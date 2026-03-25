Konflikt v Íránu a jeho okolí ohrozí globální výdaje na IT

Konflikt na Blízkém východě hrozí významným zatížením globální ekonomiky, přičemž očekávaný růst cen ropy by měl zpomalit růst HDP a donutit podniky a spotřebitele snížit výdaje na technologie, uvedli analytici společnosti IDC.

Klíčová otázka, na kterou existuje jen málo odpovědí, zní, jak dlouho budou boje pokračovat. Téměř třítýdenní válka začala 28. února, kdy Izrael a Spojené státy zahájily útoky proti Íránu, při kterých zemřel nejvyšší vůdce této země spolu s dalšími vrcholovými představiteli.

V odvetě Írán efektivně uzavřel Hormuzský průliv a přerušil celosvětový tok ropy. Boje, které skončí do tří měsíců, by podle Stephena Mintona, viceprezidenta skupiny IDC, vedly k „mírně nižším výdajům na IT do konce roku“. 

Uvedl to na webináři konaném tento týden. „Pokud to bude trvat déle, pak to bude bod, kdy bychom museli přehodnotit výraznější snížení celkových výdajů.“

Tři scénáře

Společnost IDC načrtla tři možné scénáře, od krátkého konfliktu s minimálním ekonomickým dopadem až po dlouhotrvající válku, která by výrazně snížila globální výdaje na IT. Nejméně rušivý pohled předpokládá, že konflikt potrvá jen několik týdnů, což povede k dočasnému skoku cen ropy a pouze malé úpravě předválečného výhledu pro globální výdaje na IT.

Výzkumná firma predikuje výdaje na IT zahrnující nákupy od podniků, spotřebitelů a poskytovatelů služeb. Dopady pravděpodobně zhorší očekávaný pokles dodávek osobních počítačů a chytrých telefonů v tomto roce, které by měly klesnout o více než deset procent oproti loňsku kvůli nedostatku pamětí RAM.

„To všechno jen ztěžuje spotřebitelům a podnikům rozhodnutí investovat do výměny zařízení v blízké době,“ sdělil Minton.

Třetí scénář společnosti IDC předpokládá delší válku trvající více než tři měsíce. Důvodem je částečně větší rezistence rozpočtů na IT v době kapitálových výdajů a víceletých kontraktů na předplatné. Pokud konflikt potrvá do léta, podniky by mohly přehodnotit obnovu kontraktů pro rok 2027.

Počáteční priorita pro škrtání by podle Mintona ale směřovala do kapitálových výdajů, včetně odkladů investic do hardwaru, jako je obnova flotil osobních počítačů, a do „projektových výdajů na IT“, které zahrnují konzultační služby. Společnost IDC očekává, že podniky zvýší výdaje v určitých oblastech, především formou přesunů rozpočtů.

Podle Ranjiat Rajana, viceprezidenta Gartneru, čelíme útokům, phishingovým kampaním a pokusům o narušení kritické infrastruktury, přičemž sektory jako telekomunikace, energetika a finanční služby jsou během konfliktů často cílem, a to spolu s vládami a poskytovateli cloudových služeb.

„V důsledku toho organizace nyní urychlí investice do oblastí, jako je zpravodajství o hrozbách. Očekáváme škrtání rozpočtů, řekl Rajan. „Organizace by mohly chránit investice do umělé inteligence, protože jsou úzce spjaty s dlouhodobou konkurenceschopností a produktivitou.“

V regionu Blízkého východu a Afriky očekává společnost IDC pokles růstu výdajů na IT z téměř pěti procent na tři a sedm desetin procenta, především kvůli poklesu spotřebitelských výdajů.

„Rozpočty se samozřejmě přepočítají,“ sdělil Rajan. „Nicméně delší konflikt prodlouží rozhodovací cykly a posune více projektů do fáze postupného zavádění, zmenšení rozsahu a zrušení.“ Investice do cloud computingu zůstanou zachovány, ale požadavky podniků se pravděpodobně změní.

„Tento konflikt představuje podstatný posun v cloudovém průmyslu,“ uvedl Rajan. „Poprvé fungují hlavní hyperskalární regiony v aktivní zóně konfliktu. Nyní se z toho stává otázka na úrovni správních rad, která je přímo spojena s kontinuitou provozu pro podniky a samozřejmě pro poskytovatele SaaS, kteří využívají stejnou cloudovou infrastrukturu,“ doplnil Rajan.

Školení Hacking

Otevřenou otázkou zůstává, jak konflikt ovlivní probíhající investice hyperscalerů do regionu vzhledem k cíleným vojenským útokům na poskytovatele datových center v regionu, kteří jsou vlastněni subjekty ze Spojených států. Několik zemí Perského zálivu se profilovalo jako atraktivní lokality pro budování infrastruktury pro umělou inteligenci díky nízkým nákladům na energii a přístupu k pokročilým technologiím a kapitálu.

„Je ještě brzy hodnotit dopad konfliktu na tyto investiční strategie,“ uvedl Rajan. „Strukturální výhody, které měly dříve, stále zůstávají a existují. Přesto geografické riziko vzrostlo, což by mohlo ovlivnit načasování a rozsah některých z těchto projektů.“

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

