Microsoft opouští OpenAI, Claude proniká do M365

Václav Tesař
Dnes

Moderní kancelářský stůl s monitorem zobrazujícím loga Microsoft 365 Copilot a Anthropic Claude, znázorňující propojení AI technologií v rámci platformy Microsoft 365, s neutrálním pozadím kanceláře.
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Microsoft nemíní být lídrem v oblasti AI. Chce však využívat a nabízet to nejlepší, co nabízí ostatní.

Microsoft uzavřel dohodu se společností Anthropic, aby uživatelům Microsoft 365 Copilot poskytl možnost používat engine Claude AI. 

„Náš multimodelový přístup jde nad rámec pouhé volby,“ prohlásil ve středu generální ředitel Microsoftu Satya Nadella. „Jde o to, přinést do Copilotu nejlepší AI z celého odvětví, vyladěnou pro práci a přizpůsobenou každému podniku.“ 

Microsoft tak přidává Claude Opus 4.1 a jeho bot Sonnet 4 jako volitelné možnosti pro komerční uživatele Frontier Copilot. K vytvoření bota však budete potřebovat povolení správce.

Umělá inteligence není jen ta generativní, upozorňuje odborník David Filgas
Umělá inteligence není jen ta generativní, upozorňuje odborník David Filgas
0:00/

Užší vazby Microsoftu s Claudem jsou však jen začátek, tvrdí zástupci firmy. A je to další známka toho, že Microsoft se jako dodavatel strojového učení dívá na příležitosti i mimo OpenAI a začíná razit otevřenější přístup k AI agentům. 

docker + kubernetes školení s dotací tip

A to i přesto, že do OpenAI investoval miliardy dolarů. Claude je už od dřívějška součástí také Visual Studia a v rámci Azure lze sáhnout i po Grok AI od Elona Muska. 

Mustafa Suleyman, CEO pro Microsoft AI, který byl v minulosti u zrodu DeepMind od Googlu, přiznal, že Microsoft necítí potřebu být lídrem v oblasti AI. Namísto toho prý bude vytvářet aplikace založené na nejlepších technologiích od jiných společností.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Václav Tesař

Témata:

