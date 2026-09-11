Mistral získal 3 miliardy eur, evropský konkurent OpenAI má hodnotu přes 21 miliard

Francouzská společnost Mistral získala v investičním kole Série D tři miliardy eur. Jde o pokročilé investiční kolo, ve kterém už zralý startup získává kapitál na další globální expanzi, optimalizaci provozu nebo přípravu na vstup na burzu. Jde o největší kapitálovou investici do evropské technologické firmy, jaká kdy byla dokončena, a hodnota Mistralu díky ní přesáhla 21 miliard eur.
Mistral vznikl teprve před třemi lety a snaží se vybudovat evropskou alternativu k americkým AI gigantům, jako jsou OpenAI nebo Anthropic. Jeho hlavní konkurenční výhodou má být technologická suverenita: firmy a státní instituce mají podle Mistralu získat přístup k pokročilé umělé inteligenci, aniž by musely svěřit klíčovou infrastrukturu a data zahraničním technologickým společnostem.
„Během první vlny generativní AI bylo hlavní otázkou, kdo dokáže vytvořit nejvýkonnější model. Dnes už si však organizace a vlády kladou jinou otázku: jak využít sílu AI pro kriticky důležité úkoly, aniž by ztratily kontrolu nad infrastrukturou a samotným vývojem AI,“ uvádí společnost ve svém prohlášení.
Mistral proto chce nabídnout řešení, která mohou zákazníci provozovat a přizpůsobovat podle vlastních potřeb, místo aby byli odkázáni na infrastrukturu a pravidla amerických poskytovatelů.
Mistral rychle roste, na OpenAI ale stále nestačí
Nová investice hodnotu firmy výrazně posunula. Ještě před rokem Mistral získal v investičním kole Série C 1,7 miliardy eur při tehdejším ocenění 11,7 miliardy eur. Do posledního kola se zapojily například Samsung Electronics, evropský fond Scaleup Europe Fund nebo dosavadní investor PSG Equity. V celosvětovém měřítku však Mistral zůstává spíš menším hráčem. Pro srovnání: společnost OpenAI letos v březnu uzavřela financování s příslibem 122 miliard dolarů při valuaci 852 miliard dolarů.
Pro Evropu je ovšem význam Mistralu podstatně větší. Debata o technologické soběstačnosti v posledních letech zesílila mimo jiné kvůli obavám, že evropské firmy a státní instituce příliš spoléhají na technologie ze Spojených států.
Tyto obavy ještě posílilo rozhodnutí americké administrativy z letošního června omezit export technologií Anthropic, byť byla opatření později zrušena.
Mistral se tak snaží využít rostoucí poptávky po AI, kterou mohou evropské organizace provozovat pod vlastní kontrolou. Firma přitom nabízí nejen samotné modely, ale i infrastrukturu potřebnou k jejich nasazení.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.