Nová éra umělé inteligence vyžaduje vyšší energetickou účinnost

Pokud jde o technologie zvyšující poptávku po elektřině, na prvním místě je v současnosti umělá inteligence. Nejedná se zde jen o algoritmy; umělá inteligence běží na watty a eura. Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) spotřebuje jediný moderní grafický procesor denně tolik energie, kolik v mnoha oblastech světa stačí běžné čtyřčlenné domácnosti.
Provoz jednoho grafického procesoru po dobu jednoho roku může dokonce překročit celkovou roční spotřebu elektřiny průměrné domácnosti ve Velké Británii nebo v USA. Když se tento údaj vynásobí stovkami tisíc GPU používaných po celém světě, přestává být tato poptávka pouze teoretickým problémem v oblasti ESG – stává se kritickým rizikem i pro samotné fungování byznysu.
Zátěž spojená s rozvojem AI
Ekonomická a environmentální zátěž způsobená tímto boomem v oblasti požadavků na infrastrukturu je stále viditelnější. Lidé si navíc uvědomují tlak, který nové datové kapacity kladou na místní dodávky elektřiny. Schvalování stavebních záměrů a samotná výstavba se zpožďují, protože je zřejmé, že místní samosprávy nemají plán, jak zvládnout expanzi datových center a přitom současně zajistit nepřetržité dodávky elektřiny domácnostem a místním podnikům.
Jakmile dochází ke konkurenci mezi potřebami podniků po výpočetním výkonu a spotřebou elektřiny v domácnostech, náklady a dopady situace se přenášejí do širší ekonomiky. Provozovatelé rozvodných sítí jsou tak nuceni připustit, že infrastruktura vybudovaná v minulém století prostě nedokáže zvládnout požadavky éry umělé inteligence.
Obnovitelné zdroje jsou pouze jednou stranou mince
Některé země proto hledají cesty, jak využít alternativní zdroje energie v průmyslovém měřítku. Například v Japonsku společnosti Toyota Tsusho a Eurus Energy spouštějí na ostrově Hokkaido první datové centrum v zemi napájené „čistě zelenou energií“. Díky přímému napojení na sousední větrnou farmu tak obcházejí omezení přenosové sítě.
Samotná myšlenka „následovat vítr či slunce“ a využít takto v průmyslovém měřítku obnovitelné energie je bezpochyby velmi inovativní. Skrývá však v sobě také nebezpečný omyl. Obnovitelná energie by neměla fungovat jako volný lístek pro neefektivní technologie. Přemístění starých, energeticky náročných mechanických pevných disků do větrné farmy totiž pouze přesouvá problém a vznikající zátěž včetně odpadu jinam – zejména pokud vezmeme v úvahu, že klasické (rotující) pevné disky mohou spotřebovávat 5 až 10krát více energie než jejich moderní alternativy v podobě SSD disků s vysokou hustotou.
Vlády by proto měly přehodnotit způsob měření spotřeby energie a vyžadovat od organizací zodpovědnost. „Terabajty na watt“ (TB/W) se stávají novým standardem pro kvantifikaci efektivity datových úložišť a nahrazují samotnou hrubou kapacitu úložiště v roli rozhodující metriky. Na rozdíl od zastaralých metrik, které kladou hlavní důraz na dočasné výkyvy výkonu, nabízí ukazatel TB/W transparentní pohled na hustotu a skutečnou užitnou hodnotu: kolik reálných dat je uloženo na každou jednotku spotřebované energie.
Díky tomu by se TB/W měl stát novým měřítkem konkurenceschopnosti v éře umělé inteligence, a ukázat, že základem udržitelného růstu je chytřejší datová infrastruktura, nikoli pouze vyšší výkon.
Lék na nestabilitu
Skutečná efektivita vyžaduje nejen modernizaci základní infrastruktury pomocí energeticky úsporných řešení, ale především zásadní změnu přístupu k pořizování IT.
Pro současnost jsou typické nepředvídatelné dodavatelské řetězce, nedostatek hardwaru a prudce rostoucí ceny komponent. Tradiční přístup k investicím do IT, spočívající v „nakupování do budoucna“ s cílem vyhnout se budoucímu zdražování, je však v této situaci chybný.
Nadměrné dimenzování infrastruktury míněné jako pojistka proti problémům s dostupností nejenže blokuje kritický kapitál, ale také zatěžuje podniky energetickou stopou nadbytečné infrastruktury, která leží ladem a spotřebovává energii (včetně chlazení), zatímco její hodnota klesá. Tato nadbytečná kapacita nepřináší žádný provozní přínos, přesto zůstává neúnavným spotřebitelem a navíc přispívá k růstu elektronického odpadu, který dnes roste pětkrát rychleji než snahy o jeho recyklaci a třikrát rychleji než světová populace.
Nejúčinnějším nástrojem ke zmírnění tohoto ekonomického a současně i environmentálního rizika je flexibilní využívání moderních a efektivních technologií. Tento posun narušuje tradiční tří- až pětiletý cyklus kompletní obnovy, který zachází s hardwarem jako s jednorázovým zbožím a předčasně posílá na skládky tuny toxického materiálu. Moderní přístup umožňuje organizacím škálovat v souladu s jejich okamžitými potřebami, namísto nadměrného investování pomocí odpisovaných kapitálových výdajů, kdy vlastně jediným cílem je vyhnout se budoucím nárůstům cen.
Nový plán pro zajištění odolnosti
Omezování dodávek energie již nyní ohrožuje provoz základních služeb, takže přístup k podnikovému IT ve stylu „počkáme a uvidíme“ není dále možný. Pro vedoucí pracovníky v podnikové sféře musí být investice do IT nyní posuzovány nejen z hlediska technologické funkčnosti, ale také pohledem energetické, adaptační a ekonomické odolnosti.
Flexibilní spotřeba a vysoká energetická účinnost již nepředstavují jen dodatečné provozní aspekty – jsou to strategické pilíře umožňující podnikům udržitelný růst ve světě s omezenými zdroji.
Autor je ředitel pražského R&D centra, Everpure (dříve Pure Storage)
