Computertrends  »  Technologie

Podzimní číslo Computertrends je tady. Co se v něm dočtete?

Radan Dolejš
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obálka časopisu ct 9-10/2026
Autor: Internet Info DG
Zářijovo-říjnové dvojčíslo Computertrends spojuje dvě zdánlivě vzdálené oblasti – ochranu přírody a kvantové technologie – pod společným jmenovatelem umělé inteligence jako nástroje, který v roce 2026 zásadně mění způsob práce s daty i s riziky. Vedle těchto dvou obsáhlých témat přináší číslo i bohatou sekci IT v praxi, která se věnuje čtveřici aktuálních otázek firemního IT.
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Titulní téma Citlivé snímače přírody ukazuje, jak umělá inteligence pomáhá vědcům lépe rozumět chování ohrožených druhů zvířat a rostlin. Popisuje, jak neuronové sítě dokážou v reálném čase z nahrávek rozeznat ptačí zpěv, kvákání žab či jiné zvuky přírody, a jak stále menší a levnější vysílače umožňují sledovat migraci volně žijících živočichů na velké vzdálenosti. 

Rozsáhlý text Kvantový počítač už není fyzikální kuriozita hodnotí aktuální situaci, kde se quantum computing v roce 2026 skutečně nachází – co je dnes komerčně dostupné, co realistickým cílem do konce dekády a co zůstává otevřenou výzkumnou otázkou. Vysvětluje principy superpozice, provázání a interference, rozdíl mezi Shorovým a Groverovým algoritmem i důvod, proč jsme stále v éře tzv. NISQ strojů. Sleduje aktuální pokrok Googlu, IBM, Quantinuum a dalších hráčů, včetně sporů o to, co lze považovat za skutečně ověřenou kvantovou výhodu, a ukazuje, kam podle analýz směřují investice do kvantových start-upů. Nejkonkrétnější část článku se věnuje dopadu těchto technologií na dnešek: hrozbě harvest now, decrypt later a postupu migrace na postkvantovou kryptografii podle standardů NIST i evropského harmonogramu s milníky do let 2030 a 2035. Součástí článku je i přehled dodavatelů kvantových řešení působících v Česku a představení prvního tuzemského kvantového počítače VLQ, spuštěného v ostravském centru IT4Innovations.

Sekce IT v praxi nabízí tři texty mířící přímo do každodenní reality firemního IT. Vývoj softwaru s AI: Náklady mohou stoupnout do nebes vyvrací zjednodušenou představu, že nasazení umělé inteligence do vývoje automaticky znamená úsporu – ukazuje, kde AI čas skutečně šetří a kde naopak generuje skryté náklady na ladění, údržbu a nutnou lidskou kontrolu výstupů.

Sledování zaměstnanců pomocí umělé inteligence mapuje rostoucí trend AI monitoringu produktivity a chování na pracovišti a hledá hranici mezi legitimní kontrolou výkonu a zásahem do soukromí.

Česku nahrávají stabilita, odolnost a dostupnost tech talentů se věnuje pozici České republiky v mezinárodním srovnání atraktivity pro technologické firmy a investory.

Školení Zabbix

Součástí vydání je jako obvykle i samostatná odborná příloha Securitytrends věnovaná kybernetické bezpečnosti.

Příjemné čtení!

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Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

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Autor článku

Radan Dolejš

Témata:

Komerční sdělení

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