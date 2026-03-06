Sítě 6G: Standardizace se soustředí na 6GHz pásmo a možnosti sdílení

Klíčovými oblastmi zájmu pro raný vývoj 6G budou vyšší pásma 6 GHz a také frekvence 7–8 GHz. Jiná pásma, včetně low-bandu (tedy obvykle pod 1 GHz) a high-bandu (nad 26 GHz) podle všeho budou u 6G hrát spíše druhořadou roli.
Využíváte mobilní data na svém mobilu?
A podobně omezené bude zřejmě zatím i terahertzové spektrum (obvykle se v něm zahrnují pásma 100 GHz až 10 THz, které sice mají minimální dosah a vyžadují obvykle přímou viditelnost, na druhou stranu však podporují velmi vysoké rychlosti, teoreticky až Tb/s, a extrémně nízkou latenci výrazně pod 1 ms).
Uvádí to analýza společnosti ABI Research, podle které tvůrci politik a zainteresované strany z odvětví se nyní zaměřili na to, zda lze pásmo 6 GHz kvůli vyšší efektivitě sdílet i s dalšími systémy.
„Ačkoli je to teoreticky možné, pokročilé sdílení frekvenčního spektra se ukázalo jako složité a nákladné. Navíc vyžaduje vynaložit značné úsilí, kapitál či výpočetní výkon pro to, aby se zajistilo, že nedojde k žádnému rušení,“ tvrdí Dimitris Mavrakis, analytik ABI Research.
To podle něj platí rozhodně pro současné služby Citizens Broadband Radio Service, kdy lze v USA sdílet spektrum v pásmu 3,5 GHz i pro využití privátních nelicencovaných LTE či 5G sítí, tak zejména pro široce nasazený systém pro sítě typu 6G, který může nakonec dosáhnout celostátního rozsahu.
Zatím poslední konference World Radiocommunication Conference (WRC-23) dospěla k závěru, že pro sítě 6G budou pásma 6–8 GHz nejdůležitější.
Analytici očekávají, že komunikace v uplinku a downlinku u 6G bude využívat různá spektra, aby se zajistila maximální účinnost.
To je důležité zejména proto, že kapacita uplinku bude v první fázi sítí 6G pravděpodobně omezená.
V důsledku toho mohou technologie jako Supplemental Uplink (SUL) a Downlink/Uplink Decoupling (DUDe), což jsou zjednodušeně techniky dovolující koncovým zařízením využívat pro přenos dat různé frekvence či buňky) hrát významnější roli než je tomu u dnešních sítí 5G.
Než se ale formálně přidělí spektra pro 6G, je ještě třeba vykonat značné množství práce, podotýká Mavrakis. Pásmo 6 GHz je totiž předmětem sporů na mnoha trzích, kde už bylo přidělené pro bezlicenční použití u Wi-Fi.
Čína se od ostatních regionů odlišuje tím, že většinu pásma 6 GHz naopak přidělila právě pro potřeby celulárních sítí, takže se očekává, že právě ona bude vehementně prosazovat globální harmonizaci 6G v tomto spektru.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.