Srpnová aktualizace Windows 11 způsobovala chybu týkající se Průzkumníka souborů

Microsoft vydal opravu chyby ve Windows 11, která po přihlášení uživatele mohla způsobit černou obrazovku.
Najdete ji v aktualizaci KB5127648, dostupné pro verze Windows 11 24H2, 25H2 a 26H2. Problém se týkal Průzkumníka souborů v prostředích s více uživateli, například Azure Virtual Desktop a FSLogix. Po přihlášení se proces Explorer.exe nemusel spustit, případně opakovaně padal, takže se nenačetla pracovní plocha.
Chyba se poprvé objevila po srpnové aktualizaci Windows. Říjnový balíček opravuje také trhání pohybu myši v některých hrách a přináší vylepšení Bluetooth i možnost změnit funkci klávesy Copilot.
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