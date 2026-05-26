Computertrends  »  Internet a komunikace

Navzdory výraznému poklesu patří polovina internetového provozu stále šesti společnostem „MAMAAN“

Radan Dolejš
Dnes

Sdílet

Autor: Depositphotos
Šestice firem označovaných jako „MAMAAN" – Meta, Alphabet, Microsoft, Apple, Amazon a Netflix – si i nadále drží dominantní postavení na světovém internetu. Jejich celkový podíl na internetovém provozu přitom už dva roky výrazně klesá. Vyplývá to z analýzy AppLogic zveřejněné českou společností ComSource, která se zaměřuje na kyberbezpečnost, síťovou infrastrukturu a datovou analytiku.

„Můžeme vidět, že ve fixních sítích není ten pokles tak výrazný, šestice společností MAMAAN spadla ze 47 % na 45 % celkového provozu. Výraznější pokles však můžeme vidět u mobilních sítí, kdy v roce 2024 tato šestice dominovala s téměř 60 % veškerého provozu, aby následně spadla v roce 2025 na 46 %, přičemž nejvýraznější propad zažily společnosti Alphabet a Meta. TikTok naopak na mobilních sítích opět posiluje, a to poměrně výrazně, zůstává třetím nejvýraznějším producentem mobilního internetového provozu, a to přes všechny bezpečnostní obavy a spory. TikTok také zůstává jedinou nezápadní společností v této skupině,“ říká Michal Štusák ze společnosti ComSource.

Alphabet si i přes propad u mobilních sítí zachovává pozici největšího generátoru internetového provozu, a to zejména díky tomu, že si Google a YouTube udržují pozici světově nejnavštěvovanějších stránek. Celkově Alphabet odpovídá za 16 % veškerého provozu na fixních sítích, oproti 11 % v roce 2024 a 12 % na mobilních sítích, což je výrazný pokles z 18 % v roce 2024.

Pusťte si jeden z našich úspěšných podcastů
V chaosu veřejných zakázek létá bilion korun, technologie to pomohou zvládnout
V chaosu veřejných zakázek létá bilion korun, technologie to pomohou zvládnout
0:00/

Meta si i přes výrazný propad drží stále nejsilnější pozici v mobilních sítích, a to díky sociálním sítím Facebook a Instagram a chatovacím platformám WhatsApp a Messenger. Generuje 23 % veškerého mobilního internetového provozu (oproti 30 % v roce 2024) a 7 % fixního.

„Netflix zažil mírný pokles provozu, ale ze streamovacích platforem stále zůstává nejsilnějším. Amazon jako výrazného hráče v internetovém provozu drží jeho streamovací platforma Prime video, která sama zodpovídá za téměř 90 % fixního a 50 % mobilního provozu Amazonu. Samotné Prime Video zodpovídá za 5 % celkového fixního provozu. Ze streamovacích služeb je pak ještě výrazný Disney+, zodpovídající za zhruba 4 % fixního provozu,“ dodává Michal Štusák.

Apple zůstal na téměř stejných číslech jako v roce 2024 a to 5 % veškerého fixního provozu a 5 % mobilního provozu. Microsoft lehce posílil v mobilních sítích, a to zejména díky tomu, že došlo k prohloubení přesunu Office aplikací, jako Word, Excel a PowerPoint z počítačů do internetových prohlížečů. To společně s Teams, LinkedIn, Bing, Outlook znamenalo 4 % provozu na fixních sítích a 3 % na mobilních.

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z Computertrends? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

„Dominance MAMAAN má dvě tváře. Na jedné straně je pohodlí, inovace a globální dostupnost služeb. Na druhé straně je pak koncentrace provozu v rukou několika platforem, což představuje pro firmy i běžné uživatele rizika související se závislosti na výpadcích a změnách podmínek služeb nebo s ochranou dat,“ říká Michal Štusák.

Školení Zabbix

Nová analýza AppLogic navíc upozorňuje na fenomén, který loňský report nezachycoval: infrastrukturní roli technologických společností přesahující aplikační vrstvu. Sedm burzovních gigantů – Alphabet, Meta, Apple, Amazon, Microsoft, Nvidia a Broadcom – nejen generuje provoz, ale v případě Nvidie a Broadcomu přímo tvoří hardware, na němž internet fyzicky funguje. Podle odhadů AppLogic prochází drtivá většina světového internetového provozu přes síťové čipy Broadcomu, což posouvá debatu o digitální dominanci na zcela novou úroveň.

„Čím dál více se ukazuje, že skutečná moc nad internetem nespočívá jen v tom, kdo vlastní nejpopulárnější aplikace, ale také v tom, kdo vlastní infrastrukturu, přes kterou vše prochází. MAMAAN dominuje obsahu a uživatelské vrstvě, ale Nvidia a Broadcom ovládají fyzickou páteř. Pro poskytovatele sítí, regulátory i zákazníky je klíčové vnímat obě dimenze najednou," dodává Michal Štusák z ComSource.

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Radan Dolejš

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Máte ve firmě vyřešený případný výpadek elektřiny na déle než 24 hodin?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Správa linuxového serveru
27. 5. 2026
9:00
Více
Bezpečnost na linuxovém serveru
28. 5. 2026
9:00
Více
Proč AI (ne)funguje
29. 5. 2026
9:00
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Ministerstvo chce zrušit preventivní cytologii u mladých žen

Záludnosti uživatelské práce s ePortálem ČSSZ

Dronové útoky na datová centra na Blízkém východě vyřadily služby

Které banky nyní dávají finanční bonus za sjednání produktu?

Vyhazovat lidi, jejichž práci zastane AI, je nezákonné, rozhodli v Číně

Výběry z bankomatů zahraniční kartou v Česku: Kde zaplatíte víc?

Microsoft obnovil řadu Surface for Business, cena však narostla

Starlink v Evropě zrychlil o 45 %, v Česku rychlostně konkuruje fixním sítím

Švýcarsko jako realitní ráj pro české investory

Kyberzločinci drtí evropský průmysl výkupným přes milion dolarů

Jak mohou zaměstnanci neúmyslně ohrozit firemní data i GDPR

Doplňky na štítnou žlázu bývají zbytečné, hlavní je pestrá strava

Kvantové počítače: riziko pro bitcoin i klasické banky

Ne vždycky se borelióza projeví flekem. Čeho dalšího si všímat?

Obléká ženy, teď pro ně otevřel posilovnu bořící stereotypy

Pravděpodobně se posune další významná změna u důchodů

Neokrádejte se zbytečně o důchod. Můžete tomu snadno předejít

Jednotné hlášení: Stát si zatím vytěžuje data, náklady nesou firmy

WordPress 7 přináší integraci AI a vylepšený editor Gutenberg

Proč se AI v Česku nedaří?

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ