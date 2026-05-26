Navzdory výraznému poklesu patří polovina internetového provozu stále šesti společnostem „MAMAAN“

„Můžeme vidět, že ve fixních sítích není ten pokles tak výrazný, šestice společností MAMAAN spadla ze 47 % na 45 % celkového provozu. Výraznější pokles však můžeme vidět u mobilních sítí, kdy v roce 2024 tato šestice dominovala s téměř 60 % veškerého provozu, aby následně spadla v roce 2025 na 46 %, přičemž nejvýraznější propad zažily společnosti Alphabet a Meta. TikTok naopak na mobilních sítích opět posiluje, a to poměrně výrazně, zůstává třetím nejvýraznějším producentem mobilního internetového provozu, a to přes všechny bezpečnostní obavy a spory. TikTok také zůstává jedinou nezápadní společností v této skupině,“ říká Michal Štusák ze společnosti ComSource.
Alphabet si i přes propad u mobilních sítí zachovává pozici největšího generátoru internetového provozu, a to zejména díky tomu, že si Google a YouTube udržují pozici světově nejnavštěvovanějších stránek. Celkově Alphabet odpovídá za 16 % veškerého provozu na fixních sítích, oproti 11 % v roce 2024 a 12 % na mobilních sítích, což je výrazný pokles z 18 % v roce 2024.
Meta si i přes výrazný propad drží stále nejsilnější pozici v mobilních sítích, a to díky sociálním sítím Facebook a Instagram a chatovacím platformám WhatsApp a Messenger. Generuje 23 % veškerého mobilního internetového provozu (oproti 30 % v roce 2024) a 7 % fixního.
„Netflix zažil mírný pokles provozu, ale ze streamovacích platforem stále zůstává nejsilnějším. Amazon jako výrazného hráče v internetovém provozu drží jeho streamovací platforma Prime video, která sama zodpovídá za téměř 90 % fixního a 50 % mobilního provozu Amazonu. Samotné Prime Video zodpovídá za 5 % celkového fixního provozu. Ze streamovacích služeb je pak ještě výrazný Disney+, zodpovídající za zhruba 4 % fixního provozu,“ dodává Michal Štusák.
Apple zůstal na téměř stejných číslech jako v roce 2024 a to 5 % veškerého fixního provozu a 5 % mobilního provozu. Microsoft lehce posílil v mobilních sítích, a to zejména díky tomu, že došlo k prohloubení přesunu Office aplikací, jako Word, Excel a PowerPoint z počítačů do internetových prohlížečů. To společně s Teams, LinkedIn, Bing, Outlook znamenalo 4 % provozu na fixních sítích a 3 % na mobilních.
„Dominance MAMAAN má dvě tváře. Na jedné straně je pohodlí, inovace a globální dostupnost služeb. Na druhé straně je pak koncentrace provozu v rukou několika platforem, což představuje pro firmy i běžné uživatele rizika související se závislosti na výpadcích a změnách podmínek služeb nebo s ochranou dat,“ říká Michal Štusák.
Nová analýza AppLogic navíc upozorňuje na fenomén, který loňský report nezachycoval: infrastrukturní roli technologických společností přesahující aplikační vrstvu. Sedm burzovních gigantů – Alphabet, Meta, Apple, Amazon, Microsoft, Nvidia a Broadcom – nejen generuje provoz, ale v případě Nvidie a Broadcomu přímo tvoří hardware, na němž internet fyzicky funguje. Podle odhadů AppLogic prochází drtivá většina světového internetového provozu přes síťové čipy Broadcomu, což posouvá debatu o digitální dominanci na zcela novou úroveň.
„Čím dál více se ukazuje, že skutečná moc nad internetem nespočívá jen v tom, kdo vlastní nejpopulárnější aplikace, ale také v tom, kdo vlastní infrastrukturu, přes kterou vše prochází. MAMAAN dominuje obsahu a uživatelské vrstvě, ale Nvidia a Broadcom ovládají fyzickou páteř. Pro poskytovatele sítí, regulátory i zákazníky je klíčové vnímat obě dimenze najednou," dodává Michal Štusák z ComSource.
