Přestěhuje Tchaj-wan aspoň polovinu výroby čipů do USA?

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa tlačí Tchaj-wan, aby přesunul 50 % své výroby polovodičů do Spojených států výměnou za pokračující americkou vojenskou ochranu před potenciální čínskou invazí.
Odhalil to americký ministr obchodu Howard Lutnick v rozhovoru pro NewsNation.
Dominantní postavení Tchaj-wanu
Tchaj-wan v současné době vyrábí přibližně 95 % čipů používaných v chytrých telefonech, automobilech a kritické vojenské obranné technologii. Taková koncentrace výroby tak daleko od amerických břehů podle Lutnicka představuje potenciální riziko v případě, že by USA ztratily přístup k tchajwanskému dodavatelskému řetězci.
„Pokud nemůžete vyrábět vlastní čipy, jak se můžete bránit, že?“ tázal se Lutnick řečnicky s tím, že jeho cílem je během svého funkčního období zvýšit produkci čipů v USA z 2 % na 40 %.
Tento plán však čelí významným překážkám. Lutnick uznal, že jde o „herkulovský úkol, o němž mu prý všichni tvrdí, že je „nemožný“. Skepsi sdílejí i experti z oboru. Už v roce 2023 předpověděl generální ředitel společnosti Nvidia Jensen Huang, že USA jsou „někde mezi deseti a dvaceti lety od nezávislosti na dodavatelském řetězci“.
Obtížná jednání
Lutnick si dle svých slov uvědomuje, že přesvědčit Tchaj-wan nebude snadné. I proto, že jeho dominance v oblasti polovodičů dlouho fungovala jako to, co odborníci nazývají „křemíkový štít“ – země jako USA jsou ochotny Tchaj-wan chránit právě proto, že tolik potřebují jeho křemík, jeho čipy.
Ministr se v rozhovoru také pokusil Tchaj-wan ujistit, že přesunutí poloviny jeho výroby tuto ochranu neeliminuje, a tvrdil, že USA nabídnou „nějakou formu bezpečnostní záruky“ a zůstanou „zásadně závislé“ na Tchaj-wanu jako výrobci zbývajících 50 % čipů.
Uvedl však také, že cílem tohoto kroku je zajistit, aby USA měly „polovodiče, které potřebují pro americkou spotřebu“, čímž výslovně zdůraznil snížení závislosti na Tchaj-wanu – což je zdánlivě protichůdné sdělení, které může komplikovat jednání.
Současné úsilí a výzvy
Společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), která podle agentury Bloomberg „spolu se svým obrovským ekosystémem dodavatelů“ vyrábí „drtivou většinu nejmodernějších čipů na světě“, už letos vyčlenila 100 miliard dolarů na výrobní závody v USA.
Výroba nejmodernějších čipů TSMC však zůstává na Tchaj-wanu. Společnost už roky tvrdí, že v USA je nedostatek talentů, což ji vede k najímání zahraničních pracovníků – krok, který vyvolal napětí mezi americkými pracovníky, kteří TSMC obviňují z podkopávání odborů.
Na to konto Lutnick uvedl, že dalším hlavním bodem zájmu bude školení pracovníků, a že věří, že domácí výroba polovodičů bude vzkvétat:
„Myslím, že všichni budou šokováni tím, jak úspěšní jsme.“ Zda Tchaj-wan přijme něco, co se rovná vzdání se poloviny své ekonomické a strategické výhody, teprve uvidíme, zejména vzhledem k tomu, že odborníci se shodují, že taková transformace by trvala mnohem déle než jedno prezidentské období.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.