Za nedostatek procesorů AMD Ryzen 9800X3D prý může chabá konkurence Intelu

Prvotřídní čipy AMD 9800X3D rozdrtily konkurenci a okamžitě se vyprodaly. Proč? David McAfee, viceprezident společnosti AMD a generální ředitel divize Client Channel Business, a Frank Azor, hlavní architekt herních řešení a herního marketingu v AMD, se sešli s novináři, aby na tuto otázku odpověděli: Konkurenční čip Arrow Lake od Intelu prostě nestojí za nic.

V naší recenzi 9800X3D jsme uvedli, že tento čip zničil to nejlepší od Intelu. Současně se zásoby této součástky – pozor, jediného čipu – okamžitě vyprodaly. A teď AMD přidalo do nabídky ještě výkonnější čip 9950X3D.

Po více než třech dekádách existence otvírá magazín Computerworld novou kapitolu. Tradiční průvodce světem IT, který si za 36 let existence vybudoval pověst jednoho z nejdůvěryhodnějších tuzemských zdrojů pro IT profesionály, se od nynějška jmenuje Computertrends.