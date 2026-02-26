Computertrends  »  Technologie  »  Konference Fresh IT 2026: Praktický pohled na AI, bezpečnost i moderní infrastrukturu

Konference Fresh IT 2026: Praktický pohled na AI, bezpečnost i moderní infrastrukturu

PR článek
Včera

OKsystem
Autor: OKsystem
Konference Fresh IT se letos dočká svého 10. ročníku. Už 26. března 2026 se v Praze na Pankráci opět sejdou špičkoví řečníci s přednáškami, které představí nový pohled na aktuální témata ze světa IT. Akce dlouhodobě cílí na IT profesionály a manažery, kteří chtějí rozumět technologiím v širších souvislostech – technických, bezpečnostních i legislativních.

Program jubilejního desátého ročníku konference reflektuje zásadní otázky, které dnes formují IT prostředí. Daniel Hejda se zaměří na (de)anonymizaci Dark Webu a praktické možnosti identifikace aktérů v online prostředí. Jiří Bráza otevře otázku limitů současných velkých jazykových modelů a jejich skutečných schopností. Kamil Juřík nabídne retrospektivu 20 let se SharePointem a zkušenosti z dlouhodobé správy a rozvoje platforem.

Bezpečnostní architekturu v kontextu rostoucí složitosti IT prostředí představí Vladimír Jirásek prostřednictvím principu KISSTomáš Rosa přiblíží LoRa sítě a technologii SDR z pohledu jejich využití i bezpečnostních souvislostí. Martin Trnka se bude věnovat správě Microsoft 365 pomocí Infrastructure as Code a možnostem automatizace konfigurace. Jindřich Šavel se zaměří na možnosti zrychlení a automatizace reakce na kyberútoky ve firemní síti a právní rámec doplní Nikola Faltová s přehledem praktických dopadů směrnice NIS 2 a nového zákona o kyberbezpečnosti.

Fresh IT staví na zkušenostech řečníků z reálného provozu a propojuje témata, která spolu v praxi úzce souvisejí – od architektury přes AI až po regulatorní požadavky.

Konference se koná 26. března 2026 v Praze, Na Pankráci 125. Program začíná v 9.00 a se slevovým kódem Freshiinfo26 se navíc můžete registrovat za Early Birds cenu i po vypršení řádných registračních termínů. Více informací o konferenci Fresh IT a registrace na www.fresh-itkonference.cz.

