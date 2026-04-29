Mobilní síť kamkoli do 24 hodin: Cetin s O2 ji spustí na podvozku 4×4 i tam, kde silnice nikdy nebyla

Provozovatel největší telekomunikační infrastruktury v Česku Cetin rozšiřuje svou flotilu mobilních základnových stanic o speciálně upravený vůz Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI ve verzi 4×4.
Nová jednotka kategorie COW (Cell on Wheels) vznikla ve spolupráci s O2 Czech Republic a jde o druhý vůz tohoto typu v portfoliu Cetin. Je určena pro nasazení v těžko přístupném terénu, při krizových situacích i pro dočasné spuštění privátní 5G sítě v průmyslovém prostředí. Pořizovací cena vozu se pohybuje ve vyšších jednotkách milionů korun.
Technická platforma
Základem je Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI/Kawa PRO/XL AWD s přeplňovaným čtyřválcovým dieselovým motorem o objemu 1 950 cm³, výkonu 140 kW a maximálním točivým momentem 450 Nm při 1 350 otáčkách za minutu.
Pohon zajišťuje automatická devítistupňová převodovka 9G-TRONIC v kombinaci s pohonem všech kol. Celková hmotnost soupravy dosahuje 7 000 kg, přičemž užitečné zatížení vozidla činí 2 452 kg. Světlá výška 191 mm a nájezdové úhly 26,4° a 13,9° umožňují průjezd náročným terénem.
Karosářská úprava vychází z výbavy Kawa PRO, která zahrnuje zesílené panely pro instalaci přepážek a držáků a tepelnou izolaci vnitřního prostoru. Klimatizaci zajišťuje střešní jednotka Dometic Freshjet FJX7 3000 s výkonem tři kilowatty. Posádku tvoří dva technici, kteří zajišťují přepravu, instalaci i provoz jednotky na místě nasazení.
Klíčové technologické prvky
Ústředním prvkem pro nasazení mobilní sítě je pneumatický teleskopický stožár Clark Mast TM100–9NP s rozsahem výšky od dvou do dvanácti metrů a nosností 150 kg. Stožár umožňuje instalaci různých typů antén podle aktuálních provozních požadavků. Pro přesné nasměrování mikrovlnného spoje slouží polohovací hlavice LonTrend Outdoor Pan and Tilt Unit s nosností do 12 kg a krytím IP66, která umožňuje nastavení ve dvou osách.
Energetickou soběstačnost zajišťuje integrovaný tichý dieselový generátor Panda 8000i GreenTech PVMV-N s elektrickým výkonem až 6,4 kW při napětí 230 V a pracovní frekvenci 50 Hz. Agregát nečerpá palivo ze samostatné nádrže – je přímo napojen na palivovou nádrž vozidla. Systém dokáže fungovat bez externího doplňování paliva až dva dny, což je klíčový parametr při nasazení v oblastech s poškozenou nebo zcela chybějící infrastrukturou.
Sdílená infrastruktura při krizových situacích
Důležitým aspektem nasazení jednotky je její schopnost šířit signál více mobilních operátorů současně. V případě rozsáhlé živelní pohromy nebo jiné krizové situace, kdy je stacionární infrastruktura poškozena, tak COW nemusí posloužit výhradně zákazníkům O2, ale v případě domluvy operátorů dovede šířit i jejich signál.
Privátní 5G jako rozšíření možností nasazení
Vedle standardního dočasného pokrytí při výpadcích sítě nebo přetížení umožňuje nový COW také přímé spuštění privátní 5G sítě na místě nasazení. Tato funkce rozšiřuje využití jednotky do průmyslových a logistických areálů, kde je potřeba rychlé a dočasné posílení konektivity bez stavebních zásahů do infrastruktury.
„Konektivita dnes rozhoduje o tom, jak rychle se dokážeme zotavit z krizových situací nebo udržet provoz v klíčových odvětvích. Nový mobilní vysílač proto není jen technické řešení, ale nástroj, jak zajistit stabilní komunikaci prakticky kdekoli – ať už v terénu, nebo přímo v průmyslových provozech díky privátní 5G síti," uvádí Oldřich Šedivý, team leader podpory výstavby technologií Cetin.
Nasazení do 24 hodin kdekoliv v České republice
Cetin provozuje COW jako infrastrukturní službu pro O2 Czech Republic. Na základě objednávky je Cetin schopen jednotku vyslat na libovolné místo v České republice a zprovoznit ji nejpozději do 24 hodin.
Tato provozní záruka je klíčová zejména při krizových scénářích, kde každá hodina bez pokrytí znamená přímý dopad na záchranné složky, průmyslové provozy nebo obyvatelstvo v postižené oblasti.
Vhodnost nasazení: terén a průmysl, nikoli masové akce
Přestože mobilní BTS stanice obecně nacházejí uplatnění i při velkých veřejných akcích, vůz na podvozku Sprinter 4×4 není primárně určen pro pokrytí koncertů nebo sportovních utkání. Pro tyto scénáře, kde jde především o zvládnutí nárazového přetížení sítě na předem známém místě, jsou vhodnější kompaktní kontejnerové, tzv. klecové stanice. Ty lze přepravit těžší technikou přímo do areálu akce a jejich instalace nevyžaduje terénní schopnosti vozidla.
Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z Computertrends? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.
Nový Sprinter 4×4 naproti tomu vyniká tam, kde je mobilita a průchodnost terénem rozhodující – při povodních, sesuvech půdy, lesních požárech nebo v průmyslových lokalitách bez pevné silniční infrastruktury.
Historické kořeny v přenosových vozech SPT Telecom
Koncept mobilního telekomunikačního vozidla schopného rychlého nasazení v terénu není v českém prostředí zcela nový. Inspiraci pro vznik těchto jednotek představují přenosové vozy, které v minulosti provozoval SPT Telecom pro přenos televizního vysílání Československé televize.
Právě zkušenosti s provozem specializované mobilní techniky v náročných podmínkách a požadavek na rychlé vybudování dočasného telekomunikačního spojení tvoří myšlenkový základ, z něhož dnešní COW vychází. Technologický posun je však zásadní – zatímco tehdejší vozy zajišťovaly jednosměrný přenos obrazu, současné jednotky Cetin budují obousměrnou datovou infrastrukturu s podporou nejnovějších mobilních standardů včetně 5G.
Flotila čítá 126 jednotek
Cetin aktuálně provozuje 126 mobilních základnových stanic. Flotila zahrnuje 70 plně mobilních jednotek s kolovým podvozkem a 56 kompaktních kontejnerových klecových stanic.
Nový Sprinter 4×4 je druhým vozem svého druhu v portfoliu společnosti a jeho zařazení do provozu rozšiřuje operační možnosti flotily zejména v oblastech s omezenou přístupností.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.