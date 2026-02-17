Současné propouštění kvůli AI může být ukvapené, varují experti

Vedoucí pracovníci v oblasti služeb a podpory by měli upřednostnit dlouhodobý růst před krátkodobým snižováním nákladů, varují analytici. Situace, kdy řeší aktuální situaci propouštěním, podle nich není v mnoha případech úplně vhodnou strategií.
Dojde letos k pročištění IT pracovního trhu?
„Zatímco výhazovy zapříčiněné nárůstem využívání AI přitahují všeobecnou pozornost, realita je mnohem složitější,“ tvrdí Kathy Ross, šéfka analytiků v Gartneru.
Podle ní je nejnovější vlna snižování počtu zaměstnanců ovlivněné spíše obecnějšími ekonomickými podmínkami než samotnou automatizací.
Jakmile ale organizace narazí na limity, které umělá inteligence má, a také na rostoucí očekávání zákazníků, budou muset znovu investovat do lidských zdrojů. Jen tak totiž budou schopné udržet kvalitu služeb a dále růst.
AI zkrátka stále není dostatečně vyspělá na to, aby plně nahradila odborné znalosti, empatii a úsudek, které zákazníkům dokážou nabídnout lidé. Spoléhat se v současné době výhradně na AI je velmi předčasné a mohlo by to vést k nechtěným důsledkům.
Navzdory rozšířeným názorům, že AI drasticky snižuje počet zaměstnanců v oblasti zákaznických služeb, průzkumy ukazují jinou skutečnost.
Podle nedávného průzkumu Gartneru z října 2025 mezi vedoucími pracovníky v oblasti zákaznických služeb a podpory pouze pětina organizací skutečně snížila počet zaměstnanců v důsledku nástrojů umělé inteligence.
Většina z dotázaných respondentů potvrdila, že počet jejich zaměstnanců v tomto segmentu zůstává stabilní. Díky podpoře AI ale dokáží pracovat s více zákazníky.
