Od SAP integrací k AI a veřejnému cloudu. Novasoft slaví 20 let a míří mezi konzultantskou špičku

„Od začátku jsme chtěli být expertní alternativou k velkým konzultačním společnostem a vnést do spolupráce osobní přístup. To, že jádro našeho týmu drží pohromadě už 20 let, nám dnes umožňuje konkurovat těm největším hráčům na trhu a zákazníkům garantovat, že jejich projekty povedou výhradně ostřílení praktici,“ říká Vladimír Moravec, zakladatel konzultační společnosti Novasoft.
Příběh Novasoftu se začal psát na podzim roku 2006, kdy se skupina expertů rozhodla opustit zkostnatělé korporátní struktury a vybudovat firmu založenou na flexibilitě, partnerském přístupu a maximální odbornosti. Z původních jedenácti zakladatelů jich ve firmě dodnes působí devět. Stabilita týmu se brzy ukázala jako klíčová strategická výhoda.
Od konzultací k uceleným cloudovým projektům
Zatímco zpočátku fungoval Novasoft jako poskytovatel expertních kapacit, dnes firmám dodává kompletní řešení „na klíč“ a stal se certifikovaným partnerem pro prodej licencí SAP. Zásadním milníkem je pak přechod k SAP Public Cloudu, pro který firma vybudovala zcela novou divizi.
„Consulting vnímám jako pomyslnou střechu celé skupiny, která nyní pokrývá hlavní enterprise ekosystémy, tedy SAP, Microsoft, Atlassian a Kentico. Cloudifikace otevírá obrovský prostor pro růst, a to i menším firmám. Ty dříve musely do SAPu dorůst, což ale dávno neplatí,“ uvádí Vladimír Výborný, CSO BIQ Group.
Spojení s BIQ Group ještě posílilo tento záměr a akcelerovalo byznysový růst. Díky působení v rámci skupiny, která míří na miliardový obrat, dokáže Novasoft plynule propojovat robustní ERP systémy s dalšími podnikovými a e-commerce platformami.
Umělá inteligence jako reálný byznysový nástroj
S výhledem do dalších let se Novasoft intenzivně profiluje v oblasti umělé inteligence, konkrétně v implementaci podnikového AI asistenta SAP Joule. Firma patří mezi průkopníky na českém trhu, kteří mají technologie nejen zmapované, ale mají za sebou už i první reálné projekty spojující generativní AI s každodenními firemními procesy. Společnost si pěstuje i svá unikátní řešení, jako je NovaVoice, zajišťující vysoce bezpečný offline přepis mluveného slova v sektorech s přísnými nároky na ochranu dat.
„Novasoft tvoří jeden ze strategických pilířů BIQ Group. Orientace na public cloud a nasazení AI v rámci ekosystému SAP vnímám jako klíčovou kompetenci celé skupiny. Tuto expertizu chceme rozvíjet také u svých zákazníků s tím, jak rostou jejich byznysové potřeby,“ uzavírá Vladimír Výborný.
Více o BIQ Group
BIQ Group je technologická skupina, která pomáhá ambiciózním firmám zvládat výzvy digitálního světa. Spojuje špičkové IT společnosti a odborníky napříč technologiemi, kteří dokážou vymyslet a zrealizovat funkční řešení – od vývoje softwaru na míru až po implementaci platforem SAP, Microsoft, Atlassian či Kentico Xperience.
Díky propojení expertiz v rámci skupiny zajišťuje komplexní IT služby od analýzy a architektury přes vývoj, integrace, provozní podporu a dlouhodobý rozvoj systémů. V projektech staví na zodpovědnosti, odbornosti a partnerském přístupu, který firmám přináší měřitelný výsledek a byznysový růst.
BIQ Group působí v České republice a na Slovensku, tvoří ji více než 590 vývojářů a specialistů. Její řešení používají společnosti T-Mobile, DPD SK, Škoda Auto, Allianz pojišťovna, ČD Cargo, Allwyn, Unipetrol, Konica Minolta, Raiffeisenbank či Tatra banka a řada dalších.