Jak řešit nedostatek dovedností v kyberbezpečnosti v malých a středně velkých podnicích?

Celosvětový nedostatek dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti je známým a přetrvávajícím problémem, který trápí zejména malé a středně velké podniky.

Nová studie společnosti Sophos založená na výsledcích průzkumu mezi 5 000 profesionály v oblasti IT a kyberbezpečnosti ukazuje, že tento nedostatek neúměrně silněji postihuje právě malé a středně velké podniky.

