Computertrends  »  Analýzy a studie  »  Současné propouštění kvůli AI může být ukvapené, varují experti

Současné propouštění kvůli AI může být ukvapené, varují experti

Pavel Louda
Dnes

Autor: © Alexander Limbach - Adobe Stock
Až polovina firem, které kvůli nasazení nástrojů umělé inteligence propustily své pracovníky zákaznických služeb, je nejpozději během příštího roku bude muset znovu přijmout na podobné pozice, i když pod jinými názvy.

Vedoucí pracovníci v oblasti služeb a podpory by měli upřednostnit dlouhodobý růst před krátkodobým snižováním nákladů, varují analytici. Situace, kdy řeší aktuální situaci propouštěním, podle nich není v mnoha případech úplně vhodnou strategií.

„Zatímco výhazovy zapříčiněné nárůstem využívání AI přitahují všeobecnou pozornost, realita je mnohem složitější,“ tvrdí Kathy Ross, šéfka analytiků v Gartneru.

Podle ní je nejnovější vlna snižování počtu zaměstnanců ovlivněné spíše obecnějšími ekonomickými podmínkami než samotnou automatizací.

Jakmile ale organizace narazí na limity, které umělá inteligence má, a také na rostoucí očekávání zákazníků, budou muset znovu investovat do lidských zdrojů. Jen tak totiž budou schopné udržet kvalitu služeb a dále růst.

AI zkrátka stále není dostatečně vyspělá na to, aby plně nahradila odborné znalosti, empatii a úsudek, které zákazníkům dokážou nabídnout lidé. Spoléhat se v současné době výhradně na AI je velmi předčasné a mohlo by to vést k nechtěným důsledkům.

Navzdory rozšířeným názorům, že AI drasticky snižuje počet zaměstnanců v oblasti zákaznických služeb, průzkumy ukazují jinou skutečnost.

Podle nedávného průzkumu Gartneru z října 2025 mezi vedoucími pracovníky v oblasti zákaznických služeb a podpory pouze pětina organizací skutečně snížila počet zaměstnanců v důsledku nástrojů umělé inteligence.

Většina z dotázaných respondentů potvrdila, že počet jejich zaměstnanců v tomto segmentu zůstává stabilní. Díky podpoře AI ale dokáží pracovat s více zákazníky.

