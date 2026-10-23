Microsoft tvrdí, že Windows 11 zrychlily až 20 %

Microsoft podle svého blogu zvýšil díky průběžným optimalizacím odezvu Windows 11 až o 20 %. Zlepšení se týkají například nabídky Start, Průzkumníka souborů, vyhledávání a prohlížeče Edge. Systém taky efektivněji využívá operační paměť.
Podle Microsoftu dokáže udržet až o 2 GB víc aktivních dat v RAM místo jejich přesouvání na pomalejší úložiště, což má pomoci zejména počítačům s 8 GB RAM při současném používání více aplikací či panelů prohlížeče. Na zařízeních s 8 GB paměti nebo méně se navíc panel Widgety načítá až po otevření, čímž může uvolnit přes 200 MB RAM.
Změnami prošly také aktualizace Windows, které mají vyžadovat pouze jeden restart systému měsíčně a instalovat se rychleji. Microsoft slibuje i svižnější přihlašování přes Windows Hello a spolehlivější připojování zařízení přes Bluetooth. Optimalizace firma zaváděla postupně a další chystá. Údaj o zrychlení až o 20 % vychází z interních měření Microsoftu, takže neznamená, že stejné zlepšení pocítí každý počítač.