Jak evropský cloud a kybernetická bezpečnost poskytují skutečnou kontrolu

Mnoho nadnárodních technologických gigantů reaguje na poptávku po suverenitě tím, že zřídí datové centrum v Německu, Francii nebo Irsku a označí své řešení za evropské. Jde však o pouhý sovereignty washing – zaměňování prostého umístění diskového pole za skutečnou digitální kontrolu. Pokud pobočka poskytovatele podléhá mateřské společnosti se sídlem mimo EU, zůstává přímo vystavena extrateritoriální legislativě třetích zemí (jako je CLOUD Act nebo FISA). V takovém případě mají zahraniční úřady a bezpečnostní složky legální nástroje k tomu, aby si vynutily přístup k datům bez vědomí zákazníka, bez ohledu na to, kde jsou uložena.
Skutečná digitální kontrola musí stát na třech neoddělitelných pilířích:
- Datová suverenita: veškerá data, konfigurace i provozní telemetrie jsou uloženy a zpracovávány výhradně v EU a podléhají pouze evropským zákonům.
- Technická suverenita: vývoj technologií, zdrojový kód, bezpečnostní výzkum i platformní inženýrství probíhají v evropském prostředí bez skrytých externích závislostí.
- Operativní suverenita: lidé, kteří provádějí bezpečnostní dohled, vyšetřují incidenty a forenzní analýzu, fyzicky působí z území EU a podléhají její jurisdikci.
Nezávislý evropský cloudový ekosystém
Technologickou nezávislost nelze postavit na bezpečnostním softwaru, který běží na infrastruktuře cizího monopolu. Evropská cesta staví na strategických partnerstvích prověřených bezpečnostních výrobců s nezávislými evropskými poskytovateli cloudu, jako jsou francouzský OVHcloud či německý secunet AG. Touto cestou se vydal Bitdefender: svou platformu provozuje v suverénních datových centrech těchto evropských partnerů, takže data zákazníků, konfigurace i telemetrie fyzicky leží na serverech v EU. Celá vertikála – od fyzického hardwaru a hypervizoru přes cloud až po koncové senzory – tak splňuje standardy GDPR, NIS2 a DORA.
Tato architektura organizacím zaručuje, že nepřijdou o přístup ke službám v důsledku cizích geopolitických restrikcí, mají plnou transparentnost nad toky metadat a splňují regulatorní požadavky bez právních kliček.
MDR a operativní suverenita v praxi
Tento posun je nejkritičtější u služeb řízené detekce a reakce MDR – Managed Detection and Response. Obrana vyžaduje nepřetržitý dohled střediska SOC. Zde vyvstává zásadní otázka: kdo má v reálném čase přístup k vaší síťové telemetrii a vyšetřovaným incidentům? Běžnou praxí globálních dodavatelů je předávání nočních směn do analytických center v Asii či Americe. Tím však dochází k nekontrolovanému toku citlivých provozních a bezpečnostních dat mimo evropský prostor.
Model suverénního MDR, který Bitdefender spustil v rámci programu Sovereign Acceleration, funguje odlišně. Veškerý dohled v režimu 24 x 7 x 365, analýza malwaru, threat hunting i reakce na incidenty probíhají z evropského SOC rukama analytiků podléhajících jurisdikci EU. Ani během eskalace incidentu neopouštějí telemetrie, záznamy případů ani klientská data hranice unijního právního rámce.
Evropský cloud a suverénní bezpečnost
Mnoho dodavatelů učinilo určité kosmetické změny, aby mohli tvrdit, že respektují suverenitu EU – říkají, že data klientů jsou uložena v cloudech se sídlem v EU, že nikdy neopouštějí Evropu nebo že jejich zákaznická podpora či SOC se nacházejí v Evropě. To však nic nemění na skutečnosti, že jde pouze o kosmetické úpravy – jejich vývoj podléhá zahraničním jurisdikcím a místní úřady je mohou donutit poskytnout přístup k údajům klientů.
Bitdefender k suverenitě přistupuje z opačného konce – ne jako zámořský hráč s evropskou pobočkou, ale jako firma, která v Evropě vznikla a zůstala. Založena byla v roce 2001 v Bukurešti, většinový podíl dodnes drží její zakladatelé a kompletní vývoj i bezpečnostní výzkum probíhá v pěti vlastních centrech v EU. Právem proto nese značku Cybersecurity Made in Europe, kterou ECSO uděluje pouze výrobcům s evropským sídlem, vlastnictvím a vývojem.
Evropský cloud a suverénní bezpečnost nejsou protekcionismem, ale pragmatickou nutností. Skutečná kontrola znamená přesně vědět, kde data leží, kdo k nim má přístup a čí zákony chrání integritu vašeho podnikání.
Skutečná suverenita znamená: vyrobeno v EU, vyvinuto v EU, se sídlem v EU. A také se SOC, s výzkumem a s podporou v EU. Přesně to dnes Bitdefender svým zákazníkům garantuje.