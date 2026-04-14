Computertrends  »  Technologie

Nový doplněk přináší Clauda do Wordu

Lada Nová
Dnes

Sdílet

Autor: Anthropic
Anthropic přichází s AI doplňkem pro Word, specifičtějším, než je Claude.

Anthropic uvedl na trh nový doplněk pro Clauda, který umožňuje přímé začlenění jejího AI asistenta do aplikace Microsoft Word. Uživatelům tak nabízí alternativu k Copilotu pro kladení dotazů týkajících se dokumentů, úprav a generování obsahu. V současné době je doplněk k dispozici v beta verzi pro tarify Team a Enterprise.

Anthropic se tak dál snaží o integraci Clauda do pracovních nástrojů, jako je Microsoft 365, přičemž nejužitečnější bude pro pracovní postupy s velkým množstvím dokumentů, například pro pracovníky v oblasti práva, financí a lidských zdrojů, kde umělá inteligence dokáže shrnout dlouhé smlouvy, navrhovat úpravy a analyzovat změny mezi různými verzemi.

Pusťte si jeden z našich úspěšných podcastů
V chaosu veřejných zakázek létá bilion korun, technologie to pomohou zvládnout
0:00/

Strategie zaměřit se nejprve na specializované segmenty, namísto masového trhu, řadí Clauda do mírně odlišné kategorie než Copilot. 

„Čte složité dokumenty s více sekcemi, prochází vlákna komentářů a upravuje klauzule při zachování formátování, číslování a stylů,“ uvádí popis pluginu. 

Anthropic dále doplňuje, že „úpravy se zobrazují jako sledované změny“, což usnadňuje sledování změn a zabraňuje nejasnostem.

Computertrends - promo

Seriál: Vše, co potřebujete vědět o nasazení umělé inteligence (AI) v podnicích
Přečtěte si všechny díly seriálu Vše, co potřebujete vědět o nasazení umělé inteligence (AI) v podnicích nebo sledujte jeho RSS
  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Máte ve firmě vyřešený případný výpadek elektřiny na déle než 24 hodin?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Principy a správa DNS
15. 4. 2026
9:00
Více
Proxmox
20. 4. 2026
9:30
Více
Hacking v Praxi 1
27. 4. 2026
9:00
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Pojišťovny opět uhradí podzimním novorozencům ochranu proti RSV

Doplňující údaje o zaměstnancích pro účely JMHZ

Apple pohořel v žebříčku opravitelnosti

V psychiatrických stacionářích léčí osvětlením nebo v kuchyni

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

Někdy se zdroj bolesti najít nepodaří, přiznává lékař

Pánevní dno neposílí přerušované močení. Odbornice radí, jak cvičit

Penzijko se možná opět změní. Ve hře je několik úprav

iPhone zablokoval uživatele, protože měl v hesle háček

Nejrychleji rostoucí technologická firma regionu je „AI generated“

Příspěvek na zábavu bude daňově výhodnější než na prevenci rakovin

Securitas ČR zažil rekordní rok, obrat přesáhl 2 miliardy

Evoluce hypoték: z antické zástavy se stal pilíř moderní ekonomiky

Jak dostat z bytu problémové nájemníky snadno a rychle

Doplňující údaje zaměstnavatele pro JMHZ – podrobný manuál

Schneider Electric v ČR a SR nově vede Darko Lopotar

Vytěžit bitcoin můžete i bez drahých investic do hardwaru

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (1.)

Start JMHZ: ztracená data, chyby a infolinky na zhroucení

Ultrarychlý internet vzduchem do „každé vesnice“ se blíží

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ