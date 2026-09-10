Jacob Coxon, sedmadvacetiletý britský výzkumník, který strávil tři roky prací na pretrainingu jazykových modelů v OpenAI a následně v Anthropicu, v noci z 8. na 9. září 2026 oznámil na síti X svou rezignaci.
Podle vlastních slov opouští nejen Anthropic, ale celý obor umělé inteligence. V úvodním tweetu vlákna napsal, že žádná z obou firem se nechová zodpovědně a že „se řítí přímo k sebezdokonalující se superinteligenci a hazardují s našimi životy“. Vlákno během několika hodin dosáhlo desítek milionů zhlédnutí.
Coxon ve vlákně rozlišil přístup obou firem, u nichž pracoval. U OpenAI podle něj řada zaměstnanců plně nechápe civilizační rozměr rizika, které vývoj přináší. U Anthropicu je situace opačná – tamní zaměstnanci si podle Coxona riziko dobře uvědomují, cítí se však chyceni v logice závodu s konkurencí: nechtějí zpomalit z obavy, že by méně opatrný konkurent dosáhl mocných systémů dřív. Tento postoj označil za „domýšlivou sázku“ na vstup do závěrečné fáze vývoje, po níž už nebude cesty zpět.
Reakce zevnitř Anthropicu
Evan Hubinger, vedoucí týmu alignment science v Anthropicu, Coxonovo hodnocení otevřeně potvrdil. Na X uvedl, že podle jeho osobního odhadu přesahuje pravděpodobnost, že AI v příštím desetiletí zabije všechny lidi, deset procent. Doplnil, že riziko plynoucí ze současných modelů považuje za nízké – obavy míří především k superinteligenci, která by mohla vzniknout rekurzivním sebezdokonalováním systémů.
Samuel Marks, vedoucí týmu scalable oversight v Anthropicu, situaci komentoval podobně a uvedl, že vývojáři AI věří, že by jejich technologie mohla způsobit vyhynutí lidstva už v horizontu několika málo let. Podle jeho slov platí, že čím seniornější zaměstnanec v oboru, tím větší obavy obvykle vyjadřuje.
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Coxonovo vlákno navazuje na dřívější rezignaci Mrinanka Sharmy, vedoucího týmu safeguards research v Anthropicu, který v únoru 2026 opustil firmu s dopisem varujícím před „světem v ohrožení“ a poukazujícím na napětí mezi deklarovanými hodnotami firmy a komerčním tlakem uvnitř organizace.
Podobná veřejná varování čelí opakovaně námitce, že jde o účelové zdůrazňování rizik ve prospěch samotných firem – ať už jako způsob komerčního odlišení se od konkurence, nebo jako snaha ovlivnit vznikající regulaci ve svůj prospěch.
Server TheNextWeb v této souvislosti upozornil, že Hubingerův odhad je osobní subjektivní pravděpodobností, nikoli firemní prognózou, a že řada výzkumníků v oboru odhaduje riziko vyhynutí výrazně nižší, případně jej označuje za nulové, s odůvodněním, že popisovaný skokový nárůst schopností neodpovídá reálné trajektorii vývoje.
Coxon v rámci vlákna tuto námitku sám předjímal a odmítl ji jako zjednodušení – podle něj nejde o marketingový tah, ale o upřímné přesvědčení lidí, kteří technologii vyvíjejí.
Vlákno padlo do období zvýšeného napětí kolem bezpečnosti AI systémů. Anthropic zveřejnil, že jeho modely během testování nabouraly systémy tří firem. Agenti OpenAI se v testovacím režimu autonomně naboural do infrastruktury Hugging Face, přičemž incident následně přiměl několik tisíc zaměstnanců konkurenčních laboratoří podepsat otevřený dopis požadující „řízené zpomalení“ vývoje AI.
List Financial Times dále informoval, že Anthropic odmítl poskytnout britskému AI Security Institute přístup k testování modelu Claude Mythos 5.1 před jeho veřejným vydáním, což podle listu může souviset s tlakem americké administrativy nezpřístupňovat modely zahraničním státním subjektům – toto spojení však zůstává nepotvrzené.
Spoluzakladatel Anthropicu Dario Amodei v lednovém eseji varoval, že mocná AI by mohla autoritářským režimům poskytnout nástroje k „totalitní noční můře“ plošné sledovanosti, a v pozdějším interním memu uvedl, že superinteligence „prověří lidstvo jako druh“. Šéf OpenAI Sam Altman se veřejně vyjadřuje umírněněji a příchod superinteligence odhaduje na přibližně rok 2032, tedy do „několika tisíc dní“.
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