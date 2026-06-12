Tuzemské rozvodny a další součásti kritické infrastruktury začínají nasazovat systémy 3D ochrany

Za dodávkami této bezpečnostní infrastruktury stojí česká společnost WPA Secure, která začala nasazovat platformu Coda Spatial. Chrání například vybrané energetické rozvodny provozovatele distribuční soustavy EG.D. Postupně tak dochází k posunu v přístupu k fyzické bezpečnosti kritických provozů – od pasivního dohledu ke kontinuálnímu prostorovému monitoringu.
Reakce na rostoucí tlak na ochranu kritické infrastruktury
Energetické areály, průmyslové podniky, logistická centra, dopravní stavby i strategické objekty dnes fungují v prostředí zvýšených bezpečnostních nároků. Provozovatelé musí počítat nejen s neoprávněnými vstupy, ale i s rizikem sabotáží či narušení provozu. Zároveň rostou požadavky regulátorů i vlastníků na prokazatelnost bezpečnostních opatření.
Klasické kamerové systémy a perimetr v podobě plotů nebo jednoduchých čidel přitom často nedokážou nabídnout dostatečný prostorový kontext – operátor vidí dílčí záběry, ale nemá okamžitý přehled, kde přesně se objekt nachází, jak se pohybuje a zda vstoupil do rizikové zóny.
Jak Coda Spatial funguje: 3D lidar a digitální dvojče areálu
Základem platformy jsou 3D lidarové senzory, které fungují podobně jako radar, ale místo rádiových vln využívají laserové impulsy. Senzor vysílá do prostoru velké množství paprsků, z jejich odrazů počítá vzdálenosti a vytváří tzv. bodové mračno – velmi přesný 3D model sledovaného prostoru.
Nad tímto datovým modelem pak software Coda Spatial v reálném čase identifikuje objekty (osoby, vozidla, další pohybující se prvky), určuje jejich polohu, rychlost a trajektorii a sleduje jejich pohyb v rámci areálu a vůči definovaným zónám.
Systém není závislý na dobrých světelných podmínkách, takže funguje i v noci nebo za zhoršené viditelnosti. Díky 3D informaci umí odlišit běžný provoz od rizikových situací a snižovat falešné poplachy způsobené například zvířaty nebo počasím.
Doplněk k existujícím systémům, ne jejich náhrada
Coda Spatial nemá nahrazovat stávající kamerové a bezpečnostní systémy, ale rozšiřovat jejich schopnosti. WPA Secure zajišťuje návrh rozmístění senzorů, vytvoření digitálního dvojčete areálu a integraci do existujících VMS a PSIM systémů.
Kamery slouží dál k vizuálnímu ověření situace, zatímco Coda Spatial dodává přesnou prostorovou informaci a umí kamery automaticky navádět na místo incidentu. Operátor tak nemusí dohledávat událost napříč desítkami záběrů, ale dostane rovnou konkrétní scénu v kontextu celého areálu.
Provozní bezpečnost: hlídání rizikových zón
Technologie není zaměřená jen na narušitele perimetru. V digitálním dvojčeti lze nastavit zóny kolem nebezpečných zařízení, vysokonapěťových prvků nebo jiných citlivých míst. Systém pak upozorní i na pohyb osoby v prostoru, kde hrozí úraz nebo provozní incident – například vstup technika mimo vyznačený koridor nebo přiblížení k zakázané oblasti.
Spojení fyzické bezpečnosti a provozní bezpečnosti je pro provozovatele kritické infrastruktury čím dál důležitější – incidenty často nevznikají jen z úmyslného útoku, ale i z chybné manipulace nebo porušení provozních pravidel.
Mobilní systém MIND: ochrana pro dočasně rizikové lokality
Vedle stálých instalací rozvíjí WPA Secure také mobilní systém MIND – přenosnou jednotku vybavenou lidarem, kamerou a dalšími prvky. Tu lze rychle nasadit tam, kde se bezpečnostní potřeba mění v čase: dočasná ochrana areálů a stavenišť, zabezpečení servisních zásahů v náročných lokalitách, podpora při mimořádných událostech nebo potenciálně i armádní využití v terénu.
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