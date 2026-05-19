Recyklace lithium-iontových baterií: Multimiliardový trh, který raketově roste

Pavel Louda
Autor: Martyn Williams, CIO.com
Rostoucí ekologické povědomí, zpřísňování předpisů či znovupoužití důležitých komponent pohání trh s recyklací do výšin. Kromě vzácného lithia lze tímto způsobem získávat i další průmyslově kritické kovy, jako je třeba kobalt nebo nikl.

Recyklace baterií snižuje nejen dopad jejich výroby na životní prostředí, ale podporuje i cirkulární ekonomiku tím, že umožňuje zpětné získávání těchto klíčových surovin a snižuje závislost na nových zdrojích.

Trh je tak poháněn především rostoucí poptávkou po recyklovaných výrobcích. Vzhledem k vysoké koncentraci kovů klíčových pro průmysl, jako je kromě lithia i kobalt či nikl, se Li-ion baterie v současnosti považují za materiál, který je pro recyklaci mimořádně vhodný.

Tomuto trendu odpovídá i předpověď dalšího vývoje trhu – analytici Marketsandmarkets očekávají, že celosvětový trh s recyklací lithium-iontových baterií vzroste z letošních 18,6 miliardy dolarů v roce 2026 na zhruba 50 miliard dolarů v roce 2033. To odpovídá průměrnému ročnímu růstu (CAGR) převyšujícímu 15 %.

Vzhledem k obrovskému objemu a rychlému obratu zařízení, jako jsou notebooky, tablety, smartphony a nositelná technologie, se předpokládá, že odvětví spotřební elektroniky bude mít největší tržní podíl na trhu s recyklací lithium-iontových baterií, co se týče obratu, tvrdí analytici.

Vydávání stále novějších verzí těchto zařízení totiž vede k významné nabídce baterií, kterým se blíží konec životnosti. 

Zájem o efektivní recyklační řešení navíc pohánějí i rostoucí enviromentální obavy a přísná pravidla upravující likvidaci elektronického odpadu.

Pokud jde o chemické složení baterií, Marketsandmarkets předpokládá, že největší podíl na trhu z hlediska hodnoty budou představovat baterie lithium-železo-fosfátové (LFP, lithium iron phosphate).

Tyto baterie se zpravidla využívají velkokapacitních systémech pro skladování energie (třeba u fotovoltaických elektráren) či v řadě elektrických vozidel. 

Ve srovnání s jinými chemickými variantami lithium-iontových baterií jsou LFP baterie preferované díky své delší životnosti, zvýšené bezpečnosti a tepelné stabilitě.

Vzhledem ke své významné roli ve výrobě a využívání lithium-iontových baterií se očekává, že právě asijský region bude mít největší podíl na trhu s recyklací lithium-iontových baterií.

Dá se také předpokládat, že výrazný nárůst tržeb dodavatelů recyklačních služeb podnítí další investice do recyklačních technologií, což přinese jejich budoucí bouřlivý rozvoj.

Marketsandmarkets mezi současné klíčové hráče trhu s recyklací Li-ion baterií zahrnuje firmy jako Glencore (Švýcarsko), Umicore (Belgie), Cirba Solutions (USA), Contemporary Amperex Technology (Čína) či Redwood Materials (USA).

