TP-Link Tapo C645D KIT

Tapo C645D KIT je zajímavé řešení. Jedná se kompaktní kombinaci dvou kamer umístěných na společném držáku. Ten může zároveň nést malý solární panel pro napájení celé sestavy!
Přehled nad prostorem
Po rozbalení kamery najde uživatel vše potřebné k instalaci. Nechybí ani vruty, hmoždinky a montážní šablona na vyvrtání otvorů. Vše velmi precizně připraveno a montáž zvládne úplně každý. Je pouze potřeba vybrat vhodné místo nad sledovaným prostorem, ideálně s výhledem na slunce. K aktivaci kamery pak postačí nabít ji prvotně klasickou USB-C nabíječkou. To trvá pár hodin, protože kapacita baterie je velmi slušných 10 000 mAh. Na mobilním telefonu je třeba zapnout Bluetooth a spustit aplikaci Tapo. Instalace proběhne v několika krocích, kde je třeba zadat připojení k Wi-Fi a provozní parametry kamery. Pokud je v k dispozici aktualizace firmwaru, tak ji aplikace provede.
První, větší kamera je přehledová a má zajistit kontrolu a dohlednad celou vybranou oblastí. Je vybavena širokoúhlým objektivem 2,53 mm a šířkou záběru 165 stupňů diagonálně, 137 stupňů horizontálně a 73° vertikálně. Snímací čip má velikost 3MP a poskytuje obraz o rozlišení 2304 × 1296 pixelů. Díky tomu je možné sledovat celou plochu např. zahrady a snadno vyhodnocovat situaci. Směrování kamery se nastaví ručně při instalaci. Pod přehledovou kamerou se nachází ještě druhá kamera – ta je určena k detailnímu zobrazení vybrané části pozemku nebo oblasti. Na rozdíl od přehledové kamery poskytuje 5× detailnější výřez prostoru, který je možné až 11× přiblížit pomocí digitálního zoomu. Takže pokud na přehledové kameře vidíme postavu, na detailním záběru už rozeznáme i obličej. Ideální je tato kombinace např. pro sledování zahrady s detailem na příjezdovou cestu, nebo parkoviště a prostor vjezdu.
Detailní pohled
Druhá kamera je pak vybavena motorovým ovládáním, a tak může pracovat v několika automatických režimech. Může sledovat vybraný prostor v pravidelném intervalu v rozsahu 360 stupňů. Nebo může detekovat pohyb ve vybraném sektoru a případně sledovat pohybující se postavu, zvíře nebo automobil. K analýze obrazu se používá AI integrovaná do systému, takže se žádný obraz nemusí posílat do cloudu pro vyhodnocení. Tyto funkce analýzy obrazu jsou užitečné např. pro zajištění ostrahy vybraného prostoru, vchodu, bazénu, vrat garáže a podobně.
Bezdrátové napájení
Pro napájení kamery pak slouží výhradně solární panel o výkonu 2,5 W. Na první pohled se může zdát, že je to málo, ale kamera má obdivuhodně nízkou spotřebu. Je vybavena několika provozními režimy, které určují rychlost snímaného obrazu a jak dlouhý je záznam dané scény. To dovoluje minimalizovat množství energie které provoz vyžaduje. V zařízení je instalována Lithium-ion baterie s kapacitou 10 000 mAh. Podle údajů výrobce by měla postačovat až na 120 dnů provozu. Nicméně v reálném provozu bude záležet na množství akcí, na které bude kamera muset reagovat. Případně na tom, nakolik bude v noci využíváno noční osvětlení scény. Solární panel lze instalovat buď přímo nad kamery nebo s využitém prodlužovacího USB-C kabelu do větší vzdálenosti, případně na vhodné místo, kde je zajištěn dostatek slunečního světla.
Záznam obrazu
Kamerový set je vybaven jedním microSD slotem pro kartu s maximální kapacitou 512 GB. To je při využití komprese H.265 zhruba 16–30 dnů záznamu v závislosti na zvolené kvalitě a rychlosti snímání. Nezapomínejme, že se tu bavíme o rozlišení 2K.
Druhou možností je pak využít cloudové úložiště Tapo Care, které nabízí bezpečnou zálohu dat pro případ, že by byla kamera poškozena nebo zničena. To je placená služba pro jednu nebo více kamer a cena začíná na 89 korunách měsíčně. Poskytuje uživateli jistotu, že v případě incidentu budou data uchována a pachatel se k nim nedostane.
Bez spojení není velení
Kamera je připravena na plně autonomní provoz, a to za použití bezdrátového Wi-Fi. Pracuje jak v pásmu 2,4 GHz, tak i v 5 GHz, a to v režimech 802.11b/g/n a 802.11a/n. Pak záleží pouze na dosahu signálu a jeho kvalitě, aby kamera mohla komunikovat. V našem případě nebyl se spojením problém a kvalita signálu dovolovala sledovat živý obraz v kvalitě 2K. Kamera umožňuje nastavit připojení do druhé záložní sítě pro případ výpadku nebo rušení.
Aplikace Tapo
Jak jsem v úvodu naznačil, kamery Tapo jsou integrovány spolu s dalšími produkty do celého systému chytré domácnosti. Tu zastřešuje právě aplikace Tapo, která je k dispozici v češtině a uživateli poskytuje přehled o všech zařízeních a jejich stavu.
V případě kamer je možné kameru nainstalovat a nastavit, a dále sledovat samotný obraz, stahovat záznam do telefonu nebo počítače. Ale navíc je možné vytvářet akce v závislosti na událostech. Kamera zaznamená v daném prostoru pohyb a předá tuto událost světlu, které se rozsvítí a upozorní narušitele, že je sledován. Případně je možné spustit přímo alarm.
Druhá situace. Ráno všichni odejdou z domova a jedním tlačítkem lze zapnout všechny kamery do stavu sledování. Nebo je možné aktivovat geolokaci v mobilu, a ten, kdo má Tapo ve svém telefonu, může po opuštění domu kamery automaticky aktivovat. Po návratu dotyčného zpět se kamery automaticky vypnou a přejdou do privátního režimu, kdy nezaznamenávají ani nesnímají.
Aplikace umožňuje sledovat obraz z obou kamer současně, případně mezi nimi přepínat. Lze prohlížet zaznamenané události nebo dostat upozornění na narušení vybrané oblasti. Je možné využít i hlasovou komunikaci, protože kamera má jak mikrofon, tak reproduktor. Navíc je vybavena sirénou a světlem.
Shrnutí
U tohoto řešení se mi líbilo jak provedení, které je solidní a robustní, tak celková funkčnost. Dvojice kamer ideálně vykryla potřebný prostor a kombinace obrazu poskytla mnohem lepší přehled, než kdyby byla pouze jedna, byť i s vyšším rozlišením. Také sledování pohybujících se osob a automobilů pracovalo perfektně, a to i za horších světelných podmínek. Jako užitečná se také ukázala možnost obousměrné hlasové komunikace. Celkově je práce s kamerou snadná a přehledná. Pokud tedy potřebujete zabezpečit svůj dům či kancelář, model C645D KIT lze jedině doporučit.
Cena kamery Tapo C645D KIT je 5 499 Kč.