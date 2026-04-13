Stabilita jako atraktivní benefit v nejisté době

Pracovní trh se v posledních letech hodně mění. Co podle vašich zkušeností dnes IT profesionálové hledají nejvíce?
DK: Všichni si zvykli na flexibilitu, wellbeing a práci z domova. Pro každého to ale znamená něco jiného. Někomu stačí pružná pracovní doba, aby mohl vyzvednout děti, někdo si rád uprostřed dne odskočí zasportovat a někdo se cítí efektivnější v klidu domova než v kanceláři. Klíčem je individuální přístup – probrat s kandidátem jeho představy a najít cestu, která vyhovuje oběma stranám.
BP: K tomu bych dodala, že je pro lidi čím dál důležitější autenticita. U nás vnímám jako velký benefit to, že si na nic nehrajeme. I po těch 35 letech si udržujeme prostředí, kde se věci řeší přímo „od stolu“, a ne přes desítku schvalovacích úrovní. Ta kombinace síly velké firmy a lidskosti je dnes vzácnost.
EV: Na trhu se potkává několik generací a každá má jiné motory. IT specialisty obecně spojuje touha být součástí smysluplného projektu a pracovat u perspektivního zaměstnavatele s moderními technologiemi. Chtějí mít „zelenou“ ve vzdělávání a osobním rozvoji. V dnešní turbulentní době se navíc vrací do módy stabilita. Máme 35letou tradici a jsme česká rodinná firma – to je v dobách nejistoty obrovský argument. Někdy rozhodují i detaily: rychlost výběrového řízení, hodnocení na Atmoskopu nebo třeba možnost parkování v našich garážích.
Poměrně zažitou představou je, že stabilita rovná se nuda. Jak to vnímáte u vás?
HS: Stabilita pro nás neznamená stagnaci, ale spíše bezpečné základy pro růst a seberealizaci. Naše dlouhodobé projekty pro státní správu jsou velmi dynamické díky probíhající digitalizaci. To samozřejmě otevírá dveře k nejnovějším technologiím. A netýká se to jen projektů pro stát – neustále pracujeme i na vývoji ostatních produktů, ať už jde o personální systém OKbase nebo aplikaci Checkbot, s níž postupně dobýváme zahraniční trhy.
EV: Dlouhodobý projekt přece neznamená rutinu. Aby obstál na trhu, musíme ho průběžně inovovat. Kolegové, kteří jsou u nás desítky let, často říkají, že mají pocit, jako by si prošli několika různými pozicemi, a mnohdy tomu tak i je. Já jsem na pozici devět let, ale díky růstu firmy ze 150 na 550 zaměstnanců je moje dnešní práce úplně jiná disciplína než na začátku.
OKsystem loni vyhrál ocenění Český lídr 2025. Znamená to něco pro vnitřní kulturu firmy?
EV: Bereme to jako signál, že jdeme správnou cestou. Chceme být i nadále první volbou jak pro zákazníky, tak pro špičkové IT talenty. Podobná ocenění jsou odměnou za energii, kterou do firmy všichni vkládáme.
DK: Je to ocenění nás všech. Umístění v této anketě je zavazující a motivující zároveň. Ukazuje nám to, že svou práci děláme dobře. Firemní kultura se ale nebuduje cenami, nýbrž každodenním přístupem. Nás na HR těší třeba to, že se naši lidé chtějí potkávat i po práci – při sportu, charitativních projektech nebo jen tak u kafe.
Jak se vám daří udržet lidi v týmu deset i více let? To je v IT téměř rarita.
HS: Naším heslem je: U nás můžete v klidu (vy)růst. Dáváme lidem prostor k růstu bez nutnosti měnit firmu. Pokud někdo cítí, že potřebuje změnu, může přejít mezi projekty nebo upravit svůj úvazek. Potřeby člověka v pětadvaceti jsou jiné než v padesáti a my se snažíme tyto životní etapy respektovat. Podporujeme rodičovství, nabízíme zkrácené úvazky a investujeme do vzdělávání a rozvoje našich lidí.
BP: Klíčová je důvěra. My v HR se na zaměstnance díváme jako na partnery. Nízká fluktuace je výsledkem toho, že se u nás lidé cítí v bezpečí a respektovaní. Nejsou pro nás jen „zdrojem“, ale dlouhodobým partnerem. Investice do jejich adaptace, individuálního rozvojového plánu a pravidelné zpětné vazby se nám po čase vrací v tom, že lidé nemají důvod odcházet.
EV: Někdy jsou ty důvody, proč u nás lidé zůstávají, vlastně jednoduché. Ze zpětných vazeb víme, že si lidé cení třeba toho, že se za celých 35 let ani jednou nezpozdila výplata nebo že transparentně komunikujeme ekonomickou situaci a směřování firmy. V hodnoceních na Atmoskopu se mezi pozitivy opakuje i to, že u nás pracují špičkoví specialisté ve svých oborech, na které je jako na kolegy spoleh. To je možná nejlepší vizitka našeho výběru lidí.
Pestrá nabídka benefitů je už dnes standardem. Co si myslíte, že je u vás ten největší „trhák“?
DK: Sázíme na to, že si každý vybere své. Máme tu širokou věkovou škálu – od studentů po důchodce. Všichni ocení šest týdnů volna a flexibilitu. Velkým hitem je naše firemní kantýna s teplými nápoji zdarma, což je benefit, který možná zní obyčejně, dokud o něj nepřijdete. Pro někoho to je naše interní školicí centrum OKškolení, kde se zaměstnanci mohou učit nové věci a profesně se posouvat, i když sedí u stejného stolu deset let. A pro ty, co do práce jezdí autem, je obrovským benefitem parkování přímo v budově.
BP: Sto lidí, sto chutí. Sportovci milují Multisportku a jógu na pracovišti, milovníci jídla zase naše opulentní firemní snídaně. Jen tak pro zajímavost – na našem hlavním kávovaru se ročně udělá přes 150 000 káv. To už o něčem vypovídá. Ale tím nejdůležitějším benefitem je podle mě klid na práci a vědomí, že se na firmu můžete spolehnout i v osobní krizi.
HS: Setkali jsme se i s tím, že pro někoho nejsou benefity vůbec důležité. V průzkumu jsme se třeba dozvěděli i to, že máme benefitů až příliš a měli bychom je zrušit.
Když mluvíte s vybranými kandidáty na pohovorech, co je nakonec ten „deal-breaker“, proč zvolí OKsystem?
HS: Často je to rychlost a lidskost výběrového řízení. Na většinu pozic máme jen jedno kolo. Kandidát se hned potká s budoucím nadřízeným, na nic si nehrajeme, nic zbytečně neprotahujeme. Lidé cítí, že u nás nebudou jen anonymním kolečkem ve stroji, ale že jejich hlas bude mít váhu.
EV: Několikrát jsem zažila i to, že rozhodl fakt, že jsme česká firma a že naše systémy reálně pomáhají milionům lidí. Funguje u nás i skvělý systém doporučení – naši lidé vědí, že bychom je nenechali pracovat s někým, kdo k nim lidsky nepasuje. Férové jednání a dobré jméno na trhu jsou naše nejsilnější karty.
IT trh se často dělí na menší start-upy a velké korporace. Kam byste na této škále zařadili OKsystem?
DK: Velké nadnárodní korporace i malé start-upy mají svá pro a proti. Vždycky je to o lidech. My se snažíme brát si z obojího to nejlepší – procesy a stabilitu velkého hráče, ale flexibilitu a vztahy malé firmy. Pokud někdo váhá, doporučuji podívat se na Atmoskop, kde jsme se díky hodnocení zaměstnanců dostali na letošní Shortlist Zaměstnavatele roku. To je ten nejlepší vhled do naší skutečné DNA.
EV: Často slýchám předsudky typu „je to česká firma, tam se nenaučím jazyky“. Zrovna u nás toto neplatí, máme projekty i v zahraničí, kde je angličtina denním chlebem. Stejně tak existují inovativní tradiční firmy, a naopak konzervativní start-upy. Moje rada zní: nepodléhejte nálepkám a stereotypům. Přijďte se k nám podívat, promluvte si s budoucími kolegy a uvidíte sami. Stabilita není nuda, je to svoboda věnovat se tomu, co vás baví, bez strachu z toho, co přinese zítřek.