformy – jak nám ukázaly poslední kroky Googlu i Microsoftu v případě jejich cloudových platforem pro týmovou spolupráci.

Každopádně právě kvůli enormně rychlému zavádějí funkcí umělé inteligence čeká platformy týmové spolupráce v tomto roce velice bouřlivý rozvoj, dodává Willsky.

Role AI na pracovišti

Řada zaměstnanců se bude letos častěji vracet do kanceláří. To ale neznamená, že se firmy vrátí ke starým normám kancelářské práce, jak si někteří naivně myslí, souhlasí i Roman Pelzel z výzkumné agentury ISG.

Podle něj půjde o zcela nové pojetí, kde bude hrát velkou roli AI. Nový spolupracovník v podobě nástroje umělé inteligence může být účinnou odpovědí na rostoucí nedostatek kvalifikované pracovní síly.

Je ale potřeba myslet na to, že má možnosti současných zaměstnanců rozšiřovat, nikoli nahrazovat.

Otázkou tedy není, zda se nové situaci přizpůsobit, ale jak odvážně organizace tuto transformační příležitost přijmou a zda využijí AI způsobem, který jejich zaměstnance povzbudí k další práci a zvýší kulturu pracoviště, vysvětluje Pelzel.

Aby organizace v roce 2025 prosperovaly, musí podle něj zaujmout přístup zaměřený na budoucnost. A ten podle Pelzela zahrnuje tyto úkoly:

· Znovu definovat spolupráci na pracovišti: Překročte rámec fyzické přítomnosti a využijte AI agenty k podpoře týmové práce a zároveň zajistěte etické používání, soukromí a rozmanitost.

· Chytře využívat technologie: Používejte nástroje umělé inteligence ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců, jejich produktivity a inovací. Upřednostňujte však transparentnost a spravedlnost, abyste postavení zaměstnanců posílili.

· Sladit pracoviště se strategickými cíli: Vyvažujte nákladovou efektivitu se iniciativami pro určité účely. Využívejte AI etickým způsobem, abyste zachovali důvěru zaměstnanců.

· Maximalizovat úroveň vzdělávání a rozvoje: Pokud se naplní základní příslib AI, že s menším množstvím práce se zvládne více, a zvýší se tak produktivita zaměstnanců, musí podniky najít odpovědi, jak takový uvolněný čas účelně využít. Pouhé přidávání více práce pracovníky nepřiláká ani neudrží.

Příliš mnoho technologií snižuje produktivitu

Přílišné ponoření do technologií bude mít neblahý vliv na populaci v podobě digitální závislosti a sociální izolace. To do roku 2028 přiměje 70 % organizací k zavedení tzv. protidigitálních politik, tvrdí analytici Gartneru.

Firma předpovídá, že do čtyř let bude digitální závislostí postižena přibližně miliarda lidí, což v konečném důsledku povede ke snížení jejich produktivity, zvýšení stresu a nárůstu duševních poruch, jako jsou úzkost a deprese.

Kromě toho bude mít přílišné ponoření do digitálních technologií negativní dopad i na sociální dovednosti, zejména u mladších generací, které jsou k těmto trendům náchylnější.

„Izolační účinky v tomto případě povedou k rozpolcenosti pracovní síly, což způsobí, že podniky zaznamenají výrazný pokles produktivity svých zaměstnanců a spolupracovníků,“ tvrdí Gartner.

Radí, aby organizace pro své zaměstnance zavedly povinné období digitálního detoxu, zakázaly komunikaci po pracovní době a vrátily povinné „analogové nástroje a techniky“, jako jsou schůzky bez obrazovky, pátky bez e-mailu či přestávky na oběd strávené mimo pracovní stůl.

AI ve jménu zisku

Do roku 2028 bude až 40 % velkých podniků využívat umělou inteligenci k ovlivnění a měření nálad a chování zaměstnanců. Navíc se budou množit případy, kdy firmy bude využívat digitální reprezentace svých zaměstnanců ke školení svých jazykových modelů.

AI má totiž schopnost vykonávat podrobnou analýzu sentimentu interakcí a komunikace na pracovišti. To může firemním manažerům poskytnout zpětnou vazbu, díky které zajistí, aby celkový sentiment byl v souladu s požadovaným chováním – což dovolí vzniknou skupinám motivovaných a angažovaných zaměstnanců.

Pracovníci ale mohou získat pocit, že je ohrožená jejich autonomie a soukromí, což povede naopak k nespokojenosti a oslabení důvěry, tvrdí Gartner.

Přestože potenciální přínosy behaviorálních technologií založených na umělé inteligenci jsou značné, společnosti musí vyvážit zvýšení efektivity práce a skutečnou péči o pohodu zaměstnanců, aby nedošlo k dlouhodobému poškození morálky a loajality.

Firmy se ale nebudou snažit jen ovlivnit nálady a chování zaměstnanců. Podle Gartneru do roku 2027 bude 70 % nových smluv se zaměstnanci obsahovat klauzule o využívání reprezentace jejich osoby pro potřeby AI (v podstatě jde o digitální dvojčata zaměstnanců).

Vznikající velké jazykové modely (LLM) obvykle nemají stanovené datum platnosti, což znamená, že osobní údaje zaměstnanců, které jsou zaznamenané v podnikových LLM, zůstanou jejich součástí nejen během jejich zaměstnání, ale i po jeho skončení.

To povede k veřejné diskusi, která bude zpochybňovat, zda má právo na vlastnictví takových digitálních osobností samotný zaměstnanec, anebo zaměstnavatel, což může v konečném důsledku vést ke zdlouhavým soudním sporům.

K ochraně podniků před okamžitými žalobami se budou používat doložky o férovém použití, které se však ukáží jako kontroverzní, dodává Gartner.

Tento příspěvek vyšel v časopisu Computertrends 3/2025.