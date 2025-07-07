Kyberkriminalita v roce 2025: Škody míří k 15 bilionům dolarů a útoky zrychluje AI

Kybernetické útoky dnes zasahují firmy, státní správu i jednotlivce a jejich dopady jsou stále závažnější – od přímých finančních ztrát přes úniky dat, výpadky služeb až po dlouhodobé poškození důvěry v digitální ekonomiku.
Za rychlým růstem škod stojí několik zásadních trendů. Digitální prostor pro útoky se dramaticky rozšiřuje s nástupem internetu věcí, 5G sítí a propojených dodavatelských řetězců. Firmy i instituce čelí útokům v prostředí, které je stále složitější a méně přehledné.
Geopolitické napětí navíc zvyšuje rizika útoků na kritickou infrastrukturu – státy i státem podporované skupiny využívají kybernetické operace jako nástroj nátlaku, často prostřednictvím ransomwaru nebo krádeží kryptoměn. V anonymním prostředí internetu je přitom obtížné určit původce a vyvodit odpovědnost.
Zásadní roli v nové vlně kyberkriminality hraje umělá inteligence. Ta umožňuje útočníkům automatizovat vyhledávání slabin, vytvářet deepfake podvody a rychle reagovat na obranné strategie. AI tak nefunguje jen jako nástroj obrany, ale stává se i katalyzátorem útoků a zrychluje jejich šíření i dopad.
Dalším fenoménem je „kyberkriminalita jako služba“: nástroje nabízené formou cybercrime-as-a-service umožňují komukoliv objednat nebo provést útok i bez hlubších technických znalostí. Bariéry vstupu klesají, počet útočníků roste a útoky jsou stále sofistikovanější i dostupnější.
Kyberkriminalita způsobuje přímé finanční ztráty, například krádeže peněz z účtů, podvody s platebními kartami nebo výkupné za odblokování systémů. Neméně závažné jsou úniky citlivých dat, narušení provozu firem či institucí a dlouhodobé reputační škody.
Náklady na obnovu systémů, právní služby, pokuty za porušení regulací a ztráta důvěry zákazníků zvyšují celkový účet, který firmy i státy platí.
Nejvíce ohrožené jsou velké firmy a korporace, státní instituce, kritická infrastruktura, ale i malé a střední podniky, které často nemají dostatečné zabezpečení. Útoky míří také na jednotlivce, zejména v souvislosti s phishingem, podvody a zneužitím identity. Stále více útoků je zaměřeno na dodavatelské řetězce a využívá nejslabší články v ekosystému.
Odborníci očekávají, že škody způsobené kyberkriminalitou budou v příštích letech dále růst. Hlavními tahouny jsou automatizace útoků pomocí AI, rozšiřování digitálního prostoru a stále sofistikovanější obchodní modely kyberzločinců.
