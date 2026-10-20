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Srpnová aktualizace Windows 11 způsobovala chybu týkající se Průzkumníka souborů

Lada Nová
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Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Černá obrazovka po přihlášení do Windows 11? Microsoft už chybu související s Průzkumníkem souborů opravil.
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Microsoft vydal opravu chyby ve Windows 11, která po přihlášení uživatele mohla způsobit černou obrazovku.

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Najdete ji v aktualizaci KB5127648, dostupné pro verze Windows 11 24H2, 25H2 a 26H2. Problém se týkal Průzkumníka souborů v prostředích s více uživateli, například Azure Virtual Desktop a FSLogix. Po přihlášení se proces Explorer.exe nemusel spustit, případně opakovaně padal, takže se nenačetla pracovní plocha.

Chyba se poprvé objevila po srpnové aktualizaci Windows. Říjnový balíček opravuje také trhání pohybu myši v některých hrách a přináší vylepšení Bluetooth i možnost změnit funkci klávesy Copilot.

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Autor článku

Lada Nová

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