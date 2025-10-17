OneDrive bude umět vytvářet sbírky fotek dle tváří, ale…

Microsoft zavádí novou funkci do OneDrivu, která pomocí umělé inteligence rozpoznává a seskupuje fotografie podle osob na nich zachycených. Má však jeden neobvyklý háček, který vyvolává rozpaky mezi zastánci ochrany soukromí.
Ačkoli Microsoft tvrdí, že funkce, která automaticky organizuje fotografie na základě rozpoznávání obličejů, je stále ještě v přípravě a nebyla oficiálně vydána, objevují se hlasy, že někteří uživatelé ji už ve svých mobilních zařízeních mají.
Jak funguje? OneDrive požádá uživatele, aby identifikovali tváře na svých fotografiích, a poté vytvoří sbírky na základě identifikovaných osob. Přestože žádost uživatelů o označení tváří není nijak nová, automatické seskupování na OneDriveu na základě těchto identifikací je krokem vpřed. Navíc přichází se zvláštním omezením, které poutá pozornost: podle dokumentace Microsoftu mohou uživatelé novou funkci povolit, nebo zakázat jen třikrát ročně.
Toto svévolné omezení vyvolalo otázky. Proč třikrát? Proč ne čtyřikrát nebo tolikrát, kolikrát uživatel chce? Microsoft důvody nevysvětlil. Funkce tak pravděpodobně přitáhne pozornost orgánů zasazujících se za ochranu osobních údajů. Samotný Microsoft uznává, že „některé regiony vyžadují váš souhlas, než můžeme začít zpracovávat vaše fotografie“.
Už v minulosti přitom regulačním překážkám čelil v Evropě a například až letos v červenci mohl v Evropském hospodářském prostoru uvést svou kontroverzní funkci Recall, částečně právě kvůli obavám o zpracování dat.
Pokud se uživatelé rozhodnou funkci vypnout, budou všechna data o seskupování obličejů trvale smazána do 30 dnů. Microsoft taky ujistil, že nebude používat skenování obličeje ani biometrická data k trénování svých modelů umělé inteligence a že data o seskupeních nelze sdílet, ani když uživatelé sdílejí fotografie nebo alba s ostatními.
Přesto může myšlenka, že jsou obrázky analyzovány tímto způsobem, některým uživatelům připadat nepříjemná.
