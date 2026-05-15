Propouštění kvůli AI je účetní trik, ne návratnost investic

Radan Dolejš
Ilustrace korporátní zasedačky: manažeři u konferenčního stolu sledují dva grafy na velkých obrazovkách – jeden ukazuje klesající náklady a počty zaměstnanců, druhý stagnující návratnost investic. V místnosti jsou humanoidní roboti symbolizující autonomní AI systémy. Atmosféra je napjatá, vedení působí nejistě.
Osmdesát procent organizací, které nasadily autonomní systémy založené na umělé inteligenci, reportuje redukci pracovních míst. Míra propouštění je však stejná u firem s vysokým i nízkým návratem investic do AI. Propouštění samo o sobě tedy nevede k ROI – pouze uvolňuje rozpočtový prostor. Došli k tomu analytici Gartneru.

Jde o závěr průzkumu globální analytické společnosti Gartner, který proběhl ve třetím čtvrtletí 2025 mezi 350 organizacemi s obratem přes miliardu dolarů. 

Podle Helen Poitevin z Gartneru část vedení firem vyvozuje z AI projektů špatnou lekci. Redukce týmů se stává primárním indikátorem úspěchu nasazení AI, což je v rozporu s daty. 

V chaosu veřejných zakázek létá bilion korun, technologie to pomohou zvládnout
Organizace s vysokým ROI investují současně do nových rolí – AI product owner, AI operations, data stewardship nebo prompt engineering. Těžiště práce se přesouvá z rutinní exekuce na design, orchestraci a kontrolu AI systémů.

Autonomní byznys vytvoří více práce, ne méně

Gartner předpokládá, že autonomní byznys se v horizontu 2028–2029 stane čistým tvůrcem pracovních míst. Důvodem je demografický pokles a rostoucí potřeba lidského dohledu nad AI systémy. Firmy, které postaví AI strategii pouze na redukci headcountu, riskují, že po dvou letech nebudou mít co ukázat kromě nižších nákladů – bez nových příjmů, vyšších marží nebo rychlejšího time-to-market.

Výdaje na software pro AI agenty podle Gartneru vzrostou z 86,4 miliardy dolarů v roce 2025 na 206,5 miliardy v roce 2026 a 376,3 miliardy v roce 2027. Tlak na rychlé výsledky roste úměrně s rozpočty, což zvyšuje riziko, že škrty v počtech zaměstnanců budou prezentovány jako primární business case.

Bez investice do lidí ROI nevznikne

Pro české CIO a CFO z toho plynou tři závěry. Propouštění není business case – skutečný návrh musí stát i na růstu. Firmy s vysokou návratností podle Gartneru nevydělávají proto, že ubraly lidi, ale proto, že přidaly kompetence v oblasti AI governance, datové kvality, provozu a integrace do core systémů. AI strategie je primárně people strategie – otázka nezní „kolik lidí můžeme nahradit", ale „které role potřebujeme vytvořit".

Podle lednového průzkumu Gartneru již 47 procent evropských SMB do 250 zaměstnanců používá alespoň jednu AI funkci v ERP, před dvěma lety to bylo 8 procent. AI se stává součástí běžných firemních systémů – ale to samo o sobě ROI negarantuje.

