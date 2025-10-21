Jsme digitálně zdraví? Vůbec, jsme čím dál víc nemocní, trpí hlavně dívky

Generace Z prosedí v průměru na mobilu skoro pět hodin denně, často dokonce přes šest, což je o polovinu víc, než sami považují za únosné.
Pro více než tři čtvrtiny z nich je běžné usínat s telefonem v ruce, což spolehlivě likviduje základy zdravého spánku.
Alarmující je i fakt, že devět z deseti lidí s velmi nízkým digitálním zdravím přiznává stres, pokud nejsou delší dobu online. Doomscrolling a pocit, že bez mobilu o něco přijdete, ovládá hlavně mladé. Výsledkem není jen unavený mozek, ale i neklid, úzkosti, únavu a často rozklížené vztahy.
Téměř polovina mladých přiznává pocity viny a frustrace z toho, kolik času bezmyšlenkovitě na mobilu tráví, nárůst těchto nepříjemných emocí je meziročně skokový.
Víc než dvě třetiny mluví o tom, že na mobilu ztrácejí pojem o čase, zatímco samotná snaha kontrolovat a řídit svůj digitální čas stále pokulhává – většina nástrojů na omezení času, upozornění nebo režim soustředění je využívaná jen formálně, pokud vůbec.
Přitom povědomí o digitální bezpečnosti u mladých roste. Sedm z deseti Čechů už nějak řeší, jak se v online světě chovat bezpečně – nejvíc mezi lidmi do 34 let. O2 se proto snaží hledat cesty, jak digitální návyky kultivovat pozitivně, a přichází letos s programem sedmidenní výzvy na zlepšení digitálního zdraví.
1700 000 lidí v ČR má nízký nebo nebo velmi nízký index digitálního zdraví
Každý den inspiruje k zamyšlení a nabízí konkrétní změny – od večerky bez mobilu přes nastavení režimu Nerušit až po doporučení, jak aspoň část dní strávit víc offline.
Pro zákazníky připravilo O2 ve spolupráci s Elin.ai dvouměsíční prémiový přístup ke stejnojmenné AI aplikaci: Elin není tradiční chatbot, ale psychologická AI, která dokáže nejen analyzovat vaši náladu a doporučit kroky na zlepšení, ale také včas varuje před digitální závislostí a kolapsem emocí způsobeným třeba Instagramem, doomscrollingem nebo online konflikty.
Z aktuálních dat je zřejmé, že technologie nejsou ani samospasitelné, ani zlo. Problém je v našich návycích a ve schopnosti udržet si odstup a také v nastavení sociálních sítí.
Zvlášť alarmující jsou důsledky intenzivního používání sociálních sítí pro dospívající dívky. Algoritmy Instagramu, TikToku či dalších platforem neustále bombardují teenagery srovnáváním, vylepšenou realitou a tlakem na dokonalost vzhledu, což dramaticky zvyšuje míru úzkostí, depresí i poruch příjmu potravy.
Výzkumy ukazují, že teenageři, a zejména dívky, patří mezi nejohroženější skupiny – čelí vyšší míře kyberšikany, emoční manipulace a často také extrémním formám online šikany, která má přímý dopad na sebevědomí a celkovou psychickou pohodu. Je zaznamenán výrazný nárůst sebepoškozování, pokusů o sebevraždu a dlouhodobého narušení vztahu k vlastnímu tělu.
Mozek dospívajících dívek je obzvlášť citlivý na mechaniky sociálních sítí – likes, komentáře a schvalování mají téměř návykový dopad na jejich emoční systém a dlouhodobě podkopávají pocit vlastní hodnoty.
