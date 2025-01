Nejrychlejší dokovací stanice poznáte podle aktualizovaného značení USB portů

Jestliže si pořizujete USB dokovací stanici, zejména s rozhraním USB4, dávejte si pozor na aktualizované značení USB, které vám pomůže zorientovat se v tom, jaká technologie je na zařízení použita.

Když v roce 2019 uniklo názvosloví užívané inženýrskými týmy USB Implementor Fóra (USB-IF) pro popis různých rychlostí USB, vyvolalo to trpké komentáře. Názvy jako USB 3.2 Gen 2 jsou pro běžné uživatele nicneříkající, stejně jako jim mnoho neřeknou ani marketingová označení typu SuperSpeed USB 10Gbps.

