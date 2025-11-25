Microsoft pro menší firmy zlevňuje Copilot

Microsoft pro menší firmy zlevní svou vlajkovou loď v oblasti umělé inteligence. Od 1. prosince klesne cena služby Microsoft 365 Copilot for Business na 21 dolarů za uživatele/měsíc pro zákazníky s jakýmkoli tarifem Microsoft 365 Business. Od uvedení na trh v roce 2023 byl přitom k mání za 30 dolarů.
Nová úroveň předplatného je určena pro organizace s 300 nebo méně zaměstnanci a zahrnuje veškeré funkce Copilotu, které jsou už k dispozici. To znamená přístup k AI asistence v aplikacích Excel, Teams, Outlook a dalších. Změna byla údajně motivována zpětnou vazbou od menších firem.
„Slyšeli jsme od nich, že chtějí verzi, která by vyhovovala jejich potřebám a rozpočtům. Tak jsme se rozhodli ji zpřístupnit,“ uvádí Microsoft ve svém blogovém příspěvku.
Novinka byla představena během konference Microsoft Ignite v San Franciscu, kde Microsoft často uvádí nové produkty a aktualizace. Současní zákazníci Copilotu, kteří si mohou svůj plán zlevnit, se však musí individuálně obrátit na Microsoft, jelikož změna tarifu se neprovede automaticky.
Zájem o Copilot je velký, jeho přijetí ve firmách však pomalé pomalé. Mnoho jich pořád provozuje jen pilotní programy, zavádí ho jen pro omezené skupiny zaměstnanců a zároveň řeší otázky správy dat, školení uživatelů anebo se snaží rozpoznat, jaký je jeho skutečný přínos. S některými z těchto výzev by menším firmám mohla pomoct právě nižší cena.
„Ze strany Microsoftu je to chytrý tah,“ hodnotí Mike Leone, analytik ze společnosti Omdia, pro Computerworld. „Především proto, že menší rozpočty těchto firem znamenají, že se tím zmírní problémy s měřením návratnosti jejich investic.“
Pro řadu firem je dosud největší překážkou měření nárůstu produktivity. „Jako u všeho je těžké ospravedlnit platbu prémiové ceny (i když je konkurenceschopná), když nemůžete prokázat, kdo produkt používá nebo kolik času díky němu uživatelé skutečně ušetří,“ řekl Leone.
Nižší cena podle něho z pohledu menších firem snáz ospravedlní hodnotu služby. Přesto varoval, že firmy budou muset pečlivě zvážit, komu licence přidělí.
„Otázka nezní jen ‚Je to levnější?‘, ale ‚Potřebuje tento nástroj můj účetní nebo vedoucí skladu?‘ Myslím, že Microsoft by udělal dobře, kdyby jasněji uvedl, které role v rámci malého a středního podniku by z něj měly největší užitek.“
Microsoft na konferenci představil i další nové integrace AI. Copilot Chat bude brzy fungovat v aplikacích Word, Excel a PowerPoint, což uživatelům umožní vytvářet návrhy dokumentů nebo analyzovat tabulky.
Další aktualizace, která se v březnu 2026 objeví v preview verzi v Outlooku, zajistí, že Copilot Chat bude „rozpoznávat obsah“ ve veškeré doručené poště, kalendáři a schůzkách. Společnost také vyvíjí režim Agent Mode pro Word, Excel a PowerPoint, který byl představen v září, a který bude uživatele provázet tvorbou obsahu přímo v Copilot Chat tím, že bude klást upřesňující otázky a vytvářet návrhy materiálů.
