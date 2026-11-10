Přechod na Windows 11 se zadrhl. Od nákupu nových počítačů odrazují vysoké ceny

Ani rok po ukončení standardní podpory Windows 10 se přechod na Windows 11 nedaří dle očekávání. Obměnu počítačů brzdí rostoucí ceny procesorů i operačních pamětí.
Výraznější zlepšení situace přitom nemusí přijít dřív než v letech 2028 až 2029. Rostoucí ceny čipů, pro které se vžil výraz čipflace (chipflation), a pamětí RAM, označované jako RAMokalypsa či RAMageddon, totiž prodražují nové počítače.
„Když ceny rostou, poptávka klesá. Výsledkem je odkládání nákupů nových zařízení,“ konstatuje Dean McCarron, analytik společnosti Mercury Research.
Zpomalení trhu se promítá taky do hospodaření Microsoftu. Příjmy z licencí Windows od výrobců počítačů v posledním čtvrtletí meziročně klesly o 27 % a zaostaly za očekáváním. Jeho finanční ředitelka Amy Hoodová připomněla, že loňská vlna přechodů z Windows 10 dočasně zvýšila poptávku po nových počítačích, ta však následně výrazně ochabla.
Windows 10 se stále drží
Podle údajů společnosti StatCounter používalo v září 2026 Windows 10 pořád ještě 27,7 % veškerých počítačů s Windows. V únoru přitom jejich podíl činil 26,45 %. Windows 11 po ukončení standardní podpory předchůdce nejprve posílily z přibližně poloviny zařízení na 72,57 %, v září však jejich podíl mírně klesl na 71,5 %. Část uživatelů a firem tak zůstává u staršího systému, mimo jiné díky programu rozšířených bezpečnostních aktualizací.
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Pro podniky navíc nejde jen o otázku ceny. Firmy, které musí kvůli konci podpory Windows 10 obměnit svůj hardware, zvažují, zda rovnou investovat do dražších počítačů s funkcemi umělé inteligence. Podle Neila Shaha ze společnosti Counterpoint Research se zákazníci snaží nákupy načasovat tak, aby získali výhodnější nabídku. Výraznější zlevnění ale podle analytiků není v dohledné době pravděpodobné.
Nedostatek pamětí zatím potrvá
Vývoj prodejů počítačů ukazuje, jak je trh nestabilní. Předzásobení kvůli očekávanému zdražování pamětí pomohlo v prvním čtvrtletí 2026 zvýšit dodávky počítačů o 3,2 %. Ve druhém čtvrtletí však následoval čtyřprocentní pokles a ve třetím propad o 21 %. Firemní obměna zařízení a přechod na Windows 11 sice trh částečně podporují, nedokážou však vyrovnat celkový útlum. Counterpoint Research očekává za čtvrté čtvrtletí meziroční pokles o 27 %.
Analytici se sice neshodují na tom, kdy se ceny stabilizují, rok 2027 to ale pravděpodobně nebude. Výrobci pamětí totiž stále upřednostňují dodávky pro datová centra, která pohánějí rozmach umělé inteligence. Nedostatek pamětí a dalších komponent tak může přetrvat až do roku 2029. Výrobci počítačů se s ním snaží vypořádat omezením dostupných konfigurací a nabídkou zvýhodněných balíčků.
Samotná umělá inteligence sice zatím není hlavním důvodem, proč lidé pořizují nové počítače, začíná se však prosazovat vyšší kategorie zařízení, která dokážou spouštět jazykové modely přímo na vlastním hardwaru. Tyto výkonnější stroje postupně zvyšují průměrnou prodejní cenu počítačů.
Odkládání nákupů podle analytiků přitom nemusí znamenat trvalý útlum. Firmy budou muset svá zařízení dřív nebo později obměnit a nahromaděná poptávka se může později projevit výraznějším růstem. McCarron přirovnává situaci ke stlačené pružině: čím déle se nákupní cyklus odkládá, tím silnější může být následný návrat poptávky.
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