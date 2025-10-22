Computertrends  »  Analýzy a studie  »  Poptávka po AI žene IT výdaje do nevídaných výšin

Poptávka po AI žene IT výdaje do nevídaných výšin

Pavel Louda
Dnes

Sdílet

Autor: © Sergey Nivens - Fotolia.com
Celosvětové výdaje na umělou inteligenci dosáhnou v letošním roce celkové výše 1,5 bilionu dolarů, v příštím roce by to mělo být už dokonce přes dva biliony. Kam tyto peníze vlastně putují?

Naše prognóza předpokládá pokračující investice do rozšiřování infrastruktury AI, protože klíčoví cloudoví poskytovatelé nadále zvyšují investice do datových center vybavených hardwarem a čipy optimalizovanými pro AI, aby mohli své služby lépe škálovat, vysvětluje John-David Lovelock, analytik společnosti Gartner.

Nepředstavuje umělá inteligence novou bublinu pro investory?

Zobraz výsledek

Investiční prostředí v oblasti AI se podle něj také rozšiřuje mimo tradiční americké technologické giganty a zahrnuje jak čínské společnosti, tak i nové poskytovatele cloudových služeb AI.

Investice do poskytovatelů AI, které poslední dobou uskutečňují fondy rizikového kapitálu, navíc poskytují další impuls pro zvýšení výdajů na řešení umělé inteligence.

V příštím roce se celkové globální výdaje na AI mají vyšplhat už na více než 2 biliony dolarů, a to především díky stále častější integraci umělé inteligence do spotřebitelských produktů, jako jsou například smartphony nebo osobní počítače, a také do infrastruktury.

docker + kubernetes školení s dotací tip

Globální výdaje na AI v IT segmentu v období let 2024–2026 (v miliardách dolarů)

Segment

2024 

2025 

2026 

AI služby

259,477

282,556

324,669

Aplikační software AI

 83,679

172,029

269,703

Infrastrukturní software AI

56,904

 126,177

229,825

Modely GenAI

5,719

14,200

25,766

Servery optimalizované pro AI (GPU a Non-GPU AI akcelerátory)

140,107

267,534

329,528

IaaS optimalizované pro AI

7,447

18,325

37,507

Polovodičové součástky určené pro zpracování AI

138,813

209,192

267,934

AI PC (platforma ARM i x86)

51,023

90,432

144,413

Smartphony s podporou GenAI

244,735

298,189

393,297

Celkové výdaje na AI

987,904            

 1478,634           

2022,642           

Zdroj: Gartner, září 2025

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Pavel Louda

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Hodláte nasadit ve své firmě nějakou formu agentní AI?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Zabbix - základy monitorování
4. 11. 2025
9:00
Více
Hacking v Praxi 1
4. 11. 2025
9:00
Více
Principy a správa DNS
4. 11. 2025
9:30
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Firemní schizofrenie – zavedené zvyky versus moderní nástroje

MicroPythonOS je grafický operační systém pro ESP32

Péče praktiků se brzy změní. Více testů, EKG a péče na míru

AI mění ekonomiku: firmy hlásí miliardové přínosy a nový růst

Synology povoluje disky jiných značek, ale jen u některých NAS

Zajímavá akvizice Asbisu, český distributor koupil CPT Praha

Procesory 386 slaví čtyřicet let, vznikl díky nim Doom

Zuzana opustila svět kamer a našla radost v těstě z brambor a mouky

Roztroušená skleróza začíná často velmi nenápadně

Očkování proti žloutence: Jak důležitý je rozestup mezi dávkami

Už příští rok můžeme odhalovat Alzheimera z telefonu

TEST: gigabit přes elektrickou zásuvku

Recept na domácí krtkův dort, který chutná lépe než ten z krabice

Orange Pi 6 Plus je jednodeskový počítač s výkonem malého PC

Dohody o provedení práce se od roku 2026 výrazně změní

Nemáte účet Microsoftu? Nebudete mít ani Windows 11!

Uchazeč o IT práci? Často podvodník z „farem“ z Asie

Česko v e-mailingu zaostává, pro firmy je stále na okraji zájmu

Nové registry pro účely Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů

Vyzkoušejte osvědčený recept na křupavé bramboráky

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ