Noční problémy Copilotu odkládají AI dominanci nad světem

Obavy z toho, že umělá inteligence jednoho dne převezme kontrolu nad lidstvem, zatím můžou zůstat stranou. Jak se ukázalo, Copilot od Microsoftu má občas problém zvládnout i podstatně jednodušší úkol – zůstat v provozu.
Web Copilotu na adrese copilot.microsoft.com byl v noci z 9. na 10. září nedostupný přibližně hodinu a 40 minut. Uživatelům, kteří se pokoušeli s chatbotem komunikovat, se zobrazovala chyba Cloudflare 1016. Microsoft později oznámil, že problém způsobil chybný tok síťové komunikace. Firma upravila konfiguraci a potvrdila, že přístup na web byl obnoven.
Tím ale noční potíže s Copilotem neskončily. Přibližně ve stejné době tým Microsoftu odpovědný za Microsoft 365 Copilot prováděl interní test odolnosti systému, který měl ověřit, jak služba reaguje na problémy. Jeho vedlejším efektem však bylo, že někteří uživatelé přišli o takzvané suggestion pills – tlačítka s návrhy, které se zobrazují po odpovědi Copilotu a nabízejí uživateli možné další dotazy.
Microsoft test po zjištění problému zastavil. Následně uvedl, že upraví postupy podobných testů tak, aby dokázal případný dopad na funkce Copilot Chatu odhalit ještě před jejich spuštěním.
Oba incidenty se nakonec podařilo vyřešit. Lidstvo každopádně může zatím zůstat v klidu – Copilot nejenže nepřevzal kontrolu nad světem, ale během jedné noci měl co dělat sám se sebou. Jak to shrnul jeden z komentujících na sociální síti X: „Říká se, že nás AI všechny zabije, a oni ji přitom ani nedokážou udržet v chodu.“
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