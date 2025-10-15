Computertrends  »  Ostatní  »  Společnost Cato Networks oficiálním partnerem týmu Formule 1 BWT Alpine

Společnost Cato Networks oficiálním partnerem týmu Formule 1 BWT Alpine

Partnerský článek
Dnes

Sdílet

Formule 1
Autor: Cato Networks
Pražský vývojový tým přispívá k technologii pohánějící jeden z nejmodernějších a nejvíce datově orientovaných sportů na světě. Platforma SASE od Cato Networks umožní týmu Formule 1 BWT Alpine bezpečné a vysoce výkonné připojení, které tým potřebuje, protože „v den závodu jde o každou sekundu“.

Tým Formule 1 BWT Alpine a společnost Cato Networks, přední dodavatel bezpečnostní architektury SASE (Secure Access Service Edge), oznamují nové víceleté partnerství, které bude zahájeno Mistrovstvím světa Formule 1 v roce 2026. V rámci tohoto partnerství se společnost Cato stane oficiálním partnerem týmu BWT Alpine Formula One Team v oblasti bezpečné síťové infrastruktury a značka Cato se objeví na závodním voze (monopostu) A526 i v dalších materiálech týmu.

Oznámená spolupráce spojuje dvě značky, které spojuje důraz na inovace, rychlost a výkon, ať už na závodní dráze nebo v oblasti IT infrastruktury. Zatímco tým BWT Alpine Formule 1 soutěží na špičce motoristického sportu, společnost Cato podporuje přesnost a agilitu zajišťující budoucnost podnikové bezpečnosti a síťové infrastruktury řízené umělou inteligencí.

„Vítáme společnost Cato Networks v týmu BWT Alpine Formule 1 jako našeho exkluzivního partnera pro SASE,“ uvedlGuy Martin, globální marketingový ředitel týmu BWT Alpine Formule 1. „Technologie a inovace jsou jádrem závodění a věříme, že Cato poskytne našemu týmu optimální all-in-one síťovou a bezpečnostní platformu, kterou potřebujeme, protože v den závodu jde o každou sekundu. Sezóna 2026 znamená pro Formuli 1 technologický reset. Cato bude hrát klíčovou roli v transformaci IT a nahradí stávající infrastrukturu jednotnou cloudovou platformou pro bezpečné a vysoce výkonné sítě. Očekáváme, že tato změna pomůže jak na trati, tak v celé organizaci.“

linux_sprava_tip

„Cato Networks a BWT Alpine Formule 1 jsou dvě světové značky, obě odvážné, agilní a přepisující pravidla. Tým BWT Alpine Formule 1 posouvá hranice možností na závodní dráze a společnost Cato dělá totéž v oblasti IT infrastruktury prostřednictvím transformace sítí a umělé inteligence,“ řekl Merav Keren, viceprezident pro korporátní marketing společnosti Cato Networks. „Budeme fandit týmu BWT Alpine Formule 1 na závodní dráze v sezóně 2026 i v dalších letech.“ 

Pro tým BWT Alpine Formule 1 začne sezóna 2026 Velkou cenou v Melbourne ve dnech 6. až 8. března 2026 a skončí Velkou cenou v Abú Dhabí 4. až 6. prosince 2026.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Partnerský článek

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Hodláte nasadit ve své firmě nějakou formu agentní AI?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Ansible – Efektivní nasazení a provoz
20. 10. 2025
9:00
Více
Docker
20. 10. 2025
9:30
Více
Webový server Nginx
21. 10. 2025
9:30
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Otrávit jazykové modely je pozoruhodně snadné

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Navýšení životního minima nabírá zpoždění. Jaké dávky to ovlivní?

Kde je v Česku nejvíc gigabitových přípojek?

Jak funguje půjčka na bydlení bez zajištění nemovitostí?

Hollywoodské hvězdy naštvala nová AI herečka

Až 40 procent mladých se bojí, že nedosáhne na ideální bydlení

Češi nadále nejvíc umírají kvůli nemocnému srdci

Dohody o provedení práce se od roku 2026 výrazně změní

Daňový ráj pro prostitutky se nekoná, i ony musejí příjmy danit

Světová premiéra sportovní videotechnologie v české extralize

Videoslužby zdražily. Kolik stojí a jak hlídají přístupy?

Chat Control by děti ochránil. Ale za jakou cenu?

Sláva bramborám a dýním: recepty na jídla, která zvládne i začátečník

Procesory 386 slaví čtyřicet let, vznikl díky nim Doom

Motoristé chtěli snížit OSVČ odvody, ale navrhli jejich zvýšení

Spoření v říjnu: Kam bezpečně s penězi?

Jak správná volba platebních metod zvyšuje konverze

Nemáte účet Microsoftu? Nebudete mít ani Windows 11!

Jídlo pro zdravé oči: brokolice, žloutky, avokádo, čočka a sardinky

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ