Pár datových center pro AI může emitovat víc skleníkových plynů než celé země

Lada Nová
Dnes

Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Nová analýza varuje, že datová centra pro umělou inteligenci by mohla způsobit masivní nárůst emisí. Jejich uhlíková stopa může konkurovat celým státům.

Rychlý rozvoj infrastruktury související s umělou inteligencí ve Spojených státech by mohl mít značné dopady na životní prostředí. Podle analýzy magazínu WIRED by infrastrukturní projekty sloužící k pohánění provozu pouhých jedenácti datových center mohly vyprodukovat víc emisí skleníkových plynů, než kolik vyprodukovala jedna celá země, Maroko v roce 2024. 

Projekty spojené s technologickými společnostmi, jako jsou OpenAI, Meta, Microsoft a xAI by podle projektové dokumentace mohly do ovzduší ročně vypustit víc než 129 milionů tun skleníkových plynů.

Projektanti nových datových center se totiž nespoléhají na tradiční elektrické sítě a stále častěji budují vlastní elektrárny přímo na místě. Tento přístup pomáhá vyhnout se dlouhým prodlevám při připojování k síti a obchází obavy z rostoucích nákladů na energii. Zároveň však vyvolává nové otázky týkající se životního prostředí.

Jedním z nejznámějších příkladů je projekt datového centra společnosti xAI v Memphisu v Tennessee, kde byly nainstalovány plynové turbíny na podporu vývoje systémů umělé inteligence. 

Dokumenty naznačují, že emise z tohoto místa – a z druhého nedalekého areálu – by mohly přesáhnout 6,4 milionu tun ekvivalentů CO2 ročně. V jiné části země Microsoft údajně zkoumá možnosti dodávek energie z plynového projektu v Texasu podporovaného společností Chevron, který by mohl ročně emitovat více než 11,5 milionu tun – což zhruba odpovídá ročním emisím Jamajky.

Tyto údaje sice představují maximální povolené emise založené na předpokladu nepřetržitého provozu na plný výkon (skutečné emise jsou často nižší), i konzervativní odhady však zůstávají značné a potenciálně přesahují roční emise Norska. Na rozdíl od zařízení připojených k síti, která přizpůsobují výkon podle poptávky, totiž datová centra obvykle vyžadují konstantní, vysokou úroveň energie.

České děti tráví hromadu času před obrazovkami. Co to znamená pro jejich zdravý vývoj? Přečtěte si také:

Navzdory dopadu na životní prostředí společnosti tvrdí, že takový vývoj je nezbytný k uspokojení rostoucí poptávky po umělé inteligenci. 

„Tam, kde je v krátkodobém horizontu zapotřebí zemní plyn k zajištění spolehlivé energie, spolupracujeme s partnery na využívání moderní a efektivní výroby a zároveň pomáháme urychlit přechod na čistou energii a modernizaci rozvodné sítě,“ komentoval trend mluvčí OpenAI.

Ne všechny projekty se nakonec realizují a mnoho společností skutečně investuje do obnovitelných zdrojů a jaderné energie. Současný vývoj však naznačuje, že fosilní paliva budou hrát přinejmenším v krátkodobém horizontu v AI boomu stěžejní roli, která momentálně rapidně narůstá na významu. 

Výzkum organizace Global Energy Monitor zjistil, že na počátku roku 2026 bylo v USA ve vývoji téměř 100 gigawattů energie ze zemního plynu pro datová centra, což představuje prudký nárůst oproti pouhým čtyřem gigawattům o dva roky dřív.

Lada Nová

Mohlo by vás zajímat

Chytila pájku za pálivý konec, dnes tvoří unikáty z cínu i skla

VZP pozve na screening přes mobil. Umožní i online objednání

Ukládání dat na území EU láká. Víc než půlka českých firem by si za to i připlatila, tvrdí průzkum

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Nepodceňte návodné dokumenty a pomůcky k JMHZ

Za švarcsystém má hrozit pokuta už jen zaměstnavatelům

Budoucnost bez dobíjení, Američané vyvíjejí jaderné baterie

Unikla data z Lacoste, Ralph Lauren a Canada Goose

Květnové svátky a nákupy: kdy bude otevřeno?

Kolové nápoje: Od lékárnických tajností k miliardovému marketingu

Jaká velikost nádoru slinivky dává šanci na přežití?

Sedm trendů, které změní podobu datových center

Počet sledujících je přežitek. Hledejte brand fit, radí odbornice

Odkud se berou a jak se zbavit domácích škůdců

Stát hodil školy přes palubu. Ty teď řeší, kde vzít na povinné plavání

JMHZ v praxi: Jak správně využít služby a vyhnout se chybám

EU si posvítila na AI, chce speciální označení pro obsah

V digitálních dovednostech jsou Češi nad průměrem EU

Otestovali jsme za vás novou vlakovou linku z Prahy do Varšavy

V Brně lékaři přišili zcela amputovanou ruku

