O satelitní širokopásmové připojení se zajímá stále více uživatelů

Pavel Louda
Včera

Globální odvětví satelitního širokopásmového připojení prochází rychlou transformací, poháněnou rozšiřováním počtu využívaných družic, klesajícími cenami i rostoucí poptávkou po suverénních vesmírných sítích.

Celkový počet aktivních předplatných satelitního širokopásmového připojení koncem loňského roku dosáhl hodnoty téměř 12 milionů, uvádí nejnovější zpráva společnosti ABI Research. 

Dodávky terminálů přitom ve stejném termínu dosáhly celkem 5,6 milionu (tedy zhruba polovinu aktivních uživatelů), přičemž více než tři čtvrtiny předplatných připadá na operátora SpaceX využívajícího tisíce družic na nízké oběžné dráze (LEO, Low Earth Orbit).

Analytici jsou, co se týče dalšího vývoje, velmi optimističtí – předpovídají, že celkový počet předplatných satelitního širokopásmového připojení se v roce 2035 zvýší na více než 43 milionů. 

Tento explozivní růst pohání především bezprecedentní rozšiřování satelitních sítí ze strany operátorů, jako jsou SpaceX, Amazon Leo či Eutelsat OneWeb.

„Kosmický průmysl rychle komoditizuje satelitní připojení a přechází od drahých proprietárních komunikačních řešení k éře komerčních nabídek pro masový trh,“ tvrdí Andrew Cavalier, analytik společnosti ABI Research.

Podle něj loňský rok představoval zásadní zlom, kdy Amazon Kuiper ohlásil první provozní nasazení svých satelitů a čínské systémy, jako jsou Guowang nebo Spacesail, zrychlily tempo startů svých družic.

Konkurenční tlaky rostou ze strany řady dalších hráčů, jako třeba Eutelsat OneWeb nebo SES. Podle Cavaliera budou operátory, kteří s největší pravděpodobností získají významný podíl na trhu širokopásmového satelitního internetu, ti, kteří dokážou rozšířit distribuci svých terminálů a zároveň snížit náklady pro uživatele.

Dynamiku trhu se satelitním širokopásmovým připojením mění nejen nové satelitní konstelace, ale také pokroky v oblasti polovodičů, univerzálnější technologie terminálů a stále flexibilnější smlouvy o poskytování služeb.

To otevírá širší škálu možností pro jak pro současné koncové uživatele, kteří chtějí modernizovat své řešení, i pro nové uživatele, kteří přecházejí na satelitní širokopásmové připojení a dříve si ho nemohli například z finančních důvodů dovolit nebo k němu neměli vůbec přístup.

Představuje to zásadní posun na trhu se satelitním širokopásmovým připojením, protože ceny, náklady na služby a výkon se nyní stávají klíčovými faktory při získávání předplatitelů.

Navíc satelitním operátorům a prodejcům terminálů přináší významné příležitosti k pronikání na rychle rostoucích a vysoce hodnotné trhy, jako je třeba námořní přeprava, letectví, podniky či státní správy, kde dosud přetrvávaly určité mezery ohledně starších připojení, přičemž ochota platit je zde vysoká.

Vzhledem k tomu, že satelitní připojení se stává dostupnějším, zákazníci začínají vážně uvažovat o přidání této vrstvy připojení do své infrastruktury. 

Vede je k tomu řada důvodů, jako je například vysoká odolnost, geografická nezávislost, suverenita či podpora pro kritické podnikové projekty, dodává Cavalier.

