Společnost TP-Link je v tomto oboru již etablovaným hráčem, a my jsme měli možnost otestovat jejich dvě novinky z řady Tapo. Konkrétně typy C660 KIT a C665G KIT.
Tapo C660 KIT
Jedná se o venkovní kameru vybavenou solárním panelem. která je určena pro instalaci do míst bez možnosti napájení. To mohou být odlehlé části pozemku u domu, garáže, vjezd do objektu a podobně. Podmínkou fungování je však dosah wifi signálu.
Mechanicky je kamera provedena solidně a velmi precizně. Je instalována do držáku, který zároveň obsahuje akumulátor a dovoluje instalaci jak na stěnu, tak na sloup nebo výložník. Součástí kamery je veškerý instalační materiál, včetně hmoždinek a vrutů. Nechybí ani šablona pro vrtání otvorů. Nejdříve se namontuje samotný držák, a pak se na něj nasune kamera.
Kamera je dodávána s přednabitým akumulátorem, ale je dobré ho před zapojením plně nabít. Dalším krokem je instalace ovládacího programu Tapo a aktivace kamery.
Zde musím vyzdvihnout celý proces. Instalace aplikace vyžaduje zřízení účtu TP-Link a provede uživatele celým procesem bez problémů. Na mobilním telefonu stačí zapnout Bluetooth a aplikace najde kameru sama a přidá ji do aplikace. Vše funguje na první pokus a bez nejmenších potíží. To je něco, co je třeba ocenit, protože u jiných výrobců to takto snadno nechodí. Po zadání přihlašovacích údajů k vaší wifi se kamera připojí a začne poskytovat obraz. Wifi pracuje jak na frekvenci 2,4 GHz, tak na 5 GHz ve standardu IEEE 802.11a/b/g/n. Podporováno je kromě WPA2 i nové WPA3.
Kvalita obrazu
Kamera nabízí rozlišení obrazu 4K nebo chcete-li 8Mpx. To znamená 3840 × 2160 bodů. Pro běžný provoz je také možné aktivovat rozlišení 720P, které šetří kapacitu záznamové karty a snižuje nároky na šířku pásma pro komunikaci. CCD čip kamery je velmi citlivý a poskytuje kvalitní obraz i v noci, kdy je minimum světla. Pro zlepšení osvětlení prostoru je možné využít buď infračervené světlo nebo klasické bílé. Dosah osvětlení je zhruba 12 m. Noční obraz pak může být buď černobílý nebo za použití bílého světla plnobarevný.
Rozlišení 4K dovoluje zvětšit libovolnou část obrazu a získat detaily i u vzdálených objektů. To pomáhá k lepší identifikaci lidí i např. SPZ. Kamera samotná má úhel záběru 105° diagonálně, 88° horizontálně a 45° vertikálně. C660 je vybavena motorem, který dovoluje otáčet kamerou o 326° vodorovně a o 90° svisle.
Kromě obrazu dokáže zařízení zaznamenávat také zvuk a je vybaveno reproduktorem pro zpětnou komunikaci. To může být vhodné pro odstrašení pachatele nebo pro komunikaci např. s kurýrem, který vám přivezl zásilku. Kamera také může fungovat jako alarm a detekovat pohyb osoby ve střeženém prostoru. Lze nastavit čas střežení a způsob reakce – tj. světelnou nebo zvukovou výstrahu a upozornění uživatele v aplikaci.
Záznam se ukládá na paměťovou kartu s maximální kapacitou 512 GB, což je více než dostatečné. Druhou, bezpečnější možností je ukládat záznam do cloudového úložiště. To je bezpečnější, protože záznam nemůže být znehodnocen, jako v případě fyzického poškození kamery. Tato služba je však placená.
Aplikace
Tím se dostáváme k prostředí aplikace a funkcím, které nabízí. Tapo funguje jako centrála pro vaši chytrou domácnost a je jedno, jestli jde o bezpečnostní kameru, chytrá světla nebo zásuvky. V případě kamer můžete sledovat jak živý obraz, tak záznam. Ten je možné následně stáhnout do telefonu a dále s ním pracovat. Je využívána komprese H.265, takže i při rozlišení 4K jsou soubory poměrně malé. Pokud je domácnost vybavena více kamerami, všechny se dají sledovat současně. Velkou výhodou je, že obraz z kamery je možné sdílet např. v rámci rodiny nebo u menší firmy s kolegy.
Kamera a aplikace společně nabízejí chytré funkce AI. To v tomto případě znamená rozpoznávání, zda jde o osobu, zvíře nebo automobil. Lze hlídat vybraný prostor a varovat např. pokud se dítě přiblíží k prostoru, který je pro ně nebezpečný. Nebo pokud se u vjezdu do domu objeví automobil. Aplikace následně dovoluje vyvolat požadovanou akci. Např. rozsvítit světla nebo zaslat upozornění. Velmi šikovnou funkcí je režim soukromí, kdy je možné jedním kliknutím vypnout streamování obrazu a záznam.
C660 také umí sledovat pohybující se objekt a otáčet se za ním. To je velmi užitečné třeba při pohybu osoby okolo domu nebo u zaparkovaného auta. U statické kamery často osoba opustí sledovanou oblast, a pokud není v prostoru víc kamer, ztratíte přehled o situaci. Takto je možné s jednou kamerou zajistit ostrahu mnohem větší plochy.
Zajímavou funkcí je dále režim hlídky, kdy se kamera otáčí a sleduje vymezený perimetr. Nebo je možné nastavit časosběrné panorama, které známe např. z lyžařských středisek nebo webových kamer ze zajímavých míst.
Výdrž na akumulátor
Kamera může pracovat v několika režimech. Od nahrávání 24/7 až po chytrý režim, který snímá prostor ve vybraném intervalu, a tím šetří baterii. Od toho se následně odvíjí doba provozu. Při záznamu s intervalem snímků 1 sekunda vydrží baterie zhruba 7 dnů, při jeho prodloužení na minutu se už dostáváme na 26 dnů aktivity. To samozřejmě pokud by nebyla dobíjena ze solárního panelu.
Při nejrychlejším snímání pak kamera potřebuje zhruba 2 hodiny slunečního svitu, aby se dobila. Při snímání s minutovým intervalem je to 30 minut.
Během našeho testování se C660 projevila jako extrémně úsporné zařízení. Kapacita akumulátoru je 10000 mAh, což nám dává při jeho napětí 5,2 V výkon 52 W. To bohatě dostačuje na běžný provoz. Při našem testování celodenní provoz kamery vyčerpal zhruba 3 % kapacity. Pokud ovšem využijeme funkce náročné na energii, jako je noční osvětlení prostoru nebo neustálý pohyb kamery, tak se zásoba energie začne rychle snižovat. Za letního slunečního dne to není problém. Solární panel doplní vyčerpanou energii za pár hodin. Ale pokud se sejde zimní období s týden zataženou oblohou, může dojít k vyčerpání akumulátoru a ukončení provozu kamery. Pokud k tomu dojde, není problém dobít energii za pomocí běžné usb-c nabíječky. Pro opravdu náročné aplikace je proto třeba zvážit použití jiného Tapo-řešení s napájením po ethernetovém kabelu nebo využít napájení pomocí UPS s mnohonásobně vyšší kapacitou. Ta pak zajistí napájení i na několik měsíců nepřetržitého provozu.
Tapo C665G KIT
Druhou z kamer, které jsme testovali byla varianta rozšířená o spojení prostřednictvím mobilní sítě 4G a o další chytré funkce AI.
Kvalita obrazu i funkce jsou shodné jako u modelu C660. Stejně jako montáž a funkce napájení ze solárního panelu. Čím se však zásadně liší jsou dvě antény, které mají zajistit signál pro komunikaci v mobilní síti 4G. Samozřejmě je podporováno i starší 3G . Kamera je vybavena jedním slotem pro nano-sim kartu a jedním slotem na mikro-sd kartu s maximální kapacitou 512 GB.
Oproti předchozí kameře se tato aktivuje za pomoci naskenování QR-kódu, který je umístění ve spodní části držáku. Kamera se propojí s aplikací Tapo a vše funguje na výbornou. Je možné připojit se i k síti wifi a mít mobilní spojení jako záložní. To je vhodné, pokud máte v prostředí, kde kameru instalujete, svůj internet a wifi síť.
4G provoz
V opačném případě je třeba počítat že přenos obrazu vyžaduje celkem slušný objem dat a karta by měla mít odpovídající limit. Dle údajů výrobce 1 hodina živého náhledu ve 4K 8MP využije asi 653 MB dat bez cloudového úložiště. S ním pak 737 MB. 1 hodina živého náhledu v 720p využije asi 206 MB bez cloudového úložiště a 287 MB s cloudovým úložištěm. Rozhodně se tedy vyplatí mít kartu s minimálně 5 GB dat, ale raději více. V aplikaci je možné sledovat sílu signálu, čerpání datového tarifu a další podrobnosti.
AI
Model C665G má také rozšíření s možnosti analýzy obrazu. Veškeré zpracování probíhá uvnitř a nic se neposílá ke zpracování do cloudu. Jde o významné rozšíření fungování kamery, protože dovoluje identifikaci jednotlivých osob. A ty je pak možné rozdělit do několika kategorií, jako je např. člen rodiny, kolega, známá osoba. Kamera pak dokáže osobu identifikovat a může následovat požadovaná akce. Třeba po příchodu člena rodiny domů se zapne osvětlení nebo se kamera přepne do privátního režimu a vypne záznam. Ale chytrých funkcí může být mnohem víc a záleží na vybavení domácnosti chytrými prvky. Navíc se rozpoznáváním osob předejde falešným poplachům.
Závěr
Obě kamery mě svou funkcionalitou příjemně překvapily, stejně jako aplikace Tapo. Přesto, že se jedná o řešení pro domácnost, jde o vysoce profesionální zpracování. Kamery fungují bezchybně a kvalita obrazu je i při horších světelných podmínkách velmi dobrá. A jejich ovládání v aplikaci je jednoduché a intuitivní. Za celou dobu jsme nezaznamenali žádný zásek nebo pád aplikace. Co musím také vyzdvihnout je instalace obou kamer, která je rychlá a snadná. Zvládne jí i uživatel bez odborných znalostí.
Co je třeba promyslet je nasazení kamer při opravdu aktivním používání, kdy by měly běžet s nepřetržitým záznamem, osvětlením nebo neustále sledovat pohybující se objekty. Tam je třeba zvážit posílení napájení silnějším zdrojem, než je vestavěný akumulátor.
V létě může solární panel poskytnout dostatek energie, ale problém může být období mezi listopadem až lednem, kdy je intenzita slunečního zářeníá nízká, stejně jako doba, po kterou slunce svítí. Zatímco v létě je každý měsíc zhruba 250 hodin slunečního svitu, v prosinci je to jen 35.
Co musím také vyzdvihnout je podpora, jakou TP-Link svým produktům poskytuje. Ihned po zapnutí mi aplikace nabídla aktualizaci firmwaru. Při pohledu na stránky podpory je vidět, že aktualizace poskytuje výrobce pravidelně a dlouhodobě. To je mi sympatické a odlišuje to firmu TP-Link od ostatních výrobců. Tam se často uživatel nedočká ani opravy těch nejhorších zranitelností ani po několika letech.
Cenově si obě kamery stojí velmi dobře a za 4599 Kč (C660), resp. 5999 Kč (C665G) se jedná o zařízení se sympatickým poměrem cena/výkon.