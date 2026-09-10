Komunikace o mobilu rozhoduje o bezpečí dětí v on-line světě více než rodičovská kontrola, ukazuje výzkum

Nadace O2 ve spolupráci s výzkumnou agenturou NMS zveřejnila výsledky kvantitativního výzkumu, který se zaměřil na komunikaci mezi rodiči a dětmi o používání mobilních telefonů. Zjištění se stala podkladem pro transformaci dlouholetého vzdělávacího programu O2, který nově nese název Bezpečně v síti a klade větší důraz na roli rodičů v digitální výchově dětí.
Analýza rozdělila děti do čtyř skupin podle toho, kdo rozhovor o mobilu iniciuje a jaké emoce v dítěti vyvolává. Komunikativní skupina, tedy 37 procent dětí, popisuje debatu o mobilu jako otevřenou a spojenou s pozitivními emocemi bez ohledu na to, kdo téma otevře, zatímco Pasivní segment (32 procent) vnímá rozhovory neutrálně – téma obvykle přináší rodiče, dítě se nebrání, ale samo iniciativu nevyhledává.
U Opomíjených dětí (17 procent) rodiče téma mobilu neotevírají, přestože by o něm děti mluvit chtěly, a nejmenší, ale nejvíce zatíženou skupinou je segment Pod tlakem (14 procent), kde je mobil zdrojem otevřeného napětí a rozhovory vyvolávají negativní emoce.
Zbylých 63 procent dětí tak zažívá komunikaci, kterou lze označit jako neutrální, napjatou, nebo takovou, která vůbec neprobíhá.
Tři složky, na kterých stojí dobrá komunikace
Podle dětí není klíčem k dobré komunikaci technická zdatnost rodičů, přísnost pravidel ani frekvence rozhovorů – s frekvencí je spokojeno 48 procent dětí a jen 3 procenta by si přála mluvit o mobilu častěji. Rozhodující je přístup, který děti popisují jako kombinaci tří prvků.
Nejčastěji zmiňovaným důvodem dobré debaty je důvěra: „rodiče mi věří a pořád mě nekontrolují“ uvádí 31 procent dětí, u starších dětí ve věku 12 až 15 let dokonce 42 procent. Druhým prvkem je autentický zájem o to, co dítě na mobilu baví, který zmiňuje 25 procent dětí, přičemž u mladších dětí je tento faktor ještě důležitější než důvěra. Třetí složkou je absence kritiky a snaha rodičů pochopit, co dítě dělá, kterou uvádí 24 procent respondentů. Naopak v negativně vnímaných rozhovorech děti nejčastěji zmiňují spory o čas strávený na mobilu (38 procent), kritiku obsahu (24 procent) a pocit nepochopení (23 procent).
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Přes polovinu dětí, konkrétně 52 procent, by uvítalo, kdyby se rodiče naučili to, co ony samy na mobilu dělají. Nejčastější představou přitom není kurz ani samostudium, ale přímý dialog – 34 procent dětí by chtělo, aby se jich rodiče zeptali, když něco neví, a 29 procent by je rádo učilo samo.
Věkové okno se zavírá kolem jedenáctého roku
Vnímání rodičovského zájmu se s věkem dítěte proměňuje. Mladší děti ve věku 8 až 11 let debatu o mobilu častěji iniciují samy a zájem rodičů vítají, po jedenáctém roce věku se ale stejný zájem začíná jevit jako kontrola, což potvrzuje i pokles ochoty otevírat rozhovor z vlastní iniciativy u starších dětí.
Kvalita vztahu má přitom přímý dopad na to, zda se dítě rodičům svěří v citlivé situaci. Naprostá většina dětí, 98 procent, má někoho, komu se svěří, ale čím více situace zasahuje do soukromí, tím častěji dítě mlčí – polovina dětí si pro sebe nechává soukromé zprávy a 53 procent nepříjemné nebo trapné situace se spolužáky.
Roli rádce stále častěji přebírá umělá inteligence
Tam, kde chybí důvěryhodný rozhovor s rodičem, nastupuje jako alternativní zdroj rady umělá inteligence. AI na mobilu používá 48 procent dětí, u starších dětí ve věku 12 až 15 let jde o 60 procent. Třetina dětí se AI svěřuje s tím, co na mobilu zažívá, a to zejména v technických oblastech, ale i u emočně náročnějších situací, jako jsou online rizika.
Významná je také míra důvěry, kterou děti k AI mají – 76 procent dětí věří informacím, které jim AI poskytne, a dále si je neověřuje. Výrazně častěji se na AI obracejí děti ze segmentu Pod tlakem, kde standardní komunikace s rodiči o technologiích téměř neprobíhá.
Reakcí je proměna programu O2 Chytrá škola
Na zjištění výzkumu reaguje Nadace O2 transformací svého téměř desetiletého vzdělávacího programu O2 Chytrá škola na nový formát Bezpečně v síti. Program se nadále zaměřuje na školy, ale rozšiřuje podporu směrem k rodičům a každodenní komunikaci o digitálním světě.
„Výzkum nám umožnil podívat se na digitální svět rodin očima samotných dětí a ukázal, že musíme jít mnohem blíže k rodičům i dětem. Proto vzniká Bezpečně v síti. Místo, které nabízí konkrétní pomoc rodičům, dětem i učitelům. Každému poskytne rady na míru podle věku nebo konkrétní situace – od kyberšikany a sociálních sítí až po umělou inteligenci,“ uvedla Dominika Herdová, ředitelka Nadace O2.
Součástí nové platformy je krátký test pro rodiče, který na základě odpovědí určí převažující styl komunikace o mobilu v dané rodině a doporučí konkrétní kroky podle věku dítěte. Web dále nabízí rodinnou dohodu, materiály zaměřené na bezpečné využívání AI, tipy pro komunikaci a vzdělávací hru NetKnights.
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