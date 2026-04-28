Pár datových center pro AI může emitovat víc skleníkových plynů než celé země

Rychlý rozvoj infrastruktury související s umělou inteligencí ve Spojených státech by mohl mít značné dopady na životní prostředí. Podle analýzy magazínu WIRED by infrastrukturní projekty sloužící k pohánění provozu pouhých jedenácti datových center mohly vyprodukovat víc emisí skleníkových plynů, než kolik vyprodukovala jedna celá země, Maroko v roce 2024.
Projekty spojené s technologickými společnostmi, jako jsou OpenAI, Meta, Microsoft a xAI by podle projektové dokumentace mohly do ovzduší ročně vypustit víc než 129 milionů tun skleníkových plynů.
Projektanti nových datových center se totiž nespoléhají na tradiční elektrické sítě a stále častěji budují vlastní elektrárny přímo na místě. Tento přístup pomáhá vyhnout se dlouhým prodlevám při připojování k síti a obchází obavy z rostoucích nákladů na energii. Zároveň však vyvolává nové otázky týkající se životního prostředí.
Jedním z nejznámějších příkladů je projekt datového centra společnosti xAI v Memphisu v Tennessee, kde byly nainstalovány plynové turbíny na podporu vývoje systémů umělé inteligence.
Dokumenty naznačují, že emise z tohoto místa – a z druhého nedalekého areálu – by mohly přesáhnout 6,4 milionu tun ekvivalentů CO2 ročně. V jiné části země Microsoft údajně zkoumá možnosti dodávek energie z plynového projektu v Texasu podporovaného společností Chevron, který by mohl ročně emitovat více než 11,5 milionu tun – což zhruba odpovídá ročním emisím Jamajky.
Tyto údaje sice představují maximální povolené emise založené na předpokladu nepřetržitého provozu na plný výkon (skutečné emise jsou často nižší), i konzervativní odhady však zůstávají značné a potenciálně přesahují roční emise Norska. Na rozdíl od zařízení připojených k síti, která přizpůsobují výkon podle poptávky, totiž datová centra obvykle vyžadují konstantní, vysokou úroveň energie.
Navzdory dopadu na životní prostředí společnosti tvrdí, že takový vývoj je nezbytný k uspokojení rostoucí poptávky po umělé inteligenci.
„Tam, kde je v krátkodobém horizontu zapotřebí zemní plyn k zajištění spolehlivé energie, spolupracujeme s partnery na využívání moderní a efektivní výroby a zároveň pomáháme urychlit přechod na čistou energii a modernizaci rozvodné sítě,“ komentoval trend mluvčí OpenAI.
Ne všechny projekty se nakonec realizují a mnoho společností skutečně investuje do obnovitelných zdrojů a jaderné energie. Současný vývoj však naznačuje, že fosilní paliva budou hrát přinejmenším v krátkodobém horizontu v AI boomu stěžejní roli, která momentálně rapidně narůstá na významu.
Výzkum organizace Global Energy Monitor zjistil, že na počátku roku 2026 bylo v USA ve vývoji téměř 100 gigawattů energie ze zemního plynu pro datová centra, což představuje prudký nárůst oproti pouhým čtyřem gigawattům o dva roky dřív.
