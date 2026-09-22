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Microsoft nenápadně odhaluje redesign kurzoru myši ve Windows 11

Lada Nová
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Autor: Depositphotos
Poznámky k aktuální testovací sestavě Windows 11 obsahují snímek obrazovky, který jako vedlejší produkt odhaluje přepracovaný design kurzoru myši. Jde o první konkrétní vizuální doklad k dřívějším spekulacím o chystané změně, kterou Microsoft dosud oficiálně nekomunikoval.
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Spekulace o novém designu kurzoru se objevily již v červnu 2026, kdy Zac Bowden ze serveru Windows Central na síti X uvedl, že Microsoft interně testuje novou podobu kurzoru pro Windows 11. Tvrzení tehdy vycházelo pouze z neoficiálních zdrojů bez doprovodných vizuálních podkladů.

Potvrzení přinesly až poznámky k testovací sestavě Windows 11 Insider Experimental Preview Build 26340.9354. Snímek obrazovky, který má primárně ilustrovat funkci pro pokračování aktivity z telefonu na počítači, obsahuje v pozadí i nový design kurzoru.

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Podoba nového kurzoru

Nový kurzor je podle zveřejněného snímku širší než současná varianta, má symetričtější tvar se zaoblenými rohy a postrádá charakteristický „ocásek“ dosavadního designu.

Podobná stylizace se v posledních měsících objevila i v propagačních materiálech Microsoftu, konkrétně na produktové stránce aplikace Microsoft Word, byť v mírně odlišném provedení.

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Redesign kurzoru představuje z hlediska funkčnosti systému okrajovou úpravu, přesto odráží širší snahu Microsoftu o modernizaci vizuální identity Windows 11. Změna zapadá do dalších kroků posledních měsíců, mezi něž patří postupné odstraňování prvků uživatelského rozhraní pocházejících z éry Windows 95, deklarovaný důraz na rychlost a stabilitu systému a interní projekt s označením „Windows K2“, jehož cílem je řešit aspekty systému, které uživatelé dlouhodobě kritizují.

Microsoft se k redesignu kurzoru ani k případnému termínu jeho nasazení dosud oficiálně nevyjádřil.

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Autor článku

Lada Nová

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