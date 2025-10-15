Společnost Cato Networks oficiálním partnerem týmu Formule 1 BWT Alpine

Tým Formule 1 BWT Alpine a společnost Cato Networks, přední dodavatel bezpečnostní architektury SASE (Secure Access Service Edge), oznamují nové víceleté partnerství, které bude zahájeno Mistrovstvím světa Formule 1 v roce 2026. V rámci tohoto partnerství se společnost Cato stane oficiálním partnerem týmu BWT Alpine Formula One Team v oblasti bezpečné síťové infrastruktury a značka Cato se objeví na závodním voze (monopostu) A526 i v dalších materiálech týmu.
Oznámená spolupráce spojuje dvě značky, které spojuje důraz na inovace, rychlost a výkon, ať už na závodní dráze nebo v oblasti IT infrastruktury. Zatímco tým BWT Alpine Formule 1 soutěží na špičce motoristického sportu, společnost Cato podporuje přesnost a agilitu zajišťující budoucnost podnikové bezpečnosti a síťové infrastruktury řízené umělou inteligencí.
„Vítáme společnost Cato Networks v týmu BWT Alpine Formule 1 jako našeho exkluzivního partnera pro SASE,“ uvedlGuy Martin, globální marketingový ředitel týmu BWT Alpine Formule 1. „Technologie a inovace jsou jádrem závodění a věříme, že Cato poskytne našemu týmu optimální all-in-one síťovou a bezpečnostní platformu, kterou potřebujeme, protože v den závodu jde o každou sekundu. Sezóna 2026 znamená pro Formuli 1 technologický reset. Cato bude hrát klíčovou roli v transformaci IT a nahradí stávající infrastrukturu jednotnou cloudovou platformou pro bezpečné a vysoce výkonné sítě. Očekáváme, že tato změna pomůže jak na trati, tak v celé organizaci.“
„Cato Networks a BWT Alpine Formule 1 jsou dvě světové značky, obě odvážné, agilní a přepisující pravidla. Tým BWT Alpine Formule 1 posouvá hranice možností na závodní dráze a společnost Cato dělá totéž v oblasti IT infrastruktury prostřednictvím transformace sítí a umělé inteligence,“ řekl Merav Keren, viceprezident pro korporátní marketing společnosti Cato Networks. „Budeme fandit týmu BWT Alpine Formule 1 na závodní dráze v sezóně 2026 i v dalších letech.“
Pro tým BWT Alpine Formule 1 začne sezóna 2026 Velkou cenou v Melbourne ve dnech 6. až 8. března 2026 a skončí Velkou cenou v Abú Dhabí 4. až 6. prosince 2026.