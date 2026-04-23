Přílišně sebevědomí v oblasti kyberbezpečnosti může značně uškodit

Lada Nová
Dnes

Nový průzkum naznačuje, že mezi osobami odpovědnými za ochranu kritických systémů existuje nebezpečný rozpor mezi jejich sebevědomím a skutečností.

Podle nové zprávy, na kterou upozornil magazín TechRadar, se zdá, že stále více vedoucích pracovníků ve státní správě a v oblasti infrastruktury vkládá přílišnou důvěru do bezpečnosti aplikací, které používají. Studie zjistila, že 88 % jich tvrdí, že mají důvěru v bezpečnost svého softwaru – zároveň však 90 % přiznává, že byli ohledně těchto ochranných opatření uvedeni v omyl.

Výzkum ukázal například to, že prakticky všichni dotazovaní (98 %) využívají v zahraničí hostované platformy, které nebyly vytvořeny pro důvěrnou komunikaci ani pro prostředí s vysokými bezpečnostními požadavky.

Víc než osm z deseti (83 %) kupříkladu používá WhatsApp k citlivým diskusím uvnitř svých organizací.

„Aplikace pro zasílání zpráv určené pro běžné uživatele nebyly nikdy navrženy tak, aby zvládaly citlivou komunikaci, chránily důvěrnost nebo splňovaly požadavky prostředí s vysokými bezpečnostními nároky,“ upozorňuje však Christine Gadsbyová ze společnosti BlackBerry Secure Communications, která průzkum provedla.

V důsledku takového nepochopení se organizace mohou domnívat, že jsou chráněny, zatímco zásadní zranitelnosti zůstávají neřešeny. Takové nedorozumění je obzvlášť znepokojivé ve státní správě a kritické infrastruktuře, kde aplikace často hrají ústřední roli při správě citlivých dat a základních služeb. Falešný pocit bezpečí v těchto prostředích by mohl vystavit systémy kyberútokům.

Zpráva také zdůrazňuje složitost moderních softwarových ekosystémů coby přispívající faktor. Vzhledem k tomu, že aplikace jsou stále častěji budovány na vrstvách komponent třetích stran, open-source kódu a cloudových služeb, je pro organizace stále obtížnější přesně posoudit rizika.

Navzdory vysoké míře důvěry se zdá, že mnoha vedoucím pracovníkům chybí jasný přehled o tom, jak jsou jejich aplikace zabezpečeny – nebo kde se nacházejí potenciální slabiny.

Lada Nová

