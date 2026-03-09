Computertrends  »  Kariéra  »  Jen pouhé pořízení AI nástrojů pracovní návyky nezmění

Jen pouhé pořízení AI nástrojů pracovní návyky nezmění

Lada Nová
Dnes

Fotorealistický obrázek znázorňuje muže sedícího u kancelářského stolu, obklopeného rozházenými dokumenty. Muž si zakrývá čelo rukou a působí frustrovaně, zatímco před ním na monitoru bliká ikona „AI“ s nesrozumitelným textem. Na pozadí je nástěnné hodiny ukazující čas, což symbolizuje ztracené hodiny práce kvůli nekvalitním výstupům umělé inteligence.
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Průvodce pro efektivní integraci AI do pracovních procesů ukazuje, že vedoucí pracovníci k AI na pracovišti přistupují jinak než jejich podřízení.

Zaměstnavatelé mohou investovat do nástrojů umělé inteligence, neznamená to však, že je zaměstnanci automaticky budou používat nebo změní svůj způsob práce. Podle poradenské společnosti Gartner úspěšné zavedení umělé inteligence často vyžaduje aktivní zapojení personálního oddělení, nejen IT.

Ve své zprávě Guide Managers to Effectively Integrate AI Into Employees' Work (Manažerský průvodce pro efektivní integraci AI do práce zaměstnanců) cituje Gartner průzkum z července 2025, do kterého se zapojilo téměř 3 000 zaměstnanců. 

Zjistil, že manažerů, kteří s AI experimentují za účelem zlepšení své práce, je 46 %, u zaměstnanců bez manažerské pozice je to však pouze 26 %. Jiný průzkum pro změnu ukázal, že jen 14 % manažerů uvedlo, že při povzbuzování svých týmů k používání AI nenarazili na žádné překážky. Stručně řečeno, nástroje AI se na většině pracovišť „neprodávají samy“.

Manažeři experimentují – zaměstnanci jsou opatrní

Carmen von Rohrová z HR oddělení společnosti Gartner, tvrdí, že mnoho vedoucích pracovníků v oblasti lidských zdrojů se až příliš spoléhá na zaměstnance, aby sami přišli na to, jak integrovat AI do svých každodenních úkolů. Místo toho by se podle ní vedoucí pracovníci v oblasti HR měli soustředit na podporu manažerů při prosazování strukturovaných organizačních změn. 

Umělá inteligence dle ní vyžaduje sofistikovanější řízení proměny pracovních procesů než jakákoliv dřívější nová technologie. To znamená jasnou komunikaci, školení a pozornost věnovanou obavám, které zaměstnanci mohou mít.

Pokud manažeři prosazují iniciativy v oblasti AI příliš rychle – zejména v období propouštění nebo restrukturalizace – riskují, že vyvolají odpor jak na provozní, tak na emocionální úrovni. Zaměstnanci se mohou obávat ztráty zaměstnání nebo cítit tlak, aby přijali nástroje, kterým plně nedůvěřují. K této výzvě se přidává i skepticismus veřejnosti: nedávný průzkum společnosti Data for Progress zjistil, že 46 % amerických voličů věří, že AI poškodí ekonomiku země.

Role HR: školení, komunikace a očekávání

Společnost Gartner proto doporučuje, aby HR týmy pomáhaly manažerům přizpůsobit školení a podporu v oblasti AI konkrétním potřebám různých týmů. Vedoucí pracovníci by také měli připravit manažery na to, jak zvládat emocionální odpor a řídit očekávání těch vedoucích pracovníků, kteří mohou přeceňovat, jak rychle AI přinese výsledky.

Další klíčovou otázkou je, co dělat s případným zvýšením produktivity. Průzkum společnosti Gartner z července 2025, do kterého se zapojilo 114 vedoucích pracovníků HR, zjistil, že jen 7 % firem poskytuje zaměstnancům pokyny, jak by měli využívat čas ušetřený díky nástrojům AI. 

I uvnitř organizací přitom panují neshody – podle průzkumu si 55 % vedoucích pracovníků v oblasti HR myslí, že ušetřený čas by měl být věnován projektům mimo hlavní pracovní náplň zaměstnanců, s čímž však souhlasí jen 28 % manažerů.

Seriál: Vše, co potřebujete vědět o nasazení umělé inteligence (AI) v podnicích
Přečtěte si všechny díly seriálu Vše, co potřebujete vědět o nasazení umělé inteligence (AI) v podnicích nebo sledujte jeho RSS
  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Lada Nová

Témata:

