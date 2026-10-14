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Padesát stupňů v mrazáku: Kybernetický útok proměnil chlazení francouzských supermarketů v pece

Radan Dolejš
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Rozmrzlé zboží v chladicím boxu supermarketu, displej ukazuje 50 °C
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Útočníci v noci na na dálku přehřáli chladicí a mrazicí boxy v supermarketech po celé Francii. Zasáhli stovky prodejen a výsledkem byly požáry i zkažené potraviny. Podle dostupných informací se zdá, že cílem byla známá a opravená slabina v zařízeních dánské firmy Danfoss, která zůstala v nezáplatovaných jednotkách vystavených do internetu.
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Pařížská prokuratura v pondělí označila útok za „rozsáhlý“. Podle Reuters zasáhl připojené chladicí systémy u několika velkých potravinových řetězců a vedl ke ztrátám potravin a k požárům. Skupina Les Mousquetaires, která vlastní Intermarché, uvedla, že mrazáky v zhruba 300 prodejnách se přes noc šest hodin zahřívaly až na 50 °C.

Podle BFMTV útočníci zneužili odmrazování, tedy rutinní funkci, která zařízení krátce ohřeje, aby z něj odtála námraza. A to tak, že si vynutili souvislý provoz s cílovou teplotou 50 °C. V některých prodejnách začala manipulace s teplotou kolem půlnoci a zboží do rána nepřežilo. Jinde přišel útok později a zaměstnanci část čerstvých potravin zachránili.

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Chlazení na dálkové správě

Chladicí zařízení supermarketů řídí obvykle centrální panely, které spravují všechny chladničky a mrazáky v obchodě. Panely jsou dostupné přes internet, takže servisní firmy mohou nastavení měnit odkudkoli. Právě vzdálený přístup útok využil.

Podle zdroje z kanceláře premiéra Sébastiena Lecornu, na který se odvolává Reuters, našla agentura ANSSI zranitelnost v softwaru Danfoss už dříve. Firma uvedla, že jde o „omezený počet“ systémů a že zasažené jednotky „běžely na zastaralém firmwaru“. Zákazníkům podle svých slov dlouhodobě doporučovala aktualizace a migraci ze starších systémů na současnou generaci.

Výzkumný tým Team82 firmy Claroty přitom 9. srpna publikoval analýzu zranitelností řadiče AK-SM 800A. Aktualizace od Danfossu podle ní řešily chyby, které mohly útočníkům umožnit obejít autentizaci a spustit kód na napadeném zařízení. 

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Přesné celkové škody zatím nikdo nevyčíslil. Šéf Intermarché Thierry Cotillard ale pro BFMTV označil útok za „bezprecedentní“ a odhadl, že za jediný den budou ztráty po celé zemi v desítkách milionů eur. Podle Numerama dosáhly ztráty u některých prodejen šestimístných částek.

Útočníci zatím nejsou identifikováni a nikdo se k útoku nepřihlásil. Francie koordinuje postup s evropskými partnery, protože mohly být zasaženy i další země. Felix Aime, analytik Sekoia Threat Detection and Research, uvedl, že útok postihl také Španělsko, Portugalsko, Polsko, Německo a Belgii. Reuters zároveň připomíná podobný incident z konce srpna, kdy se ve zhruba tuctu amerických vojenských obchodů zkazily potraviny po zásahu do chladicích zařízení.

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Autor článku

Radan Dolejš

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