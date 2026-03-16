Komunikace budoucnosti: Přímé napojení smartphonů na satelity

Pavel Louda
Dnes

Autor: Computerworld.cz s využitím Dall-E
Do pěti let bude spojení svého smartphonu se satelitem měsíčně aktivně využívat více než 400 milionů uživatelů. A sítě 6G tuto integraci ještě dále prohloubí.

Tržby ze služeb přímého připojení smartphonů k satelitům se tak do roku 2030 přiblíží 12 miliardám dolarů, což představuje průměrný meziroční nárůst (CAGR) přes 50 %, co se týče příjmů. Dynamika počtu aktivních uživatelů bude ještě vyšší – hodnota CAGR do roku 2030 totiž převyšuje 80 %.

Dominantním modelem této služby budou standardní mobilní zařízení, tedy smartphony využívající technologie 4G nebo 5G, když budou v roce 2030 představovat 95 % celosvětového počtu aktivních uživatelů.

„Na rozdíl od duálních telefonních řešení, která vyžadují proprietární satelitní komunikační spojení ve smartphonu, dovolí řešení založená na mobilních standardech, jako jsou Starlink D2C nebo AST SpaceMobile, přímo připojit klasický přístroj s podporou 4G/5G,“ tvrdí Guang Yang, analytik společnosti Omdia.

Tento přístup podle něj urychlí přijetí satelitních služeb Direct-to-Device (D2D) a umožní například satelitní nouzovou komunikaci pro uživatele během katastrof.

Standardizace a model D2D dovolí využívat služby více poskytovatelů komunikačních satelitních služeb. Očekává se, že D2D služby se stanou klíčovou doplňkovou funkcí mobilních tarifů a nabídnou zákazníkům pojistku, že zůstanou připojeni i mimo pokrytí klasické celulární pozemní sítě, vysvětluje Omdia.

Podle ní satelitní mobilní širokopásmové připojení poskytne telekomunikačním operátorům v dlouhodobém horizontu nový náhled na to, jak koncipovat topologii jejich infrastruktury v oblastech s nízkou hustotou obyvatelstva či ve venkovských oblastech.

Telekomunikačním regulátorům zase poskytne další nástroje na podporu a potenciální rozšíření působnosti povinností univerzální služby.

Prvním mobilním komunikačním systémem, který bude nativně integrovat technologie nepozemních sítí (non-terrestrial network, NTN), kam patří právě satelitní technologie, je 6G.

Standardizace této sítě se očekává do roku 2029, což povede k dalšímu rozšíření využívání satelitní komunikace a prohloubení integrace mezi pozemními a NTN sítěmi, dodává Omdia.

Pavel Louda

