Padají vám Windows s novou aktualizací? Nejste sami

Dubnová bezpečnostní aktualizace systému Windows 11 způsobuje některým uživatelům stále větší potíže. Nové zprávy poukazují na pády systému a závažné problémy se spouštěním.
Aktualizace, známá pod označením KB5083769, byla už dřív spojovaná s blokováním systému BitLocker, nekonečnými restartovacími smyčkami a problémy se zálohovacími nástroji třetích stran. Teď se množí zprávy, že někteří uživatelé zaznamenávají přímo pády systému doprovázené zkreslenou nebo „mozaikovou“ grafikou.
Zdá se přitom, že problém nejvíc postihuje určité systémy HP a Dell, zejména stroje používající starší grafické karty Nvidia GTX 1080 Ti. V mnoha případech se postižené počítače údajně zaseknou při automatické opravě Windows poté, co se jim nepodaří správně nabootovat. Microsoft zatím problém ve svém oficiálním seznamu známých problémů neuznal.
První stížnosti na problémy s aktualizací se začaly objevovat krátce po jejím vydání v polovině dubna. Jeden uživatel na fórech Microsoft popsal systém, který před aktualizací fungoval normálně, ale po restartu později havaroval s chybou modré obrazovky „kernel_security_check_failure“. Jiní hlásili opakované neúspěšné spuštění a grafické „kiksy“, které se objevily ihned po instalaci aktualizace.
Jeden z postižených uživatelů uvedl, že se Windows sice nakonec podařilo obnovit pomocí funkce Automatická oprava, ale Windows Update se opakovaně pokoušel nainstalovat problematickou opravu znovu. Aby se vyhnul dalším selháním, uživatel pozastavil aktualizace a ručně skryl aktualizaci KB5083769, aby se znovu neinstalovala.
Vzhledem k tomu, že Microsoft se k problému dosud veřejně nepřihlásil (a ani ho tedy neopravil), uživatelům se doporučuje právě odinstalace jmenované aktualizace a použití možnosti obnovení, jako je Obnovení systému nebo Oprava spouštění, pokud se Windows už nemohou normálně spustit.
