Microsoft chystá pro Windows 11 další zrychlení, využije ho ale až nová generace procesorů

Microsoft ve Windows 11 testuje novou funkci, která by mohla zrychlit běh některých aplikací. Technologie Advanced Performance Extensions (APX) se však neobejde bez podpory přímo v procesoru, takže ji zpočátku využijí až počítače s chystanými čipy Intel Core Ultra Series 4.
Možnost zapnout APX se objevila v testovací verzi Windows 11 s označením 29695. Zatím ale nefunguje, protože na trhu ještě nejsou procesory, které by tuto technologii podporovaly. Podle Intelu rozšiřuje APX instrukční sadu x86 o další registry a funkce, které můžou zlepšit výkon při běžném zpracování úloh.
Vývojáři díky tomu můžou své aplikace optimalizovat tak, aby nových možností procesoru využily. Velikost případného zrychlení se bude lišit podle konkrétního programu (výrazný přínos se neočekává například u většiny her). Aplikace bude navíc nutné znovu zkompilovat, podle Intelu by však nemělo být potřeba měnit jejich samotný zdrojový kód.
Nový procesor, nová základní deska
Procesory Intel Core Ultra Series 4 mají dorazit na začátku roku 2027. Starší čipy podporu APX nezískají, protože vyžaduje změny přímo v hardwaru. Přechod na novou generaci tak u stolních počítačů znamená nejen výměnu procesoru, ale také základní desky. U notebooků bude dodatečný upgrade prakticky nemožný.
Na technologii by přitom neměl zůstat sám Intel. Na podpoře APX spolupracuje také AMD, takže by se mohla objevit i v budoucích procesorech Ryzen. Nejpravděpodobnějšími kandidáty jsou generace Zen 6 nebo některá z následujících, přesné načasování ale zatím není jasné.
Microsoft mezitím pracuje i na dalších úpravách Windows 11, které mají zrychlit spouštění aplikací a nabídek a snížit nároky systému na operační paměť, zejména u počítačů s 8 GB RAM. Na rozdíl od APX by tato vylepšení měla prospět také stávajícím zařízením.