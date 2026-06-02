Nákupy prostřednictvím AI? Lidé to zjevně nechtějí

Zajímavý průzkum mezi americkými spotřebiteli udělal Gartner. Zjistil totiž, že pouze 11 % lidí je ochotno nechat AI rozhodovat o nákupech. Naopak t něj vyplynulo, že upřednostňují AI nástroje pro nakupování, které jim pouze při vyhledávání a srovnávání pomáhají.
Jak se díváte do budoucnosti, co se týče technologického vývoje?
Velcí prodejci se předhánějí v investicích do agentních obchodů, ochota spotřebitelů je využívat je ale mizivá. Výsledky průzkumu naznačují, že spotřebitelé jsou více nakloněni nástrojům pro nakupování s AI, které jim pomohou vyhledáváním zboží, ale nerozhodují za ně, uvádí Gartner.
Zhruba třetina lidí by podle analytiků bylo ochotných nechat umělou inteligenci zúžit výběr při nákupu domácích potřeb a 28 % bylo ochotno tak učinit při nákupu osobní elektroniky.
„Spotřebitelé zjevně nechtějí přenechat nákupní rozhodnutí umělé inteligenci,“ uvádí Kate Muhl, analytička Gartneru. Podle ní chtějí, aby jim AI pomohla najít lepší informace, porovnat ceny, identifikovat výhodné nabídky a zúžit výběr, přičemž si ale ponechají kontrolu nad konečným rozhodováním.
Marketingoví specialisté by proto měli investice do AI v oblasti nakupování zaměřit na takto koncipované nástroje, které spotřebitelům pomáhají vyhledávat produkty, než na plně autonomní nákupní agenty.
Jiný průzkum Gartneru ze závěru loňského roku zjistil, že první uživatelé AI nakupování stále narážejí na potíže. Mezi spotřebiteli, kteří už pro nákup využili umělou inteligenci, jich více než polovina uvedla, že museli dvakrát zkontrolovat přesnost všech informací poskytnutých nástroji GenAI, a 62 % uvedlo, že informace z nástrojů GenAI nakonec pro ně znamenaly ztrátu času.
„Přesnost je nyní klíčovou otázkou,“ tvrdí Muhl. Pokud spotřebitelé věří, že AI nástroje pro nakupování ve výsledku znamenají více práce kvůli tomu, že vyžadují ověření každého doporučení, nebudou tyto nástroje vnímat jako pohodlné nebo přínosné.
Prodejci tak musejí upřednostňovat transparentní a spolehlivé informace, zejména pokud jde o cenu, vhodnost produktu a doporučení.
Téměř tři čtvrtiny lidí navíc hlásí, že generativní AI se objevuje při jejich používání internetu a aplikací, ať už o to žádají, nebo ne. Vyplývá z toho, že pasivní vystavení funkcím GenAI by se nemělo zaměňovat za aktivní přijetí, upozorňuje Muhl.
„Prodejci, kteří si získají důvěru spotřebitelů, budou ti, které použijí AI k tomu, aby posílili kontrolu nad nákupem samotným kupujícím, nikoli k tomu, aby AI nákupní proces zautomatizovala,“ dodává.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.