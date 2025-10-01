Computertrends  »  Hardware  »  Přestěhuje Tchaj-wan aspoň polovinu výroby čipů do USA?

Přestěhuje Tchaj-wan aspoň polovinu výroby čipů do USA?

Václav Tesař
Dnes

Sdílet

Autor: Jan Sedlák
Američané chtějí stáhnout polovinu tchajwanské produkce čipů stáhnout na vlastní území. Experti jsou však k takové ambici skeptičtí.

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa tlačí Tchaj-wan, aby přesunul 50 % své výroby polovodičů do Spojených států výměnou za pokračující americkou vojenskou ochranu před potenciální čínskou invazí. 

Odhalil to americký ministr obchodu Howard Lutnick v rozhovoru pro NewsNation.

Dominantní postavení Tchaj-wanu

Tchaj-wan v současné době vyrábí přibližně 95 % čipů používaných v chytrých telefonech, automobilech a kritické vojenské obranné technologii. Taková koncentrace výroby tak daleko od amerických břehů podle Lutnicka představuje potenciální riziko v případě, že by USA ztratily přístup k tchajwanskému dodavatelskému řetězci. 

Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě s Petrem Mackem
Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě s Petrem Mackem
0:00/

„Pokud nemůžete vyrábět vlastní čipy, jak se můžete bránit, že?“ tázal se Lutnick řečnicky s tím, že jeho cílem je během svého funkčního období zvýšit produkci čipů v USA z 2 % na 40 %. 

Tento plán však čelí významným překážkám. Lutnick uznal, že jde o „herkulovský úkol, o němž mu prý všichni tvrdí, že je „nemožný“. Skepsi sdílejí i experti z oboru. Už v roce 2023 předpověděl generální ředitel společnosti Nvidia Jensen Huang, že USA jsou „někde mezi deseti a dvaceti lety od nezávislosti na dodavatelském řetězci“.

Obtížná jednání

Lutnick si dle svých slov uvědomuje, že přesvědčit Tchaj-wan nebude snadné. I proto, že jeho dominance v oblasti polovodičů dlouho fungovala jako to, co odborníci nazývají „křemíkový štít“ – země jako USA jsou ochotny Tchaj-wan chránit právě proto, že tolik potřebují jeho křemík, jeho čipy. 

Co je darknet, jak funguje tajné podhoubí webu? Přečtěte si také:

Co je darknet, jak funguje tajné podhoubí webu?

Ministr se v rozhovoru také pokusil Tchaj-wan ujistit, že přesunutí poloviny jeho výroby tuto ochranu neeliminuje, a tvrdil, že USA nabídnou „nějakou formu bezpečnostní záruky“ a zůstanou „zásadně závislé“ na Tchaj-wanu jako výrobci zbývajících 50 % čipů. 

Uvedl však také, že cílem tohoto kroku je zajistit, aby USA měly „polovodiče, které potřebují pro americkou spotřebu“, čímž výslovně zdůraznil snížení závislosti na Tchaj-wanu – což je zdánlivě protichůdné sdělení, které může komplikovat jednání.

Současné úsilí a výzvy

Společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), která podle agentury Bloomberg „spolu se svým obrovským ekosystémem dodavatelů“ vyrábí „drtivou většinu nejmodernějších čipů na světě“, už letos vyčlenila 100 miliard dolarů na výrobní závody v USA. 

Pusťte si jeden z našich úspěšných podcastů
Praktický pohled do světa SIEM, SOAR a SOC - podcast ze série Kyberbezpečnost s Computertrends
Praktický pohled do světa SIEM, SOAR a SOC - podcast ze série Kyberbezpečnost s Computertrends
0:00/

Výroba nejmodernějších čipů TSMC však zůstává na Tchaj-wanu. Společnost už roky tvrdí, že v USA je nedostatek talentů, což ji vede k najímání zahraničních pracovníků – krok, který vyvolal napětí mezi americkými pracovníky, kteří TSMC obviňují z podkopávání odborů.

prace_s_linuxem_tip

Na to konto Lutnick uvedl, že dalším hlavním bodem zájmu bude školení pracovníků, a že věří, že domácí výroba polovodičů bude vzkvétat: 

„Myslím, že všichni budou šokováni tím, jak úspěšní jsme.“ Zda Tchaj-wan přijme něco, co se rovná vzdání se poloviny své ekonomické a strategické výhody, teprve uvidíme, zejména vzhledem k tomu, že odborníci se shodují, že taková transformace by trvala mnohem déle než jedno prezidentské období.

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Václav Tesař

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Vytváříte už aplikace s pomocí nástrojů umělé inteligence?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Proxmox
2. 10. 2025
9:30
Více
Hacking v Praxi 1
6. 10. 2025
9:00
Více
Kubernetes
6. 10. 2025
9:30
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

OSVČ zapláčou, zálohy na sociální a zdravotní pojištění vzrostou

Aktualizovaný Microsoft Marketplace je na partnery přísnější

Pro kadeřnice i zoo. Jak má fungovat rezervační systém?

Meta ukázala chytré brýle ovládané signály ze svalů

Nebezpečné léky s rizikem předávkování byly populární i u nás

Jak stát bojuje proti manipulacím kolem voleb na sítích?

Chtěli prát prádlo, místo toho učí Čechy kouzlit s kořením

První český zákon o umělé inteligenci je zde

Které politické strany chtějí změnit daň z nemovitostí či snížit DPH?

Život mezi Evropou a Dominikánou: Podnikání s vůní doutníků

Vlastní e-mailing: Ušetříte na nástroji, proděláte na tržbách

Historie dezinfekce: od žhavého železa k Chlumského roztoku

Politické strany plánují snížení odvodů, ale i znovuzavedení EET

Stát připravuje vlastního „operátora“ s názvem Bivoj

Jak „workslop“ ničí produktivitu i vztahy na pracovišti

Postkvantová kryptografie je tady: jak nasadit vše potřebné už dnes

Co nového přináší Securitytrends 3/2025?

Jak nalákat zákazníky na podzimní slevy? Hitem bude Halloween

Římané v parfémech koupali psy, šlechta jimi maskovala zápach

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ