Nejčastější chyby při tvorbě webu: Děláte je taky?

Chyby v uživatelském zážitku (UX)
Uživatelský zážitek rozhoduje o úspěchu vašeho webu během prvních sekund návštěvy. Nejčastější chyby v této oblasti se týkají rychlosti, použitelnosti a přístupnosti. Myslet na ně musíte nejen, když jste ve fázi programování při tvorbě webu (programátoři většinou tato pravidla znají), ale hlavně při jeho plněním obsahem, což zpravidla dělají méně zkušení marketéři.
Pomalé načítání
Pomalé načítání patří mezi nejhorší chyby, které můžete udělat. Weby, které se načtou za 1 sekundu, mají konverzní poměr 39 %, zatímco u webů načítajících se 6 sekund klesá na pouhých 18 %. Každá sekunda navíc znamená ztracené zákazníky.
Hlavními viníky jsou obvykle
- neoptimalizované obrázky;
- přetížený hosting;
- špatně napsaný kód.
Neresponzivní design
Mobilní zařízení tvoří 59–62 % veškerého webového provozu, přesto na to mnoho zadavatelů při tvorbě webových stránek zapomíná a mnoho webů stále nefunguje správně na telefonech a tabletech. Návštěvníci musí přibližovat text, tlačítka nejdou stisknout nebo se obsah rozsype a nedává smysl. Uživatel pak odloží návštěvu webu na to, až bude na desktopu a pak se obvykle už nikdy nevrátí.
Nepřehledná navigace frustruje uživatele stejně jako pomalé načítání. Pokud se návštěvník na 3 kliknutí nedostane, kam potřebuje, znamená to, že architektura webu a navigace v ní je příliš složitá.
Pokud se tomu chcete vyhnout, zaměřte se na:
- příliš mnoho kategorií v menu
- nejasné pojmenování sekcí
- tlačítka, u kterých není jasné, co dělají a kam vedou.
Už při tvorbě webových stránek omezte na minimum počet kroků, které člověk musí udělat před nákupem nebo zadáním poptávky – některé weby vyžadují registraci před nákupem, jiné mají formuláře s desítkami povinných polí.
Nepřístupnost pro lidi s handicapem
Nepřístupnost pro lidi s handicapem představuje nejen etický problém, ale také ztrátu části zákazníků. Weby bez alternativního textu pro obrázky, s nedostatečným kontrastem nebo bez možnosti ovládání jen klávesnicí vylučují miliony potenciálních návštěvníků.
Designové a obsahové chyby
Design a obsah jsou u tvorby webu propojené nádoby. Špatný text a obrázky dokážou zkazit nejeden web. Nejčastější problémy vznikají kvůli snaze ušetřit čas nebo okopírovat špatné prvky u konkurence.
Web musí vypadat důvěryhodně
První dojem uděláte jenom jednou. Pokud bude zastaralý, už návštěvníka o svém moderním přístupu nepřesvědčíte. Pokud tam budou chyby, těžko můžete deklarovat slibovat precizně odvedenou práci. Špatné je i to, když se ve snaze web modernizovat snažíte přiblížit konkurenci a přiblížíte se jí tak moc, až si vás zákazníci začnou plést.
Neaktuální nebo špatně napsaný obsah odhaluje nedbalost při tvorbě webu. Staré ceny, neplatné kontakty, překlepy nebo faktické chyby signalizují, že se o web nikdo nestará. Zákazníci pak pochybují, zda se postaráte i o jejich objednávku.
Špatně čitelný text sabotuje i nejlepší obsah. Příliš malé písmo, nedostatečný kontrast mezi textem a pozadím nebo nevhodně zvolené fonty nutí návštěvníky namáhat zrak. Výsledkem je rychlý odchod, i když máte skvělé produkty či služby.
Nejasná tlačítka a výzvy k akci
Slabé nebo chybějící výzvy k akci (call-to-action) jsou možná nejdražší chybou při tvorbě webových stránek. Tlačítka s texty typu „Kliknout zde“ nikoho nepřesvědčí. Návštěvníci potřebují jasně vědět, co získají a proč by měli jednat právě teď. Navíc musí být tato tlačítka vizuálně nápadná a umístěná na správných místech.
Obsah jen „dolepovaný“ bez koncepce vytváří chaotický dojem. Tvorba webů by neměla probíhat postupným přidáváním textů, obrázků a sekcí bez celkové strategie. Návštěvník pak neví, kam se má dívat, co je důležité a jak postupovat dál. Takový web působí snižuje důvěru v značku.
Technické chyby s dopadem na výkon
Technické chyby často zůstávají skryté, ale jejich dopad na návštěvnost a konverze bývá devastující. Některé problémy si majitelé webů ani neuvědomují, přitom každý den přicházejí o zákazníky.
Nedotažená optimalizace pro vyhledávače
Ignorování SEO základů znamená neviditelnost ve vyhledávačích. Výsledek je prostý, potenciální zákazníci vás nenajdou, i když nabízíte to, co hledají. Tvorba webu zahrnuje i úkony, jako je správné nastavení titulků stránek, popisků nebo struktury nadpisů. Bez nich se těžko dostává na první stránky Googlu.
Chybějící kontaktní údaje
Návštěvníci chtějí vědět, s kým obchodují, jinak mohou vnímat web jako nedůvěryhodný. Pokud musí dlouho hledat telefon, e-mail nebo adresu firmy, mnoho z nich to vzdá. Kontakty by měly být na každé stránce snadno k nalezení, ideálně v hlavičce nebo patičce webu. U e-shopů se dokonce jedná o povinný údaj ze zákona.
Nefunkční formuláře
Kontaktní formulář, který neodešle zprávu, zhatí všechny vaše snahy. Navíc se o problému často dozvíte, až když už je pozdě. Pravidelně si formuláře testujte, vyzývejte zákazníky k hlášení chyb a celkově se snažte jim akci na webu co nejvíc zjednodušit.
Schází HTTPS protokol
Nezabezpečený web dnes působí amatérsky a nebezpečně. Prohlížeče je označují, což snižuje důvěru návštěvníků. Navíc Google při hodnocení webů upřednostňuje zabezpečené stránky, takže bez HTTPS se v žebříčku vyhledávání propadáte.
Jak na tvorbu webu bez chyb
Začněte testováním rychlosti webu a jeho funkčnosti na mobilních zařízeních. Tím odhalíte většinu problémů. Pravidelně kontrolujte formuláře, aktualizujte obsah a sledujte, jak se návštěvníci na webu pohybují. Pokud nemáte čas nebo znalosti na komplexní řešení, investice do profesionální pomoci s tvorbou webu se rychle vrátí ve formě vyšších konverzí. Pamatujte, že každá opravená chyba znamená více spokojených zákazníků a vyšší tržby.
