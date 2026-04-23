Přílišně sebevědomí v oblasti kyberbezpečnosti může značně uškodit

Podle nové zprávy, na kterou upozornil magazín TechRadar, se zdá, že stále více vedoucích pracovníků ve státní správě a v oblasti infrastruktury vkládá přílišnou důvěru do bezpečnosti aplikací, které používají. Studie zjistila, že 88 % jich tvrdí, že mají důvěru v bezpečnost svého softwaru – zároveň však 90 % přiznává, že byli ohledně těchto ochranných opatření uvedeni v omyl.
Výzkum ukázal například to, že prakticky všichni dotazovaní (98 %) využívají v zahraničí hostované platformy, které nebyly vytvořeny pro důvěrnou komunikaci ani pro prostředí s vysokými bezpečnostními požadavky.
Víc než osm z deseti (83 %) kupříkladu používá WhatsApp k citlivým diskusím uvnitř svých organizací.
„Aplikace pro zasílání zpráv určené pro běžné uživatele nebyly nikdy navrženy tak, aby zvládaly citlivou komunikaci, chránily důvěrnost nebo splňovaly požadavky prostředí s vysokými bezpečnostními nároky,“ upozorňuje však Christine Gadsbyová ze společnosti BlackBerry Secure Communications, která průzkum provedla.
V důsledku takového nepochopení se organizace mohou domnívat, že jsou chráněny, zatímco zásadní zranitelnosti zůstávají neřešeny. Takové nedorozumění je obzvlášť znepokojivé ve státní správě a kritické infrastruktuře, kde aplikace často hrají ústřední roli při správě citlivých dat a základních služeb. Falešný pocit bezpečí v těchto prostředích by mohl vystavit systémy kyberútokům.
Zpráva také zdůrazňuje složitost moderních softwarových ekosystémů coby přispívající faktor. Vzhledem k tomu, že aplikace jsou stále častěji budovány na vrstvách komponent třetích stran, open-source kódu a cloudových služeb, je pro organizace stále obtížnější přesně posoudit rizika.
Navzdory vysoké míře důvěry se zdá, že mnoha vedoucím pracovníkům chybí jasný přehled o tom, jak jsou jejich aplikace zabezpečeny – nebo kde se nacházejí potenciální slabiny.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.