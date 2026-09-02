KVADOS IS otevírá novou kapitolu v oblasti digitalizace firemních procesů

Vznik KVADOS IS je přirozeným krokem v dalším směřování skupiny KVADOS Group. Zatímco mateřská společnost KVADOS, a.s. se soustředí především na logistická a skladová řešení, automatizaci a robotizaci, KVADOS IS, s.r.o. zaměřuje svou pozornost na digitalizaci firemních procesů.
Dlouhodobě ověřený model, že specializace na konkrétní oblast přináší vyšší fokus na primární oblast, bude využita i pro KVADOS IS. Samostatné fungování umožní společnosti věnovat více prostoru vývoji, inovacím a rychlejším reakcím na měnící se potřeby zákazníků. KVADOS IS přitom nestaví od začátku. Navazuje na dlouholeté zkušenosti KVADOSu s vývojem vlastního softwaru, stovky realizovaných projektů i práci odborných týmů, které zákazníky provázejí od prvotní analýzy přes implementaci až po následnou podporu. A co je klíčové, bude využívat všechny výhody členství v KVADOS Group.
Pevné základy a nový prostor pro růst
„KVADOS IS vzniká na pevných základech, které jsme budovali více než třicet let. Osamostatnění této části našeho podnikání jí poskytne větší prostor pro vlastní rozvoj, investice a inovace. Zároveň zůstává součástí KVADOS Group a může i nadále čerpat ze stability, zkušeností a vzájemné spolupráce celé skupiny,“ uvádí Miroslav Hampel, CEO KVADOS Group.
Vedení nově vzniklé společnosti se ujímá Ing. Petr Gregor se zkušenostmi z oblasti informačních systémů, digitalizace a řízení technologických společností. Jeho úkolem bude společnost dále rozvíjet, posilovat její postavení na trhu a společně s týmem hledat nové cesty, jak firmám pomáhat zjednodušovat a efektivněji řídit jejich každodenní procesy.
„KVADOS IS má za sebou zkušený tým a řešení, která se dlouhodobě osvědčila u zákazníků. Naším cílem je na tomto základu stavět, být zákazníkům ještě blíž a přinášet jim inovace, které budou mít skutečný přínos pro jejich podnikání,“ říká Ing. Petr Gregor, CEO KVADOS IS, s.r.o.
Zkušenosti stabilní společnosti, energie nové etapy
KVADOS IS propojuje dlouholeté know-how s energií samostatné a jasně zaměřené společnosti. Díky specializaci na digitalizační software může pružněji reagovat na vývoj trhu, soustředit investice do rozvoje svých řešení a posilovat služby i podporu poskytovanou zákazníkům. Produktově přebírá nová společnost péči od VENTUS, myCASH, myAVIS a také myTEAM.
Vznik KVADOS IS, s.r.o. probíhá formou odštěpení od společnosti KVADOS, a.s. Proto zůstávají v platnosti všechny smlouvy s odběrateli i dodavateli, zaměstnanecké poměry apod. a nepředstavuje přerušení dosavadní cesty, ale její pokračování v nové podobě. Se stejnými zkušenostmi a odpovědností vůči zákazníkům, ale s větším prostorem pro další růst.