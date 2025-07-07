Computertrends  »  Securitytrends  »  Kyberkriminalita v roce 2025: Škody míří k 15 bilionům dolarů a útoky zrychluje AI

Kyberkriminalita v roce 2025: Škody míří k 15 bilionům dolarů a útoky zrychluje AI

Radan Dolejš
7. 7. 2025

muž bez obličeje krade data
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Digitální kriminalita se stává jednou z největších ekonomických hrozeb současnosti. Podle aktuální analýzy Mastercard Signals dosáhnou celosvětové škody způsobené kyberkriminalitou do roku 2029 částky 15,6 bilionu dolarů ročně, což je víc než roční HDP kterékoliv země světa s výjimkou USA a Číny.

Kybernetické útoky dnes zasahují firmy, státní správu i jednotlivce a jejich dopady jsou stále závažnější – od přímých finančních ztrát přes úniky dat, výpadky služeb až po dlouhodobé poškození důvěry v digitální ekonomiku.

Za rychlým růstem škod stojí několik zásadních trendů. Digitální prostor pro útoky se dramaticky rozšiřuje s nástupem internetu věcí, 5G sítí a propojených dodavatelských řetězců. Firmy i instituce čelí útokům v prostředí, které je stále složitější a méně přehledné. 

Budoucnost šifrování: Jak se firmy připravují na postkvantovou éru s kyberexpertem Petrem Kunstátem
0:00/

Geopolitické napětí navíc zvyšuje rizika útoků na kritickou infrastrukturu – státy i státem podporované skupiny využívají kybernetické operace jako nástroj nátlaku, často prostřednictvím ransomwaru nebo krádeží kryptoměn. V anonymním prostředí internetu je přitom obtížné určit původce a vyvodit odpovědnost.

Zásadní roli v nové vlně kyberkriminality hraje umělá inteligence. Ta umožňuje útočníkům automatizovat vyhledávání slabin, vytvářet deepfake podvody a rychle reagovat na obranné strategie. AI tak nefunguje jen jako nástroj obrany, ale stává se i katalyzátorem útoků a zrychluje jejich šíření i dopad. 

Dalším fenoménem je „kyberkriminalita jako služba“: nástroje nabízené formou cybercrime-as-a-service umožňují komukoliv objednat nebo provést útok i bez hlubších technických znalostí. Bariéry vstupu klesají, počet útočníků roste a útoky jsou stále sofistikovanější i dostupnější.

Miliardy ukradených cookies jsou volně na netu. Jsou aktivní a jsou i z Česka Přečtěte si také:

Kyberkriminalita způsobuje přímé finanční ztráty, například krádeže peněz z účtů, podvody s platebními kartami nebo výkupné za odblokování systémů. Neméně závažné jsou úniky citlivých dat, narušení provozu firem či institucí a dlouhodobé reputační škody.

Náklady na obnovu systémů, právní služby, pokuty za porušení regulací a ztráta důvěry zákazníků zvyšují celkový účet, který firmy i státy platí. 

hacking_tip

Letní dvojčíslo Computertrends je tady Přečtěte si také:

Nejvíce ohrožené jsou velké firmy a korporace, státní instituce, kritická infrastruktura, ale i malé a střední podniky, které často nemají dostatečné zabezpečení. Útoky míří také na jednotlivce, zejména v souvislosti s phishingem, podvody a zneužitím identity. Stále více útoků je zaměřeno na dodavatelské řetězce a využívá nejslabší články v ekosystému.

Odborníci očekávají, že škody způsobené kyberkriminalitou budou v příštích letech dále růst. Hlavními tahouny jsou automatizace útoků pomocí AI, rozšiřování digitálního prostoru a stále sofistikovanější obchodní modely kyberzločinců. 

Autor článku

Radan Dolejš

