Computertrends  »  Technologie  »  Nové vydání Computertrends 1–2/2026 je tu: Redesign, Agentic AI a TOP IT osobnosti

Nové vydání Computertrends 1–2/2026 je tu: Redesign, Agentic AI a TOP IT osobnosti

Radan Dolejš
Dnes

Sdílet

OBÁLKA MAGAZÍNU
Autor: Internet Info DG
První vydání magazínu Computertrends v roce 2026 přináší velké změny. Přicházíme s kompletně novou grafickou úpravou a podstatně zvětšeným rozsahem, což nám umožňuje nabídnout ještě detailnější vhled do problematiky podnikové informatiky. Větší prostor na stránkách jsme využili k tomu, abychom u klíčových témat šli více do hloubky a poskytli vám komplexnější informační servis.

Hlavním tématem aktuálního dvojčísla je fenomén Agentic AI, který začíná zásadně měnit pravidla hry v podnikovém IT. Zatímco dosud jsme umělou inteligenci využívali především jako pasivní nástroj pro generování obsahu či analýzu dat, nyní vstupujeme do éry autonomních agentů. 

V rozsáhlém materiálu podrobně analyzujeme, jak se AI posouvá do role aktivního aktéra schopného samostatně vykonávat komplexní úkoly v rámci firemní infrastruktury. Věnujeme se nejen technickým aspektům implementace těchto systémů, ale také bezpečnostním rizikům a nárokům, které tento posun klade na výpočetní výkon a datová centra.

Pusťte si jeden z našich úspěšných podcastů
Kyberbezpečnost a zákony bez obalu
Kyberbezpečnost a zákony bez obalu
0:00/

Významnou část obsahu tvoří exkluzivní příloha TOP IT osobnosti. Přinášíme v ní profily téměř třiceti významných manažerů, a IT specialistů, kteří formují podobu českého trhu informačních a komunikačních technologií. O své zkušenosti, strategické vize a pohled na budoucí vývoj odvětví se v rozhovorech podělili lídři jako Roman Bacík, Martin Damovský, Jan Kořenek, Ondřej Král, Miloslav Lujka či třeba Kamil Mahdal a řada dalších expertů z předních technologických společností i akademické sféry. Mnohé z nich znáte, o mnohých se teprve budete dozvídat, jak se svět bude objevovat. 

V sekci věnované podnikovému softwaru se zaměřujeme na oblast inteligentního CRM. Mapujeme, jak integrace pokročilé analytiky a automatizace mění systémy pro řízení vztahů se zákazníky. Text se soustředí na praktické dopady pro firmy, které potřebují efektivněji vytěžovat svá data a personalizovat komunikaci v reálném čase. Analyzujeme, jak se tradiční CRM platformy transformují pod vlivem nových algoritmů a jaké funkce se stávají nezbytným standardem pro udržení konkurenceschopnosti.

Školení Kubernetes

Jen desetina nemocnic plní požadavky na kyberbezpečnost, většina vůbec, tvrdí expertní firma Přečtěte si také:

Jen desetina nemocnic plní požadavky na kyberbezpečnost, většina vůbec, tvrdí expertní firma

Stranou nezůstává ani hardware a síťová infrastruktura. Přinášíme technický pohled na podnikové routery a srovnání Wi-Fi řešení pro rok 2026, kde hodnotíme propustnost, stabilitu a možnosti centrální správy. V kontextu infrastruktury se věnujeme také kyberbezpečnosti, konkrétně dopadům směrnice NIS2 a ochraně dat před novými typy hrozeb. Rozebíráme také nová řešení pro zálohování a ukládání dat, která musí reagovat na exponenciální nárůst objemu firemních informací.

V neposlední řadě v tomto čísle otevíráme soutěž IT produkt roku prvním kolem.

Magazín Computertrends 1–2/2026 je ke koupi zde.
Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Radan Dolejš

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Je umělá inteligence novou investiční bublinou?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Kubernetes
2. 2. 2026
9:30
Více
ArgoCD
9. 3. 2026
9:30
Více
Správa linuxového serveru
17. 3. 2026
9:00
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Jaké čtyři věci změní nová vláda u důchodů co nejdřív?

Koho zachrání minimální předčasný důchod?

Preventivní prohlídky 2026: Co se změnilo?

Nebezpečná bluetoothová sluchátka umožňují odposlech

Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění a informace o přehledech

Satoshi Nakamoto: Autoři nové knihy se domnívají, že ho vypátrali

OSVČ neušetří 13 488 Kč. Poslanci za si SPD pletou čísla

V Plzni nachytřili křižovatky o IoT, zachrání zombíky před tramvají

Bojíte se AI v iPhonu? Nový projekt vás upozorní na rizikové aplikace

Proč emoce prodávají víc než slevy? Pohled na vánoční kampaně

Trump chce nejlepší ledoborce navzdory zákonům koupit z Finska

Místo soli používají chuť přírody. Manželé suší zeleninové směsi

JMHZ v otázkách zaměstnavatelů a odpovědích odborníků

Musíte podat přiznání k dani z nemovitosti elektronicky?

Kdo dostane na podpoře 38, 25 nebo 19 tisíc?

David Bečvařík přechází z Heureky do Etnetery Core jako nový CTO

Kontrolní hlášení

Jen desetina nemocnic plní požadavky na kyberbezpečnost

Kyberbezpečnost nemocnic v ČR se moc nelepší

Alza začala prodávat organizéry oblíbené mezi bastlíři

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ