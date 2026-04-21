Computertrends  »  Securitytrends

Lidé už si nechtějí kupovat bezpečnost na míru

Pavel Louda
Dnes

Sdílet

Autor: © Andrea Danti - Fotolia.com
Tři čtvrtiny prodejců bezpečnostních systémů zaznamenalo pokles prodejů pro domácnosti. Lidí totiž mnohem častěji využívají různá svépomocná řešení nebo samostatná kamerová zařízení.

Nový průzkum společnosti Parks Associates ukazuje, že prodejci bezpečnostních systémů čelí stále větší konkurenci na trhu, přičemž zájem spotřebitelů se postupně překlápí k řešením, které umožňují instalaci svépomocí

Pořídili byste si domů robopsa s kamerou

Zobraz výsledek

Zájem přitom roste i o samostatná kamerová řešení, která si lidé nastavují a spravují sami, takže se obejdou bez specializovaných služeb současných prodejců.

Už téměř 74 % prodejců kvůli tomu trendu zaznamenalo pokles tržeb. Přede dvěma lety to bylo podle podobného průzkumu přibližně 51 %, takže jde o nárůst o plnou polovinu.

Kromě toho jsou nyní on-line prodeje nejčastějším způsobem, jakým spotřebitelé takové bezpečnostní systémy pořizují. Podle výzkumu dva z pěti majitelů domácího zabezpečení si svůj systém v roce 2025 pořídilo pomocí e-shopu, což je nárůst oproti třetině v roce 2023.

Co pohání prodej zabezpečovacích řešení pro domácnosti?

Zabezpečení domácností

Autor: Parks Associates

Zdroj: Parks Associates, duben 2026

„Spotřebitelé, zejména nájemníci, mladší lidé a majitelé nemovitostí, kteří jsou citlivý na cenu, chtějí levné, flexibilní a dokonce i přenosné bezpečnostní možnosti,“ tvrdí Jennifer Kent, analytička společnosti Parks Associates.

Prodejci na to reagují nabídkou snazšího způsobu nákupu řešení a rozšířením své produktové nabídky právě o jednodušší typy bezpečnostních systémů.

TOP100

Na druhou stranu však roste zájem o pokročilé funkce zabezpečení, jako jsou například automatizace poplachových hlášení, ovládání s využitím umělé inteligence a nebo tísňové služby určené zejména pro starší generaci nebo pro nemocné lidi.

Podle průzkumu se prodejci v důsledku posunu trhu přeorientovávají spíše na komerční instalace, kde se on-line prodej a instalace svépomocí zatím příliš neuplatňují.

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Pavel Louda

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Máte ve firmě vyřešený případný výpadek elektřiny na déle než 24 hodin?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Hacking v Praxi 1
27. 4. 2026
9:00
Více
WireGuard: nasazujeme VPN rychle a jednoduše
30. 4. 2026
9:00
Více
Hashicorp Vault
4. 5. 2026
9:30
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Start JMHZ: ztracená data, chyby a infolinky na zhroucení

Lidé už si nechtějí kupovat bezpečnost na míru

Jak dostat z bytu problémové nájemníky snadno a rychle

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

Peklo pro účetní. Jak vypadá digitalizace v podobě JMHZ

Google Chrome přináší vertikální karty a imerzivní režim čtení

Vibe coding: Proč vám tahle dovednost zachrání místo u stolu

Jste nemocní a každý na vás kouká, říká pacientka s rakovinou

AI prompty na jedno kliknutí, Google do Chromu zavádí Skills

Generace Z se brání umělé inteligenci v práci

Agentní nákupy startují, nakupovat budou za biliony

OnlyOffice k Euro-Office: musíte použít naše loga, ale nesmíte

Připravovaná novela stavebního zákona: Znovu a lépe?

Apple pohořel v žebříčku opravitelnosti

Budoucnost bez dobíjení, Američané vyvíjejí jaderné baterie

Lékaři odpojili dívce zadní část mozku, aby ji zbavili epilepsie

IKEA nabídne lízátka s příchutí masových kuliček

Květnové svátky a nákupy: kdy bude otevřeno?

Chytila pájku za pálivý konec, dnes tvoří unikáty z cínu i skla

CorelDRAW Graphics Suite 2026: design s Artist Intelligence

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ