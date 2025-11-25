Computertrends  »  Technologie  »  Microsoft pro menší firmy zlevňuje Copilot

Microsoft pro menší firmy zlevňuje Copilot

Václav Tesař
Dnes

Sdílet

Autor: Microsoft
Copilot od prosince vyjde menší firmy levněji. Další zásadní novinky v oblasti AI hodlá Microsoft zavést zkraje příštího roku.

Microsoft pro menší firmy zlevní svou vlajkovou loď v oblasti umělé inteligence. Od 1. prosince klesne cena služby Microsoft 365 Copilot for Business na 21 dolarů za uživatele/měsíc pro zákazníky s jakýmkoli tarifem Microsoft 365 Business. Od uvedení na trh v roce 2023 byl přitom k mání za 30 dolarů.

Nová úroveň předplatného je určena pro organizace s 300 nebo méně zaměstnanci a zahrnuje veškeré funkce Copilotu, které jsou už k dispozici. To znamená přístup k AI asistence v aplikacích Excel, Teams, Outlook a dalších. Změna byla údajně motivována zpětnou vazbou od menších firem. 

Kyberbezpečnost a zákony bez obalu
Kyberbezpečnost a zákony bez obalu
0:00/

„Slyšeli jsme od nich, že chtějí verzi, která by vyhovovala jejich potřebám a rozpočtům. Tak jsme se rozhodli ji zpřístupnit,“ uvádí Microsoft ve svém blogovém příspěvku.

Novinka byla představena během konference Microsoft Ignite v San Franciscu, kde Microsoft často uvádí nové produkty a aktualizace. Současní zákazníci Copilotu, kteří si mohou svůj plán zlevnit, se však musí individuálně obrátit na Microsoft, jelikož změna tarifu se neprovede automaticky.

Zájem o Copilot je velký, jeho přijetí ve firmách však pomalé pomalé. Mnoho jich pořád provozuje jen pilotní programy, zavádí ho jen pro omezené skupiny zaměstnanců a zároveň řeší otázky správy dat, školení uživatelů anebo se snaží rozpoznat, jaký je jeho skutečný přínos. S některými z těchto výzev by menším firmám mohla pomoct právě nižší cena. 

Jsme digitálně zdraví? Vůbec, jsme čím dál víc nemocní, trpí hlavně dívky Přečtěte si také:

Jsme digitálně zdraví? Vůbec, jsme čím dál víc nemocní, trpí hlavně dívky

„Ze strany Microsoftu je to chytrý tah,“ hodnotí Mike Leone, analytik ze společnosti Omdia, pro Computerworld. „Především proto, že menší rozpočty těchto firem znamenají, že se tím zmírní problémy s měřením návratnosti jejich investic.“

Pro řadu firem je dosud největší překážkou měření nárůstu produktivity. „Jako u všeho je těžké ospravedlnit platbu prémiové ceny (i když je konkurenceschopná), když nemůžete prokázat, kdo produkt používá nebo kolik času díky němu uživatelé skutečně ušetří,“ řekl Leone. 

Nižší cena podle něho z pohledu menších firem snáz ospravedlní hodnotu služby. Přesto varoval, že firmy budou muset pečlivě zvážit, komu licence přidělí. 

„Otázka nezní jen ‚Je to levnější?‘, ale ‚Potřebuje tento nástroj můj účetní nebo vedoucí skladu?‘ Myslím, že Microsoft by udělal dobře, kdyby jasněji uvedl, které role v rámci malého a středního podniku by z něj měly největší užitek.“

Microsoft na konferenci představil i další nové integrace AI. Copilot Chat bude brzy fungovat v aplikacích Word, Excel a PowerPoint, což uživatelům umožní vytvářet návrhy dokumentů nebo analyzovat tabulky. 

Další aktualizace, která se v březnu 2026 objeví v preview verzi v Outlooku, zajistí, že Copilot Chat bude „rozpoznávat obsah“ ve veškeré doručené poště, kalendáři a schůzkách. Společnost také vyvíjí režim Agent Mode pro Word, Excel a PowerPoint, který byl představen v září, a který bude uživatele provázet tvorbou obsahu přímo v Copilot Chat tím, že bude klást upřesňující otázky a vytvářet návrhy materiálů.

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

Seriál: Vše, co potřebujete vědět o nasazení umělé inteligence (AI) v podnicích
Přečtěte si všechny díly seriálu Vše, co potřebujete vědět o nasazení umělé inteligence (AI) v podnicích nebo sledujte jeho RSS
  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Václav Tesař

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Využíváte už databáze NoSQL?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Úvod do Linuxu
26. 11. 2025
9:00
Více
Hacking v Praxi 1
26. 11. 2025
9:00
Více
První kroky na linuxovém serveru
27. 11. 2025
9:00
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

ChatGPT rozšiřuje prostor pro spolupráci

Kratom už se nesmí prodávat ve večerkách

Steam nabídne herní počítač, ovladač a VR headset

Vnitro žádá o další odklad služby e-Legislativa

Lékaři zdarma a bez objednání změří kapacitu plic

Kaufland začal vyrábět vlastní gothaj s velkým množstvím masa

T-Mobile má 6,6 milionu zákazníků, spotřebují čím dál víc dat

Narozen v 70. letech, diagnóza mrtvice. Případů přibývá

Myslíte si, že AI používá v Česku každý? Pletete se…

Padělky za 24 korun a nulová obrana. Temu ničí český byznys

Dva nové léky na Alzheimera, mají však dost vedlejších účinků

Šéf Cloudflare se omluvil za rozsáhlý nepřijatelný výpadek

Udělejte si doma lasagne stejně dobré jako v restauraci

Black Friday pod lupou: jak vznikl, jak se zvrhl a jak ho hlídá zákon?

TikTok chce lépe pracovat s AI obsahem

Množství údajů dle nařízení vlády k JMHZ mnohé překvapí

Pražské R&D centrum Cato Networks má nového šéfa

iPhone a Android umí konečně sdílet obrázky nablízko

Jak se rodilo předčasně před 50 lety? Separace a traumata

Záhadný sabotér XOXO from Prague trollí ransomwarový gang

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ