Nový doplněk přináší Clauda do Wordu

Anthropic uvedl na trh nový doplněk pro Clauda, který umožňuje přímé začlenění jejího AI asistenta do aplikace Microsoft Word. Uživatelům tak nabízí alternativu k Copilotu pro kladení dotazů týkajících se dokumentů, úprav a generování obsahu. V současné době je doplněk k dispozici v beta verzi pro tarify Team a Enterprise.
Anthropic se tak dál snaží o integraci Clauda do pracovních nástrojů, jako je Microsoft 365, přičemž nejužitečnější bude pro pracovní postupy s velkým množstvím dokumentů, například pro pracovníky v oblasti práva, financí a lidských zdrojů, kde umělá inteligence dokáže shrnout dlouhé smlouvy, navrhovat úpravy a analyzovat změny mezi různými verzemi.
Strategie zaměřit se nejprve na specializované segmenty, namísto masového trhu, řadí Clauda do mírně odlišné kategorie než Copilot.
„Čte složité dokumenty s více sekcemi, prochází vlákna komentářů a upravuje klauzule při zachování formátování, číslování a stylů,“ uvádí popis pluginu.
Anthropic dále doplňuje, že „úpravy se zobrazují jako sledované změny“, což usnadňuje sledování změn a zabraňuje nejasnostem.
